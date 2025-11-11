403
منتدى توريس في الرياض يعلن عن استثمارات بـ113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي
أعلن منتدى "توريس" الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات أمس ، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ، تحت شعار (الخطوة الضخمة المستقبلية) بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والمبتكرين وأصحاب الرؤى العالميين في قطاع السياحة، عن استثمارات بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة العالمي، وتسريع وتيرة تحوّله، وضمان ازدهاره المستدام.
ويجسد هذا الإعلان رؤية منتدى "توريس" الرامية إلى إطلاق العنان لتدفق الصفقات النوعية والضخمة إلى قطاع السياحة، من خلال جمع قادة القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات المرتبطة بالسياحة مثل التقنية والاستثمار والاستدامة، لوضع حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ تمكَن القطاع السياحي من مواجهة التحديات المتوقعة، والازدهار للعقود الخمسة المقبلة.
وقال وزير السياحة السعودي رئيس مجلس إدارة منتدى "توريس" أحمد بن عقيل الخطيب: "لعب المنتدى دورًا محوريًا في جمع المستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين تحت مظلة واحدة، إذ نجح في تحويل الرؤى الطموحة إلى شراكات إستراتيجية وصفقات مؤثرة تدفع القطاع السياحي نحو آفاق جديدة، وسنعيد صياغة مستقبل اقتصاد السفر معًا، معتمدين على قوة الذكاء الاصطناعي، وملتزمين بترسيخ تميز الوجهات السياحية والارتقاء بجودة التجربة، بما يضمن استدامة النمو وتوسيع الفرص لتشمل مختلف عناصر المنظومة السياحية بالكامل".
وتشمل بعض الشركات العالمية والمحلية التي أعلنت عن محافظها كجزء من الـ113 مليار دولار: فنادق ميليا، وفنادق بي دبليو إتش، GOCO للضيافة، وسينومي، وراديسون، وفنادق إيرث، وديلونيكس وأوشن لينك، والفوزان القابضة، والكثيري القابضة، والعثيم، ومدينة المعرفة الاقتصادية.
وتعزز هذه الاستثمارات جهود تطوير البنية التحتية وتنمية الكفاءات البشرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات في مجالات جمع البيانات، والتصميم، والضيافة، بما يسهم في ترسيخ معايير عالمية جديدة ترتقي بتجربة الزوار، وإيجاد فرص عمل نوعية، وتقديم تجارب استثنائية وهادفة للزوار في مختلف أنحاء المملكة.
وتجسّد هذه المبادرات مكانة المملكة كمركز عالمي رائد يجمع بين عراقة الثقافة وأصالة التراث من جهة، وروح الابتكار وتكامل خدمات الضيافة عالمية المستوى من جهة أخرى، مما يعزز تنافسيتها ويجعلها وجهة سفر مفضلة على مستوى العالم.
وقال الخطيب في كلمته الافتتاحية ان المنتدى يعد "منصة عمل مشتركة سنواجه من خلالها التحديات التي لطالما أعاقت إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع السياحة بما في ذلك تحديات المهارات والاستثمار والبنية التحتية والاستدامة والتحول الرقمي".
وأضاف "من خلال هذه المنصة سنعمل جنبا إلى جنب لتحقيق أفضل النتائج للجميع من خلال توفير عوائد مجزية للمستثمرين ووجهات يسهل الوصول إليها وتجارب مميزة بأسعار مناسبة للمسافرين إلى جانب استحداث فرص عمل وتعزيز الازدهار للمجتمعات المحلية مع تزايد الطلب على السفر".
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) يسعى منتدى "توريس" الذي ينعقد مباشرة بعد اختتام أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى تحويل الأفكار إلى حلول عملية.
ويهدف أيضا لإطلاق مبادرات نوعية من شأنها أن تحدث تحولات جوهرية في قطاع السياحة العالمي وتسهم في رسم مستقبل القطاع للـ50 عاما المقبلة عبر إعادة صياغة أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز تفاعل القطاعات المرتبطة بالسياحة واكتشاف فرص جديدة يتحول فيها المنافسون إلى شركاء وتعزيز كفاءة الاستثمارات وتوحيد جهود القطاعات بما يدعم التعاون والتكامل فيما بينها.
ويستقطب المنتدى أكثر من 140 متحدثا دوليا من نخبة القادة وصناع القرار والمبتكرين والرواد في قطاع السياحة العالمي.
ويشهد المنتدى أكثر من 40 جلسة حوارية وأكثر من 15 ورشة عمل تتناول أربعة محاور رئيسة وهي "مواجهة التحديات واستثمار فرص النمو وتحفيز الاستثمارات الكبرى وتطوير السياسات المستقبلية".
