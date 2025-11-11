توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد المستشارين السابقين شولتس وميركل في ألمانيا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد المستشارين السابقين شولتس وميركل في ألمانيا
(MENAFN- Al-Anbaa)
أوقفت برلين مواطنا ألمانيا ـ پولنديا للاشتباه بتخطيطه لهجمات ضد شخصيات سياسية ألمانية، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية امس.
وأكد مصدر مطلع على التحقيق أن الموقوف أراد استهداف المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنجيلا ميركل.
ونقلت «فرانس برس» عن المصدر أن الشخص ينتمي إلى حركة «رايخ برغر» (مواطنو الرايخ) ذات التوجه اليميني المتطرف عموما، وهي تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق لها الضلوع في مؤامرات لتنفيذ اغتيالات وانقلابات.
وأكد المصدر أن المشتبه به «فرد معزول» وكان يستهدف «المستشارين السابقين شولتس وميركل».
وأوقف مارتن س. امس الاول في دورتموند في غرب ألمانيا، وسيمثل أمام قاض ليقرر ما إذا كان سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة في بيان بأن مارتن س. يدعو منذ يونيو 2025 عبر الشبكة المظلمة (دارك نت) «إلى شن هجمات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في الحياة العامة في ألمانيا».
ولهذا الغرض، نشر أسماء أهداف محتملة، وأصدر «أحكام إعدام»، ووزع تعليمات لصنع عبوات ناسفة. كما طلب تبرعات بعملات مشفرة لدفع «مكافأة» في حال حصول اغتيال.
وفككت ألمانيا في الأعوام الأخيرة شبكات خططت لمؤامرات وأخرى تابعة لليمين المتطرف يشتبه في إعدادها لهجمات ضد مؤسسات وقادة في البلاد.
وكانت القضية الأبرز تفكيك شبكة في ديسمبر 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة «مواطني الرايخ».
وبدأت ثلاث محاكمات منفصلة في ربيع عام 2024 بينها محاكمة زعيم الشبكة وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر ويعرف باسم الأمير رويس، وجنود سابقين من النخبة.
وفي مايو، حلت حكومة المستشار فريدريش ميرتس منظمة «مملكة ألمانيا»، وهي جماعة من «مواطني الرايخ» يعيشون خارج الأطر المؤسسية ويصنفون على أنهم «متطرفون خطرون».
أوقفت برلين مواطنا ألمانيا ـ پولنديا للاشتباه بتخطيطه لهجمات ضد شخصيات سياسية ألمانية، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية امس.
وأكد مصدر مطلع على التحقيق أن الموقوف أراد استهداف المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنجيلا ميركل.
ونقلت «فرانس برس» عن المصدر أن الشخص ينتمي إلى حركة «رايخ برغر» (مواطنو الرايخ) ذات التوجه اليميني المتطرف عموما، وهي تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق لها الضلوع في مؤامرات لتنفيذ اغتيالات وانقلابات.
وأكد المصدر أن المشتبه به «فرد معزول» وكان يستهدف «المستشارين السابقين شولتس وميركل».
وأوقف مارتن س. امس الاول في دورتموند في غرب ألمانيا، وسيمثل أمام قاض ليقرر ما إذا كان سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب النيابة العامة.
وأكدت النيابة العامة في بيان بأن مارتن س. يدعو منذ يونيو 2025 عبر الشبكة المظلمة (دارك نت) «إلى شن هجمات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في الحياة العامة في ألمانيا».
ولهذا الغرض، نشر أسماء أهداف محتملة، وأصدر «أحكام إعدام»، ووزع تعليمات لصنع عبوات ناسفة. كما طلب تبرعات بعملات مشفرة لدفع «مكافأة» في حال حصول اغتيال.
وفككت ألمانيا في الأعوام الأخيرة شبكات خططت لمؤامرات وأخرى تابعة لليمين المتطرف يشتبه في إعدادها لهجمات ضد مؤسسات وقادة في البلاد.
وكانت القضية الأبرز تفكيك شبكة في ديسمبر 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة «مواطني الرايخ».
وبدأت ثلاث محاكمات منفصلة في ربيع عام 2024 بينها محاكمة زعيم الشبكة وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر ويعرف باسم الأمير رويس، وجنود سابقين من النخبة.
وفي مايو، حلت حكومة المستشار فريدريش ميرتس منظمة «مملكة ألمانيا»، وهي جماعة من «مواطني الرايخ» يعيشون خارج الأطر المؤسسية ويصنفون على أنهم «متطرفون خطرون».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
لقيادة نمو أعمالها في المملكة العربية السعودية مجموعة BPG تعيّن تيم ب...
بمشاركة معهد ريبوت للبرمجة أكثر من 400 شاب بحريني يتلقون تدريبا عن ال...
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.. والجرام بـ44 دينارا و100 فلس...
تنصيب اليسارية كاثرين كونولي رئيسة لإيرلندا...
أميركا تخطط لبناء قاعدة عسكرية ضخمة قرب غزة...
انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية بجامعة الكويت...