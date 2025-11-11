عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري بإسلام آباد تبنته طالبان الباكستانية

قتل 12 شخصا على الاقل وجرح 27 آخرون في تفجير انتحاري أمام مجمع محاكم في منطقة سكنية بإسلام آباد أمس حسبما أعلنت السلطات، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.وتسبب الهجوم، وهو الأول الذي تشهده المدينة منذ سنوات، بحالة من الذعر، وأدى إلى تناثر شظايا الزجاج واحتراق عدد من المركبات على الطريق.وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي للصحافيين في المكان «وقع هجوم انتحاري في كشهري» حيث مبنى المحكمة، مضيفا «استشهد 12 شخصا وجرح حوالى 27».وطوقت قوات أمن مسلحة المنطقة، وفق صحافي من فرانس برس. ووقع التفجير قرب سيارة للشرطة، بحسب الوزير.وأضاف نقوي «نحاول تحديد هوية (المهاجم) والمكان الذي قدم منه». وتضم المنطقة حيث وقع الهجوم عددا من المباني الحكومية.وتبنت حركة طالبان الباكستانية التفجير، وقالت في بيان أرسل لصحافيين «هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام آباد»، مضيفة «سنواصل الهجمات على من يصدرون أحكاما غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تطبق الشريعة في أنحاء البلاد».وكان رئيس الوزراء شهباز شريف حمل المسؤولية لـ«عملاء إرهابيين مدعومين من الهند» العدو اللدود لباكستان، دون تقديم أي دليل على ذلك.وأتى تفجير إسلام آباد غداة انفجار سيارة أمس الاول في العاصمة الهندية نيودلهي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.واتهم شريف طالبان باكستان والانفصاليين من منطقة بلوشستان في البلاد بالوقوف وراء الهجوم، وسبق للطرفين تنفيذ هجمات استهدفت في الغالب قوات الأمن الباكستانية.وفي إسلام آباد، قال المحامي محمد شهزاد بات «كان انفجارا هائلا. بدأ الجميع بالركض مذعورين. رأيت ما لا يقل عن خمس جثث ملقاة عند البوابة الأمامية».وقال محام آخر هو رستم مالك «عندما أوقفت سيارتي ودخلت المجمع.. سمعت دوي انفجار عند البوابة».وأضاف «سادت فوضى عارمة، وكان المحامون والناس يركضون داخل المجمع. رأيت جثتين على الأرض عند البوابة وعدة سيارات مشتعلة».وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إن الهجوم الانتحاري في إسلام آباد ينبغي أن يكون بمنزلة «جرس إنذار»، وكتب على «إكس»: «في ظل هذه الظروف، سيكون من غير المجدي التعويل على نجاح المفاوضات مع حكام كابول».

