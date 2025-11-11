  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. والجرام بـ44 دينارا و100 فلس

2025-11-11 11:35:36
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ - 02:00

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬فقد‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬جرام‭ ‬الذهب‭ ‬عيار‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬و100‭ ‬فلس،‭ ‬وعيار‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬46‭ ‬دينارا‭ ‬و200‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬وعيار‭ ‬24‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬و400‭ ‬فلس‭ ‬للجرام،‭ ‬والاونصة‭ ‬إلى‭ ‬4131‭ ‬دولارا‭.‬

وأكد‭ ‬محللون‭ ‬اقتصاديون‭ ‬وتجار‭ ‬الذهب‭ ‬أن‭ ‬أسباب‭ ‬عودة‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬للارتفاع‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬منها‭ ‬استمرار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬للشهر‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وتصاعد‭ ‬المخاوف‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬وتزايد‭ ‬احتمالات‭ ‬خفض‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬للفائدة‭.‬

وشهدت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عالميا‭ ‬موجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬الأسبوع،‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬41 % ‭ ‬ليسجل‭ ‬نحو‭ ‬4098‭ ‬دولارًا‭ ‬للأوقية،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬96.6‭ ‬دولارا،‭ ‬وواصل‭ ‬الذهب‭ ‬ارتفاعه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬4139‭ ‬دولارًا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لآخر‭ ‬تحديث‭ ‬لبيانات‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج،‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬41‭ ‬دولارًا‭.‬

وقد‭ ‬بلغت‭ ‬احتياطيات‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬74‭.‬09‭ ‬مليون‭ ‬أونصة‭ ‬بنهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ74‭.‬06‭ ‬مليون‭ ‬أونصة‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬السابق،‭ ‬و72‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬أونصة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬1‭.‬8 % ،‭ ‬وتمنح‭ ‬هذه‭ ‬التحركات‭ ‬اطمئنانًا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بأن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬مازالت‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذهب‭ ‬كملاذ‭ ‬آمن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التراجعات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المعدن‭ ‬الأصفر‭ ‬مؤخرًا‭ ‬كانت‭ ‬مجرد‭ ‬تصحيحات‭ ‬سعرية‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬انتهت‭ ‬بالفعل‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬لبدء‭ ‬موجة‭ ‬صعود‭ ‬جديدة‭.‬

وأكد‭ ‬اقتصاديون‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬مؤخرًا‭ ‬هو‭ ‬تزايد‭ ‬توقعات‭ ‬خفض‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬الدولار‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم،‭ ‬وان‭ ‬تصريحات‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬بشأن‭ ‬إلغاء‭ ‬المدفوعات‭ ‬الحكومية‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬أوباما‭ ‬كير‮»‬‭ ‬تعني‭ ‬تقليص‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التكاليف‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تراجع‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الإنفاق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ركود‭ ‬نسبي،‭ ‬وهذه‭ ‬العوامل‭ ‬تدعم‭ ‬استمرار‭ ‬صعود‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬عالميًا‭.‬

وارتفع‭ ‬الذهب‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬كانت‭ ‬ترجح‭ ‬العكس‭ ‬عقب‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬إنهاء‭ ‬الإغلاق‭ ‬الحكومي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انفراجة‭ ‬اقتصادية‭ ‬واستقرار‭ ‬أو‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬تعكس‭ ‬مؤشرات‭ ‬تضخم‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التقارير‭ ‬الأخيرة‭ ‬حول‭ ‬قيام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بطباعة‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬غطاء‭ ‬إنتاجي‭ ‬كافٍ‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬وراء‭ ‬ارتفاع‭ ‬الذهب‭ ‬عالميًا‭.‬

