ضمن جوائز مجلة ذا بانكر وPWMبيت التمويل الكويتي يحرز جائزة أفضل بنك خاص في البحرين

ضمن جوائز مجلة ذا بانكر وPWMبيت التمويل الكويتي يحرز جائزة أفضل بنك خاص في البحرين
تم إعلان فوز بيت التمويل الكويتي بجائزة أفضل بنك خاص في البحرين في حفل جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2025، والذي تنظمه مجلة ذا بانكر و PWM .
تم إعلان الجوائز خلال حفل عشاء حصري أقيم مساء يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، احتفاءً بالمؤسسات الرائدة التي جسدت التميّز والابتكار في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة حول العالم.
وتُبرز هذه الجائزة الالتزام الثابت من بيت التمويل الكويتي بتقديم حلول شاملة لإدارة الثروات، وخدمات استثمارية إسلامية متطورة، وتجربة متميزة للعملاء. كما تؤكد مكانة البنك كمؤسسة رائدة في القطاع المالي في البحرين وشريك موثوق للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن خبرات مالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، صرَّح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي – البحرين، قائلاً: «فوزنا بجائزة أفضل بنك خاص في البحرين يشكّل محطة بارزة تعكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، مصممة لتلبية مختلف احتياجات عملائنا. هذا التكريم يشهد على الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا الكرام، وعلى الجهود المستمرة والمهنية العالية التي يتحلّى بها فريق العمل لدينا. ونحن في بيت التمويل الكويتي نحرص على إثراء خدماتنا المصرفية الخاصة من خلال التطور الرقمي، وإدارة الثروات المتخصصة، واستراتيجيات النمو المستدام التي تنسجم مع رؤيتنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الإسلامية داخل البحرين وخارجها».
ويُجسد هذا الإنجاز ريادة بيت التمويل الكويتي في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة الإسلامية وإدارة الثروات، حيث يواصل البنك تقديم حلول مالية متكاملة تجمع بين الأصالة والابتكار، لخدمة الأفراد والمؤسسات بكفاءة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار.
