تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا وعلى متنها 20 شخصا

تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا وعلى متنها 20 شخصا
أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس أن طائرة شحن عسكرية على متنها 20 شخصا، تحطمت في جورجيا أثناء عودتها إلى البلاد من أذربيجان.
وأفادت الوزارة بداية في بيان «تحطمت طائرة الشحن التابعة لنا من طراز «سي-130» التي أقلعت من أذربيجان من أجل العودة، عند الحدود الجورجية-الأذربيجانية».
وأكدت أن الطائرة كانت «تنقل 20 شخصا، بمن فيهم أفراد الطاقم».
وأظهر مقطعان مصوران التقطا من موقعين مختلفين الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلفة وراءها دخانا أبيض، قبل أن تتحطم ويتصاعد دخان أسود كثيف.
وأظهرت لقطات يعتقد أنها من موقع التحطم، حطام الطائرة المتفحم وهو يحترق فيما كان عدد من الأشخاص يتابعون المشهد في أحد الحقول.
وطلبت وزارة الدفاع التركية من وسائل الإعلام «عدم نشر أي صور» للحادث، مع بدء تداول مقاطع الفيديو.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ذلك ضمنيا بقوله «رحم الله شهداءنا»، وأكد أن بلاده تتعاون مع السلطات الجورجية «للوصول إلى حطام الطائرة»، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية.
وفي منشور على منصة «إكس»، قدم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعازيه لنظيره التركي.
كما أوضحت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان بحث هاتفيا مع نظيرته الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي عمليات البحث والإنقاذ الجارية.
وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن نظيره الجورجي جيلا جيلادزه في طريقه إلى موقع التحطم.
وأكدت الداخلية الجورجية في بيان أن الطائرة سقطت في منطقة سيغناغي «على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية» مع أذربيجان، وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث.
وقالت هيئة مراقبة الملاحة الجوية الجورجية «ساكيرونافيغاتسيا» إن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد دقائق من دخولها الأجواء الجورجية، مشيرة إلى أنها تبلغت بالحادث عبر خدمات الطوارئ.
وأوضحت الهيئة في بيان أن «طائرة الشحن العسكرية التركية من طراز «سي-130» اختفت من الرادار بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، من دون أن تبعث إشارة استغاثة»، مضيفة أنها باشرت عمليات البحث والإنقاذ.
وأكدت الهيئة أنه تم إبلاغ مطار غنجة في أذربيجان، الذي أقلعت منه الطائرة، وكذلك الجانب التركي.
والطائرة C-130 «هيركوليس» هي طائرة شحن عسكرية من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
