تايلند تعلن إيقاف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا

تايلند تعلن إيقاف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا
أعلنت الحكومة التايلندية أمس أنها أوقفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعزز مع كمبوديا الذي تم توقيعه الشهر الماضي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها ستقدم تفسيرا لقرارها إلى واشنطن وذلك بعد انفجار لغم في محافظة «سي سا كيت» أوقع أربعة جرحى في صفوف جنودها.
وقال القائد العام للجيش الملكي التايلندي الجنرال بانا كلاوبلوتدوك في بيان صحافي إن «الحادثة تثبت بوضوح أن العداء من جانب كمبوديا لا يزال قائما، ما دفع الجيش إلى تعليق جميع الاتفاقات الواردة في الإعلان المشترك التايلندي ـ الكمبودي بشأن إعادة بناء السلام الذي وقعه رئيسا وزراء البلدين الشهر الماضي في كوالالمبور».
وأضاف كلاوبلوتدوك «لقد ظهرت الحقيقة بوضوح وهي أن السلوك العدائي لا يزال قائما ومن ثم يجب على الجيش الملكي التايلندي تعليق جميع الاتفاقيات حفاظا على حقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد الهجمات غير العادلة».
وذكر وزير الدفاع التايلندي الجنرال ناتافون ناركفانيت في تصريح صحافي أن بانكوك ستعلق أيضا إعادة 18 أسير حرب كمبودي محتجزين لدى الجيش التايلندي رافضا الإفصاح عما إذا كانت القوات سيعاد نشرها في المناطق الحدودية.
بدوره، أوضح وزير الخارجية التايلندي سيهاساك فونغكيتكاو في مؤتمر صحافي أن بلاده ستشرح قرارها للولايات المتحدة وماليزيا التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتلعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار قائلا «ما قاله الكمبوديون غير كاف».
من جانبها، نفت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان قيامها بزرع ألغام جديدة ودعت تايلند إلى تجنب الدوريات في المناطق التي تحتوي على حقول ألغام قديمة مؤكدة التزامها بالعمل مع بانكوك وفقا لاتفاق أكتوبر الماضي.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار المعزز تم توقيعه خلال قمة «آسيان» في ماليزيا بهدف البناء على الهدنة التي توسط فيها الرئيس ترامب في يوليو الماضي عندما دعا زعيمي البلدين إلى إنهاء الأعمال العدائية أو مواجهة تعليق محادثاتهما التجارية مع واشنطن.
ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن بدء تبادل الصواريخ والمدفعية الثقيلة الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونزوح نحو 300 ألف مدني مؤقتا في أسوأ قتال بينهما في التاريخ الحديث.
