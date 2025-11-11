توقيف رجل بتهمة التخطيط لهجمات ضد المستشارين السابقين شولتس وميركل في ألمانيا

أوقفت برلين مواطنا ألمانيا ـ پولنديا للاشتباه بتخطيطه لهجمات ضد شخصيات سياسية ألمانية، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية امس.وأكد مصدر مطلع على التحقيق أن الموقوف أراد استهداف المستشارين السابقين أولاف شولتس وأنجيلا ميركل.ونقلت «فرانس برس» عن المصدر أن الشخص ينتمي إلى حركة «رايخ برغر» (مواطنو الرايخ) ذات التوجه اليميني المتطرف عموما، وهي تنكر أي شرعية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبق لها الضلوع في مؤامرات لتنفيذ اغتيالات وانقلابات.وأكد المصدر أن المشتبه به «فرد معزول» وكان يستهدف «المستشارين السابقين شولتس وميركل».وأوقف مارتن س. امس الاول في دورتموند في غرب ألمانيا، وسيمثل أمام قاض ليقرر ما إذا كان سيوضع قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب النيابة العامة.وأكدت النيابة العامة في بيان بأن مارتن س. يدعو منذ يونيو 2025 عبر الشبكة المظلمة (دارك نت) «إلى شن هجمات ضد سياسيين ومسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة في الحياة العامة في ألمانيا».ولهذا الغرض، نشر أسماء أهداف محتملة، وأصدر «أحكام إعدام»، ووزع تعليمات لصنع عبوات ناسفة. كما طلب تبرعات بعملات مشفرة لدفع «مكافأة» في حال حصول اغتيال.وفككت ألمانيا في الأعوام الأخيرة شبكات خططت لمؤامرات وأخرى تابعة لليمين المتطرف يشتبه في إعدادها لهجمات ضد مؤسسات وقادة في البلاد.وكانت القضية الأبرز تفكيك شبكة في ديسمبر 2022 بتهمة التخطيط لانقلاب والانتماء إلى حركة «مواطني الرايخ».وبدأت ثلاث محاكمات منفصلة في ربيع عام 2024 بينها محاكمة زعيم الشبكة وهو أرستقراطي ألماني يدعى هنري الثالث عشر ويعرف باسم الأمير رويس، وجنود سابقين من النخبة.وفي مايو، حلت حكومة المستشار فريدريش ميرتس منظمة «مملكة ألمانيا»، وهي جماعة من «مواطني الرايخ» يعيشون خارج الأطر المؤسسية ويصنفون على أنهم «متطرفون خطرون».

