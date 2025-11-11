لقيادة نمو أعمالها في المملكة العربية السعودية مجموعة BPG تعيّن تيم بايكر رئيساً لـ BPG Arabia

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭: ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ BPG ،‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬ WPP ‭ ‬والشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الحلول‭ ‬التسويقية،‭ ‬تعيين‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬تيم‭ ‬بايكر‭ ‬رئيساً‭ ‬لـ‭ ‬ BPG ‭ ‬ Arabia ‭ ‬لقيادة‭ ‬أعمال‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬الرقمي‭ ‬المتكامل‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

يمتلك‭ ‬بايكر‭ ‬خبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬وتطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الوكالات‭ ‬الرقمية‭ ‬والمتكاملة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭. ‬ويأتي‭ ‬تعيينه‭ ‬ليقود‭ ‬خطط‭ ‬التوسع‭ ‬الطموحة‭ ‬لـ‭ ‬ BPG ‭ ‬ Arabia ‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬يشهد‭ ‬تحولاً‭ ‬رقمياً‭ ‬متسارعاً‭.‬

وفي‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد،‭ ‬سيتولى‭ ‬بايكر‭ ‬قيادة‭ ‬توسع‭ ‬عمليات‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬مجالات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والإبداع‭ ‬والمحتوى‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬اتصالية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والرؤى‭ ‬لدعم‭ ‬طموحات‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬تعيينه،‭ ‬قال‭ ‬بايكر‭: ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬لقيادة‭ ‬ BPG ‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأسواق‭ ‬حيوية‭ ‬وطموحاً‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مميز‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬تشهد‭ ‬تحولاً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ينتج‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬مع‭ ‬الإبداع‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬والوكالات‭ ‬المستعدة‭ ‬للابتكار‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تجسّد‭ ‬ BPG ‭ ‬مزيجاً‭ ‬فريداً‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬السمعة‭ ‬الراسخة‭ ‬والحجم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬ WPP ،‭ ‬وبين‭ ‬طموح‭ ‬الشركات‭ ‬الرقمية‭ ‬الناشئة،‭ ‬وقد‭ ‬أكّد‭ ‬لقائي‭ ‬السريع‭ ‬بفريق‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا‭ ‬الروح‭ ‬الابتكارية‭ ‬التي‭ ‬تميّز‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أنضم‭ ‬إليه‭. ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬ BPG ‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورنا‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتقديم‭ ‬حلولنا‭ ‬المتجددة‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الرقمي‭ ‬المتكامل‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رحّب‭ ‬آفي‭ ‬بوجاني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ BPG ،‭ ‬بانضمام‭ ‬بايكر‭ ‬قائلاً‭:‬

‮«‬تيم‭ ‬هو‭ ‬اضافة‭ ‬ممتازة‭ ‬لفريق‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬ BPG ،‭ ‬فهو‭ ‬رائد‭ ‬أعمال‭ ‬رقمية‭ ‬بطبيعته،‭ ‬ويأتي‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬اكتسبها‭ ‬عبر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬وكالات‭ ‬كبرى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬وكالات‭ ‬ WPP ‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬انضمامه‭ ‬يمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬المجموعة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬ BPG ‭ ‬ Arabia ‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬فرقنا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬والكويت‭. ‬سنعمل‭ ‬معاً‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬إرثنا‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬عاماً،‭ ‬وتضمين‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬أعمالنا،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬ BPG ‭ ‬كمبتكر‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬التسويقية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

بدأ‭ ‬تيم‭ ‬بايكر‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬طفرة‭ ‬‮«‬الدوت‭ ‬كوم‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬نستله‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬و Initiative ‭ ‬ Media ‭ ‬ London ‭ ‬وقاد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لعلامة‭ ‬يونيليفر‭. ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬توسع‭ ‬ Initiative ‭ ‬ Media ‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬وكالة‭ ‬ hug ‭ ‬ digital ‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الوكالات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ونمت‭ ‬لتضم‭ ‬200‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والرياض‭ ‬والقاهرة‭ ‬والهند،‭ ‬قبل‭ ‬بيعها‭ ‬لشركة‭ ‬ WPP ‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬ودمجها‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬ AKQA ‭.‬

وبقيادة‭ ‬بايكر،‭ ‬تستعد‭ ‬ BPG ‭ ‬ Arabia ‭ ‬لتسريع‭ ‬مسار‭ ‬نموها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الإبداع‭ ‬والبيانات‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬لتمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬بفعالية‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تتّسم‭ ‬بالتجديد‭ ‬والتحول‭. ‬وتعد‭ ‬ BPG ‭ ‬ Arabia ‭ ‬مؤسسة‭ ‬تسويقية‭ ‬متكاملة‭ ‬ذات‭ ‬حضور‭ ‬نشط‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة،‭ ‬تخدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنامية‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدن‭ ‬السعودية‭ ‬الهامة‭ ‬عبر‭ ‬فريق‭ ‬شاب‭ ‬ومحترف‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬السعودية‭ ‬والعربية‭. ‬كما‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والكويت،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فِرَق‭ ‬عمل‭ ‬داعمة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وآسيا،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬وشاملة‭ ‬لعملائها‭.‬