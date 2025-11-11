  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"المراعي" تستثمر في التوظيف والتطور الوظيفي لـ70 موظفا بحرينيا بدعم من "تمكين"

2025-11-11 11:35:41
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

تمكنّت‭ ‬شركة‭ ‬المراعي‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬لـ70موظفًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬عبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المتعددة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭. ‬وتجدد‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬تأكيدها‭ ‬التزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءتهم‭ ‬ودعم‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المهنية‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬المراعي‮»‬‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للصندوق‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬وتنافسية‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالمهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منح‭ ‬الأولوية‭ ‬لنمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورقمنتها‭ ‬واستدامتها‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬المتنامي‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬2 % ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بحسب‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويستمر‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الساعية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرتهم‭ ‬المهنية،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬هدف‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ويقدم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتعددة‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭.‬ ‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬المراعي‭ ‬عام‭ ‬1977م،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬رسخت‭ ‬مكانتها‭ ‬كأكبر‭ ‬شركة‭ ‬متكاملة‭ ‬رأسياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والأكبر‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويقع‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬حازت‭ ‬تصنيف‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬سريعة‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كما‭ ‬تتصدر‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بمنتجات‭ ‬متنوعة‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭.‬

