مجلس الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون إنهاء الإغلاق الحكومي ويحيله إلى النواب

مرر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر أكثر من 40 يوما وأحاله إلى مجلس النواب لاعتماده بصيغته النهائية في وقت لاحق.وصوت المجلس مساء أمس الأول بأغلبية 60 صوتا مقابل 40 صوتا لإقرار مشروع قانون لتمويل المؤسسات الفيدرالية حتى 30 يناير المقبل بعد أن صوت ثمانية أعضاء من الكتلة الديموقراطية لصالح الاتفاق الذي عارضه زعيم الأقلية الديموقراطية جاك شومر مما ينذر ببوادر انقسام داخل الحزب.وكان مجلس الشيوخ صوت إجرائيا الأحد على اتفاق بعد أن أقر تعديلات عليه لكسب أصوات أعضاء الديموقراطيين الوسطيين في الوقت الذي يطالب معظمهم بأن يشمل أي اتفاق لتمويل الحكومة تمديدا لقانون الرعاية الصحية الميسرة.وبذلك بات أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق في طريقه إلى الانتهاء.ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أول يوم للإغلاق، لم يحصل أكثر من مليون موظف فيدرالي على أجورهم، بينما تعطلت الميزات والخدمات الحكومية بشكل متزايد.وبدأت التداعيات تزداد على حركة الملاحة الجوية في الأيام الأخيرة مع إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية يوميا، ما فاقم الضغوط السياسية لوضع حد للجمود القائم.وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي إن الإغلاق سينتهي «سريعا جدا.. الاتفاق جيد جدا».وبعد التصويت، كتب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون على «إكس» أنه سعيد بدعم «المسار باتجاه إنهاء هذا الإغلاق الذي لا داعي له بطريقة مسؤولة يتم بموجبها دفع أجور العمال الفيدراليين سريعا وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية».وتحدث السيناتور الديموقراطي جون فيترمان الذي صوت لدعم مشروع القانون الجمهوري عن قراره، وقال «أطعموا الجميع. ادفعوا لجيشنا وعمالنا الحكوميين وشرطة الكابيتول. ضعوا حدا للفوضى في المطارات. الوطن فوق الحزب».وبعد تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ، يحال النص إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه، علما بأن الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضا.وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون للصحافيين أمس الأول «يبدو لنا أن الكابوس الوطني الطويل الذي عشناه شارف أخيرا على الانتهاء، ونشعر بالامتنان لذلك».وأضاف «يبدو أخيرا أن بعض الديموقراطيين على الأقل على استعداد للقيام بما يطالبهم به الجمهوريون والرئيس ترامب وملايين الأميركيين الذين يعملون بكد منذ أسابيع».

