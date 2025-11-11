تنصيب اليسارية كاثرين كونولي رئيسة لإيرلندا

أقيمت أمس مراسم تنصيب كاثرين كونولي اليسارية المنتقدة للولايات المتحدة، رئيسة لإيرلندا بعد فوزها الساحق في الانتخابات الشهر الماضي.وتصبح المحامية البالغة 68 عاما، والتي تستمر ولايتها سبع سنوات، الرئيسة العاشرة منذ تأسيس الدولة الإيرلندية عام 1922 بعد استقلالها عن بريطانيا.وبعد تسلمها ختم المنصب في حفل أقيم في قلعة دبلن، خلفت رسميا مايكل هيغينز البالغ 84 عاما والذي شغل هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير منذ 2011.عرف هيغينز بجرأته في تجاوز حدود صلاحيات الرئاسة من خلال التعليق المتكرر على السياسات الداخلية والخارجية للحكومة.وقالت كونولي التي تنتقد الاتحاد الأوروبي أيضا، في خطاب تنصيبها إن تاريخ إيرلندا يجعلها «مؤهلة تماما لقيادة وصياغة حلول ديبلوماسية بديلة للنزاعات والحروب».وحققت كونولي، المرشحة المستقلة المدعومة من جميع الأحزاب اليسارية الرئيسية، فوزا ساحقا في انتخابات 24 أكتوبر.وحصلت على 63% من الأصوات التفضيلية الأولى الصحيحة، متقدمة بفارق كبير على منافستها الوسطية هيذر همفريز من حزب فاين غايل الحاكم.وأعلن 13% من أصل 1.65 مليون بطاقة اقتراع «باطلة»، وهو رقم قياسي في الانتخابات الإيرلندية الحديثة.وجذبت كونولي أصوات الشباب اليساريين الذين أعجبوا بأسلوبها الهادئ والواضح، وآرائها الراسخة المؤيدة للقضية الفلسطينية.وتعهدت كونولي التي تتحدث الإيرلندية بطلاقة، برفع مكانة اللغة الرسمية للدولة ولكن لا يتحدثها سوى عدد قليل من الناس يوميا، لتصبح اللغة الأساسية في مقر الرئاسة.ورغم أن دور كونولي يقتصر على سلطات سياسية محدودة، إلا أن ولايتها قد تنذر بفترة من التوتر المتزايد بين الرئاسة والحكومة.وتعهدت كونولي بإعطاء الأولوية للتقدم نحو الوحدة بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.وكانت ميشيل أونيل الوزيرة الأولى لإيرلندا الشمالية من حزب شين فين اليساري القومي، بين الحضور في المراسم.وقالت نائبة الوزيرة الأولى إيما ليتل بينغيلي من الحزب الوحدوي الديموقراطي المؤيد لبريطانيا إن لديها التزامات أخرى، ولم تحضر.

MENAFN11112025000130011022ID1110330028