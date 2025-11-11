موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - المستوطنون ينفذون هجوما على ممتلكات للفلسطينيين بالقرب من بلدة بيت ليد شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية أسفر عن وقوع إصابات وإضرار مادية كبيرة وشهود عيان يذكرون أنهم اضرموا النيران في منشآت زراعية وآخرى صناعية واحرقوا مركبات وشاحنات والحقوا أضرارا في مصنع للألبان.

أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن تحطم طائرة شحن تابعة لها على الحدود الجورجية - الأذربيجانية أثناء عودتها من أذربيجان وعلى متنها 20 فردا وتوضح أن الطائرة المنكوبة من طراز (130 سي).

إسلام آباد - الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بالقرب من البوابة الرئيسية لمحكمة المقاطعة في إسلام آباد.

موسكو - وزارة الخارجية الروسية تقول إنها قررت حرمان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية من دخول الأراضي الروسية بشكل دائم وذلك في إطار إجراءات الرد على ما وصفته ب"السياسات المعادية لروسيا التي تنتهجها طوكيو".