موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن تحطم طائرة شحن تابعة لها على الحدود الجورجية - الأذربيجانية أثناء عودتها من أذربيجان وعلى متنها 20 فردا وتوضح أن الطائرة المنكوبة من طراز (130 سي).
إسلام آباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بالقرب من البوابة الرئيسية لمحكمة المقاطعة في إسلام آباد.
موسكو - وزارة الخارجية الروسية تقول إنها قررت حرمان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية من دخول الأراضي الروسية بشكل دائم وذلك في إطار إجراءات الرد على ما وصفته ب"السياسات المعادية لروسيا التي تنتهجها طوكيو". (النهاية) ر ج
