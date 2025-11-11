تايلند تعلن إيقاف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا

أعلنت الحكومة التايلندية أمس أنها أوقفت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعزز مع كمبوديا الذي تم توقيعه الشهر الماضي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها ستقدم تفسيرا لقرارها إلى واشنطن وذلك بعد انفجار لغم في محافظة «سي سا كيت» أوقع أربعة جرحى في صفوف جنودها.وقال القائد العام للجيش الملكي التايلندي الجنرال بانا كلاوبلوتدوك في بيان صحافي إن «الحادثة تثبت بوضوح أن العداء من جانب كمبوديا لا يزال قائما، ما دفع الجيش إلى تعليق جميع الاتفاقات الواردة في الإعلان المشترك التايلندي ـ الكمبودي بشأن إعادة بناء السلام الذي وقعه رئيسا وزراء البلدين الشهر الماضي في كوالالمبور».وأضاف كلاوبلوتدوك «لقد ظهرت الحقيقة بوضوح وهي أن السلوك العدائي لا يزال قائما ومن ثم يجب على الجيش الملكي التايلندي تعليق جميع الاتفاقيات حفاظا على حقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد الهجمات غير العادلة».وذكر وزير الدفاع التايلندي الجنرال ناتافون ناركفانيت في تصريح صحافي أن بانكوك ستعلق أيضا إعادة 18 أسير حرب كمبودي محتجزين لدى الجيش التايلندي رافضا الإفصاح عما إذا كانت القوات سيعاد نشرها في المناطق الحدودية.بدوره، أوضح وزير الخارجية التايلندي سيهاساك فونغكيتكاو في مؤتمر صحافي أن بلاده ستشرح قرارها للولايات المتحدة وماليزيا التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتلعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار قائلا «ما قاله الكمبوديون غير كاف».من جانبها، نفت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان قيامها بزرع ألغام جديدة ودعت تايلند إلى تجنب الدوريات في المناطق التي تحتوي على حقول ألغام قديمة مؤكدة التزامها بالعمل مع بانكوك وفقا لاتفاق أكتوبر الماضي.وكان اتفاق وقف إطلاق النار المعزز تم توقيعه خلال قمة «آسيان» في ماليزيا بهدف البناء على الهدنة التي توسط فيها الرئيس ترامب في يوليو الماضي عندما دعا زعيمي البلدين إلى إنهاء الأعمال العدائية أو مواجهة تعليق محادثاتهما التجارية مع واشنطن.ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن بدء تبادل الصواريخ والمدفعية الثقيلة الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ونزوح نحو 300 ألف مدني مؤقتا في أسوأ قتال بينهما في التاريخ الحديث.

