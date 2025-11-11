الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن النتائج المالية

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن النتائج المالية
يسر الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. (وتحمل رمز التداول في بورصة البحرين: BKIC وبورصة الكويت: ب ك تأمين) أن تعلن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م.
النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م (الربع الثالث لعام 2025م).
فقد تمكنت الشركة في الربع الثالث من العام الحالي من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.146 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.064 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 8 % . وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الأشهر الثلاثة الحالية 8 أفلس مقارنة مع 7 أفلس لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 14.3 % . هذا وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 1.872 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2.177 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 14 % . وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عوائد القيمة العادلة للاستثمارات المسجلة في الربع الثالث من العام السابق.
كما زادت إيرادات التأمين بنسبة 4 % ، من 29.249 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 30.351 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. كما زادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 75 % ، من 0.404 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 0.708مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي، حيث يعكس ذلك مدى قوة وكفاءة العمل الأساسي للشركة. علاوة على ذلك، زاد صافي الدخل من الاستثمار بشكل كبير بنسبة 41 % ، من 0.920 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 1.294 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي.
النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م
وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 3.831 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 4.002 ملايين دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 4 % ، وذلك نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15 % لأول مرة. في حين سجلت الشركة زيادة في الربح العائد إلى مساهمي الشركة قبل الضريبة بنسبة 7 % ، مما يعكس النمو في أداء عملها الرئيسي. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 26 فلسا مقارنة بـ 27 فلسا لفترة التسعة أشهر من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 4.481ملايين دينار بحريني بالمقارنة مع 4.420 ملايين دينار بحريني خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، أي بزيادة قدرها 1.4 % .
وأما على صعيد إيرادات التأمين، فقد حققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 86.102 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 85.907 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل زيادة بنسبة 0.2 % . كما زادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 5 % ، من 2.608مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق إلى 2.733 مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام الحالي. كما سجل صافي الدخل من الاستثمار زيادة بنسبة 30 % ، من 3.415 ملايين دينار بحريني في نهاية فترة الأشهر التسعة من العام السابق إلى 4.436 ملايين دينار بحريني في نهاية نفس الفترة من العام الحالي، مما أسهم بشكل إيجابي في تعزيز نتائج الشركة.
هذا وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة 45.428 مليون دينار بحريني كما في 30 سبتمبر 2025م، مقارنة مع 44.901 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بزيادة نسبتها 1 % . وتعزى هذه الزيادة إلى التحسن الذي طرأ على نتائج الاكتتاب والاستثمار على الرغم من توزيع الأرباح النقدية السنوية على المساهمين.
كما بلغ إجمالي موجودات الشركة في نهاية فترة الأشهرالتسعة الأولى من العام الحالي 180.989 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 186.017 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 3 % . في حين زاد صافي التزامات عقود التأمين بنسبة 6 % ، من 64.433 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 68.343 مليون دينار بحريني في نهاية فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
تصريح مجلس الإدارة
وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن سعادته لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025م على الرغم من تأثر هذه النتائج بالمخصصات غير المتكررة والتي ستعود بالنفع على الشركة مستقبلا. كما يواصل مجلس الإدارة الإشراف على ما تم إنجازه بشأن تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 والمبادرات الرقمية الجديدة، مشيدين بجهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة في تنفيذ ذلك.
كما إن الثقة والدعم المستمرين من عملاء الشركة وشركائنا في العمل، إلى جانب التزام الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة بأعلى درجات المهنية والتفاني، يشكلان حجر الأساس في تحقيق نتائج إيجابية وتمكين الشركة من مواصلة النمو والتطور عاماً بعد عام.
كما أشار مجلس الإدارة إلى أن نتائج عام 2025م ستتأثر نتيجة لتطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية لأول مرة، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025م. لذلك، نوه مجلس الإدارة إلى جميع المساهمين بالأخذ بعين الاعتبار «الأرباح قبل الضريبة» عند مقارنة نتائج الشركة بالسنوات السابقة أو مع الشركات المماثلة في السوق.
