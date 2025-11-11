تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا وعلى متنها 20 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس أن طائرة شحن عسكرية على متنها 20 شخصا، تحطمت في جورجيا أثناء عودتها إلى البلاد من أذربيجان.وأفادت الوزارة بداية في بيان «تحطمت طائرة الشحن التابعة لنا من طراز «سي-130» التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية».وأكدت أن الطائرة كانت «تنقل 20 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم».وأظهر مقطعان مصوران التقطا من موقعين مختلفين الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم ويتصاعد دخان أسود كثيف.وأظهرت لقطات يعتقد أنها من موقع التحطم، حطام الطائرة المتفحم وهو يحترق فيما كان عدد من الأشخاص يتابعون المشهد في أحد الحقول.وطلبت وزارة الدفاع التركية من وسائل الإعلام «عدم نشر أي صور» للحادث، مع بدء تداول مقاطع الفيديو.وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ذلك ضمنيا بقوله «رحم الله شهداءنا»، وأكد أن بلاده تتعاون مع السلطات الجورجية «للوصول إلى حطام الطائرة»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.وفي منشور على منصة «إكس»، قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعازيه لنظيره التركي.كما أوضحت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان بحث هاتفيا مع نظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي عمليات البحث والإنقاذ الجارية.وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن نظيره الجورجي جيلا جيلادزه في طريقه إلى موقع التحطم.وأكدت الداخلية الجورجية في بيان أن الطائرة سقطت في منطقة سيغناغي «على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية» مع أذربيجان، وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث.وقالت هيئة مراقبة الملاحة الجوية الجورجية «ساكيرونافيغاتسيا» إن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد دقائق من دخولها الأجواء الجورجية، مشيرة إلى أنها تبلغت بالحادث عبر خدمات الطوارئ.وأوضحت الهيئة في بيان أن «طائرة الشحن العسكرية التركية من طراز «سي-130» اختفت من الرادار بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، من دون أن تبعث إشارة استغاثة»، مضيفة أنها باشرت عمليات البحث والإنقاذ.وأكدت الهيئة أنه تم إبلاغ مطار غنجة في أذربيجان، الذي أقلعت منه الطائرة، وكذلك الجانب التركي.والطائرة C-130 «هيركوليس» هي طائرة شحن عسكرية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية.

MENAFN11112025000130011022ID1110330032