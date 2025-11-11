  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بمشاركة معهد ريبوت للبرمجة أكثر من 400 شاب بحريني يتلقون تدريبا عن الأمن السيبراني

2025-11-11 11:35:39
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭ ‬للبرمجة‭ (‬ Reboot 01‭)‬،‭ ‬المعهد‭ ‬التكنولوجي‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والوجهة‭ ‬الرائدة‭ ‬لصقل‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية،‭ ‬نجاح‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ (‬ AICS ‭) ‬2025،‭ ‬الوجهة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬للأمن‭ ‬الرقمي،‭ ‬والابتكار،‭ ‬والتعاون،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬5‭-‬6‭ ‬نوفمبر‭.‬

وقد‭ ‬تضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إطلاق‭ ‬نموذجين‭ ‬متطورين‭ ‬وعمليين‭ ‬للتدريب،‭ ‬وكلاهما‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭ ‬حصريًا،‭ ‬واستهدفا‭ ‬تحدي‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬محاكاة‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الفعلي،‭ ‬ونموذج‭ ‬محاكاة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السحابية‭. ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنموذج‭ ‬الأول،‭ ‬‮«‬ AISecurity ‭ ‬ Challenge ‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تعريف‭ ‬المشاركين‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الهندسية‭ ‬السريعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬ضارة‭. ‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬عمل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الفرق‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للفرق‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحديد‭ ‬مواطن‭ ‬الضعف‭ ‬وتعزيز‭ ‬أنظمتها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭. ‬أما‭ ‬النموذج‭ ‬الثاني،‭ ‬ Cloud ‭ ‬ DevOps ‭ ‬ Rescue ‭ ‬ Mission ‮»»‬،‭ ‬فيعتمد‭ ‬على‭ ‬محاكاة‭ ‬لأزمة‭ ‬سحابية‭ ‬حية‭ ‬على‭ ‬ AWS ،‭ ‬حيث‭ ‬يُطلب‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬استعادة‭ ‬الأنظمة‭ ‬المهمة،‭ ‬وحل‭ ‬المشكلات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأداء،‭ ‬وتصحيح‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف،‭ ‬وضمان‭ ‬ثبات‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الضغط‭ ‬الفعلية‭. ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬النموذجان‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬المنطق،‭ ‬والإبداع،‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬والخبرات‭ ‬التقنية،‭ ‬مع‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬نجح‭ ‬معهد‭ ‬ريبوت‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ليحقق‭ ‬بذلك‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملموسًا‭ ‬في‭ ‬جهوده‭ ‬الدؤوبة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ينال‭ ‬جلاد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬ريبوت‭ ‬للبرمجة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬يمتد‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية،‭ ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬الخبرات‭. ‬إن‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يحظى‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نشاط‭ ‬رقمي‭ ‬واقتصادي،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المتخصصين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المهارات‭ ‬المناسبة‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬تعكس‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬عملي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬اكتسابهم‭ ‬الثقة‭ ‬وزيادة‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بمواصلة‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‮»‬‭.‬

