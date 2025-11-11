العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا والأمم المتحدة تعرب عن رضاها التام

أدلى العراقيون بأصواتهم أمس لاختيار برلمان جديد، في انتخابات من شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبان مرحلة إقليمية حاسمة.وجرت الانتخابات التشريعية السادسة منذ عام 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية وخلفت فسادا مستشريا.وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق محمد الحسان أمس «إن الامم المتحدة وبعثتها لمساعدة العراق (يونامي) راضون كل الرضا عن العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب العراقي».وذكر الحسان، في مؤتمر صحافي، أنه زار عددا من المراكز الانتخابية في بغداد للاطلاع على سير عملية الاقتراع، معربا عن سروره لما وصفه بإقبال الناخبين والتنظيم الجيد لعملية الانتخاب.ويرى عراقيون كثر أنه لا أمل في أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير حقيقي، معتبرين أن الاقتراع يشكل مساحة للتصارع السياسي الذي سيصب أخيرا في مصلحة كبار السياسيين واللاعبين الإقليميين. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة أمام ما يزيد عن 21.4 مليون ناخب مسجلين لاختيار البرلمان لولاية تمتد أربع سنوات.

MENAFN11112025000130011022ID1110330030