"المراعي" تستثمر في التوظيف والتطور الوظيفي لـ70 موظفا بحرينيا بدعم من "تمكين"
تمكنّت شركة المراعي من دعم التوظيف والتطور الوظيفي لـ70موظفًا بحرينيًا عبر الاستفادة من برامج «تمكين» المتعددة والمتمثلة في برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي. وتجدد إدارة الشركة تأكيدها التزامها المستمر بالاستثمار في تطوير قدرات كوادرها الوطنية وصقل مهاراتهم، بما يسهم في تعزيز كفاءتهم ودعم تطلعاتهم المهنية.
ويأتي دعم «تمكين» للكوادر الوطنية العاملة في شركة «المراعي» تماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية للصندوق لعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي، إلى جانب منح الأولوية لنمو المؤسسات ورقمنتها واستدامتها.
كما يسهم هذا الدعم قطاع التجزئة المتنامي والذي ساهم بنسبة 4.2 % في الناتج المحلي الإجمالي بحسب الربع الثاني من هذا العام. ويستمر صندوق العمل «تمكين» في دعم المؤسسات المحلية الساعية إلى تطوير مهارات الكفاءات البحرينية وتعزيز مسيرتهم المهنية، بما ينسجم مع هدف الصندوق في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.
ويقدم صندوق العمل «تمكين» حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. تأسست شركة المراعي عام 1977م، ومنذ ذلك الحين رسخت مكانتها كأكبر شركة متكاملة رأسياً في العالم والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في المنطقة. ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، حيث حازت تصنيف العلامة التجارية الأولى في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات متنوعة ذات الجودة العالية التي توفرها للأسواق المحلية.
