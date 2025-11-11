بمشاركة معهد ريبوت للبرمجة أكثر من 400 شاب بحريني يتلقون تدريبا عن الأمن السيبراني

بمشاركة معهد ريبوت للبرمجة أكثر من 400 شاب بحريني يتلقون تدريبا عن الأمن السيبراني
أعلن معهد ريبوت للبرمجة ( Reboot 01)، المعهد التكنولوجي المعتمد من وزارة العمل والوجهة الرائدة لصقل المواهب البحرينية، نجاح مشاركته في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني ( AICS ) 2025، الوجهة الرائدة في المنطقة للأمن الرقمي، والابتكار، والتعاون، والذي أقيم في 5-6 نوفمبر.
وقد تضمن مؤتمر هذا العام إطلاق نموذجين متطورين وعمليين للتدريب، وكلاهما من تصميم معهد ريبوت حصريًا، واستهدفا تحدي المشاركين من خلال نموذج محاكاة للأمن السيبراني من العالم الفعلي، ونموذج محاكاة الدفاع عن البنية التحتية السحابية. فيما يتعلق بالنموذج الأول، « AISecurity Challenge »، فقد تم تعريف المشاركين بالتقنيات الهندسية السريعة لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي لمواجهة أي هجمات ضارة. وخلال هذا النموذج تم تقسيم المشاركين إلى فرق عمل، على أن تقوم الفرق بالتغلب على نماذج الذكاء الاصطناعي للفرق الأخرى من خلال تحديد مواطن الضعف وتعزيز أنظمتها في الوقت الفعلي. أما النموذج الثاني، Cloud DevOps Rescue Mission »»، فيعتمد على محاكاة لأزمة سحابية حية على AWS ، حيث يُطلب من المشاركين استعادة الأنظمة المهمة، وحل المشكلات المتعلقة بالأداء، وتصحيح نقاط الضعف، وضمان ثبات الخدمات في أوقات الضغط الفعلية. وقد قدم النموذجان تجربة تعليمية متميزة جمعت بين المنطق، والإبداع، والعمل الجماعي، والخبرات التقنية، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لمواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة في عالم اليوم.
ومن خلال مشاركته للعام الثاني في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني، نجح معهد ريبوت في تدريب أكثر من 400 من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية حتى الآن، ليحقق بذلك تقدمًا ملموسًا في جهوده الدؤوبة الرامية إلى تطوير التكنولوجيا والأمن السيبراني في البحرين.
وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال السيد ينال جلاد، المدير التنفيذي لمعهد ريبوت للبرمجة: «إن التزامنا يمتد لما هو أبعد من تقديم برامج تعليمية، إننا نسعى إلى تنمية الخبرات. إن الأمن السيبراني في الوقت الحالي يحظى بأهمية كبيرة في كل نشاط رقمي واقتصادي، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين من ذوي المهارات المناسبة. ولا شك أن مشاركتنا في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للأمن السيبراني تعكس حرصنا على الاستثمار في تمكين الشباب البحريني للحصول على تدريب عملي متخصص في القطاع، مما يسهم في اكتسابهم الثقة وزيادة اهتمامهم بمواصلة حياتهم المهنية في قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني».
