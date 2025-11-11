منتدى توريس في الرياض يعلن عن استثمارات بـ113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي

أعلن منتدى "توريس" الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات أمس ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ، تحت شعار (الخطوة الضخمة المستقبلية) بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى العالميين في قطاع السياحة، عن استثمارات بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة العالمي، وتسريع وتيرة تحوّله، وضمان ازدهاره المستدام.ويجسد هذا الإعلان رؤية منتدى "توريس" الرامية إلى إطلاق العنان لتدفق الصفقات النوعية والضخمة إلى قطاع السياحة، من خلال جمع قادة القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات المرتبطة بالسياحة مثل التقنية والاستثمار والاستدامة، لوضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تمكَن القطاع السياحي من مواجهة التحديات المتوقعة، والازدهار للعقود الخمسة المقبلة.وقال وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة منتدى "توريس" أحمد بن عقيل الخطيب: "لعب المنتدى دورًا محوريًا في جمع المستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين تحت مظلة واحدة، إذ نجح في تحويل الرؤى الطموحة إلى شراكات إستراتيجية وصفقات مؤثرة تدفع القطاع السياحي نحو آفاق جديدة، وسنعيد صياغة مستقبل اقتصاد السفر معًا، معتمدين على قوة الذكاء الاصطناعي، وملتزمين بترسيخ تميز الوجهات السياحية والارتقاء بجودة التجربة، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع الفرص لتشمل مختلف عناصر المنظومة السياحية بالكامل".وتشمل بعض الشركات العالمية والمحلية التي أعلنت عن محافظها كجزء من الـ113 مليار دولار: فنادق ميليا، وفنادق بي دبليو إتش، GOCO للضيافة، وسينومي، وراديسون، وفنادق إيرث، وديلونيكس وأوشن لينك، والفوزان القابضة، والكثيري القابضة، والعثيم، ومدينة المعرفة الاقتصادية.وتعزز هذه الاستثمارات جهود تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات في مجالات جمع البيانات، والتصميم، والضيافة، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بتجربة الزوار، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتقديم تجارب استثنائية وهادفة للزوار في مختلف أنحاء المملكة.وتجسّد هذه المبادرات مكانة المملكة كمركز عالمي رائد يجمع بين عراقة الثقافة وأصالة التراث من جهة، وروح الابتكار وتكامل خدمات الضيافة عالمية المستوى من جهة أخرى، مما يعزز تنافسيتها ويجعلها وجهة سفر مفضلة على مستوى العالم.وقال الخطيب في كلمته الافتتاحية ان المنتدى يعد "منصة عمل مشتركة سنواجه من خلالها التحديات التي لطالما أعاقت إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع السياحة بما في ذلك تحديات المهارات والاستثمار والبنية التحتية والاستدامة والتحول الرقمي".وأضاف "من خلال هذه المنصة سنعمل جنبا إلى جنب لتحقيق أفضل النتائج للجميع من خلال توفير عوائد مجزية للمستثمرين ووجهات يسهل الوصول إليها وتجارب مميزة بأسعار مناسبة للمسافرين إلى جانب استحداث فرص عمل وتعزيز الازدهار للمجتمعات المحلية مع تزايد الطلب على السفر".ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يسعى منتدى "توريس" الذي ينعقد مباشرة بعد اختتام أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى تحويل الأفكار إلى حلول عملية.ويهدف أيضا لإطلاق مبادرات نوعية من شأنها أن تحدث تحولات جوهرية في قطاع السياحة العالمي وتسهم في رسم مستقبل القطاع للـ50 عاما المقبلة عبر إعادة صياغة أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز تفاعل القطاعات المرتبطة بالسياحة واكتشاف فرص جديدة يتحول فيها المنافسون إلى شركاء وتعزيز كفاءة الاستثمارات وتوحيد جهود القطاعات بما يدعم التعاون والتكامل فيما بينها.ويستقطب المنتدى أكثر من 140 متحدثا دوليا من نخبة القادة وصناع القرار والمبتكرين والرواد في قطاع السياحة العالمي.ويشهد المنتدى أكثر من 40 جلسة حوارية وأكثر من 15 ورشة عمل تتناول أربعة محاور رئيسة وهي "مواجهة التحديات واستثمار فرص النمو وتحفيز الاستثمارات الكبرى وتطوير السياسات المستقبلية".

