ضمن جوائز مجلة ذا بانكر وPWMبيت التمويل الكويتي يحرز جائزة أفضل بنك خاص في البحرين

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥

تم‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬العالمية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مجلة‭ ‬ذا‭ ‬بانكر‭ ‬و PWM ‭.‬

تم‭ ‬إعلان‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬حصري‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025،‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬التميّز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتُبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الالتزام‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬شاملة‭ ‬لإدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬وخدمات‭ ‬استثمارية‭ ‬إسلامية‭ ‬متطورة،‭ ‬وتجربة‭ ‬متميزة‭ ‬للعملاء‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬كمؤسسة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وشريك‭ ‬موثوق‭ ‬للأفراد‭ ‬ذوي‭ ‬الملاءة‭ ‬المالية‭ ‬العالية‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬خبرات‭ ‬مالية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرَّح‭ ‬د‭. ‬شادي‭ ‬زهران،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ – ‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬فوزنا‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يشكّل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬مختلف‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭. ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬لنا‭ ‬عملاؤنا‭ ‬الكرام،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والمهنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتحلّى‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬خدماتنا‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي،‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مستقبل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‮»‬‭.‬

ويُجسد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ريادة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات،‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬البنك‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬متكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأصالة‭ ‬والابتكار،‭ ‬لخدمة‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بكفاءة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التجزئة‭ ‬والشركات‭ ‬والاستثمار‭.‬