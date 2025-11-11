الشركة البحرينية الكويتية للتأمين تعلن النتائج المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

يسر‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬للتأمين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬وتحمل‭ ‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭: ‬ BKIC ‭ ‬وبورصة‭ ‬الكويت‭: ‬ب‭ ‬ك‭ ‬تأمين‭) ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025م‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025م‭ (‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2025م‭).‬

فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صافي‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬1‭.‬146‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬064‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8 % ‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الحالية‭ ‬8‭ ‬أفلس‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬أفلس‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬14‭.‬3 % ‭. ‬هذا‭ ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬1‭.‬872‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬2‭.‬177‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬14 % ‭. ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬عوائد‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

كما‭ ‬زادت‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ،‭ ‬من‭ ‬29‭.‬249‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬30‭.‬351‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬نتائج‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬75 % ،‭ ‬من‭ ‬0.404‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬708مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬يعكس‭ ‬ذلك‭ ‬مدى‭ ‬قوة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمل‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بنسبة‭ ‬41 % ،‭ ‬من‭ ‬0‭.‬920‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬294‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025م

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬الموحدة‭ ‬لفترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025م،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬ربح‭ ‬صافي‭ ‬عائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بلغ‭ ‬3‭.‬831‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭.‬002‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬4 % ،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬لتطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الإضافية‭ ‬البالغة‭ ‬15 % ‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الربح‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬قبل‭ ‬الضريبة‭ ‬بنسبة‭ ‬7 % ،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عملها‭ ‬الرئيسي‭. ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬للفترة‭ ‬الحالية‭ ‬26‭ ‬فلسا‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬27‭ ‬فلسا‭ ‬لفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬4‭.‬481ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬4.420‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬4 % ‭.‬

وأما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إيرادات‭ ‬التأمين،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬86‭.‬102‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬85‭.‬907‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬2 % ‭. ‬كما‭ ‬زادت‭ ‬نتائج‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬5 % ،‭ ‬من‭ ‬2.608مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬2.733‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬صافي‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ،‭ ‬من‭ ‬3.415‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬4‭.‬436‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬45‭.‬428‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2025م،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬44‭.‬901‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬1 % ‭. ‬وتعزى‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الاكتتاب‭ ‬والاستثمار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬النقدية‭ ‬السنوية‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موجودات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الأشهرالتسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬180‭.‬989‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬186‭.‬017‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬وذلك‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬3 % ‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬زاد‭ ‬صافي‭ ‬التزامات‭ ‬عقود‭ ‬التأمين‭ ‬بنسبة‭ ‬6 % ،‭ ‬من‭ ‬64‭.‬433‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬68‭.‬343‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

تصريح‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬

وتعقيباً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المالية،‭ ‬فقد‭ ‬أعرب‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬لهذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025م‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأثر‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬بالمخصصات‭ ‬غير‭ ‬المتكررة‭ ‬والتي‭ ‬ستعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬مستقبلا‭. ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬بشأن‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬المالية‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬الجديدة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬إن‭ ‬الثقة‭ ‬والدعم‭ ‬المستمرين‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬الشركة‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التزام‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬بأعلى‭ ‬درجات‭ ‬المهنية‭ ‬والتفاني،‭ ‬يشكلان‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬وتمكين‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬عام‭ ‬2025م‭ ‬ستتأثر‭ ‬نتيجة‭ ‬لتطبيق‭ ‬ضريبة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الإضافية‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭. ‬لذلك،‭ ‬نوه‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المساهمين‭ ‬بالأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬‮«‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬الضريبة‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مقارنة‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المماثلة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬