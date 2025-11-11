ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. والجرام بـ44 دينارا و100 فلس

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. والجرام بـ44 دينارا و100 فلس
كتبت: نوال عباس
ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية أمس بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية، فقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 44 دينارا و100 فلس، وعيار 22 إلى 46 دينارا و200 فلس للجرام، وعيار 24 إلى 50 دينارا و400 فلس للجرام، والاونصة إلى 4131 دولارا.
وأكد محللون اقتصاديون وتجار الذهب أن أسباب عودة أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى جاء نتيجة عدة عوامل منها استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الثاني عشر على التوالي، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، وتزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
وشهدت أسعار الذهب عالميا موجة ارتفاع قوية خلال اليومين الماضيين، حيث ارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية الاثنين الماضي، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 2.41 % ليسجل نحو 4098 دولارًا للأوقية، بزيادة قدرها 96.6 دولارا، وواصل الذهب ارتفاعه أمس الثلاثاء ليصل إلى نحو 4139 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة بلغت 41 دولارًا.
وقد بلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8 % ، وتمنح هذه التحركات اطمئنانًا للمستثمرين حول العالم بأن البنوك المركزية مازالت تعتمد على الذهب كملاذ آمن، كما أن التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا كانت مجرد تصحيحات سعرية ومن المرجح أن تكون انتهت بالفعل مما يمهد لبدء موجة صعود جديدة.
وأكد اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا هو تزايد توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار خلال الاجتماع القادم، وان تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بشأن إلغاء المدفوعات الحكومية لبرنامج «أوباما كير» تعني تقليص الدعم الموجه للتأمين الصحي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المواطنين الأمريكيين، وبالتالي تراجع قدرتهم على الإنفاق في مجالات أخرى مما قد يؤدي إلى ركود نسبي، وهذه العوامل تدعم استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا.
وارتفع الذهب بأكثر من 100 دولار خلال فترة وجيزة، رغم أن المؤشرات كانت ترجح العكس عقب تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انفراجة اقتصادية واستقرار أو تراجع في الأسعار، بالإضافة إلى أن زيادة الأسعار تعكس مؤشرات تضخم مرتفعة في الاقتصاد الأمريكي، كما أن التقارير الأخيرة حول قيام الولايات المتحدة بطباعة نحو 300 مليار دولار من دون غطاء إنتاجي كافٍ كانت من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الذهب عالميًا.
