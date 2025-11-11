أميركا تخطط لبناء قاعدة عسكرية ضخمة قرب غزة

استنكرت المقاومة تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إنزال عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين يدانون بما يسمى «أعمالا إرهابية يقتل فيها إسرائيليون»، فيما كشفت معلومات أن الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار قرب حدود غزة، بينما وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتضمن شروطا اكثر وضوحا لانسحاب اسرائيل من القطاع. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصديق على قانون إعدام الأسرى امتداد للنهج الصهيوني العنصري ومحاولة لتشريع القتل الجماعي ضد شعبنا.من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن التصديق على قانون إعدام الأسرى تصعيد إجرامي خطير ضمن الإبادة والتطهير الممنهج بحق شعبنا الفلسطيني.في الاثناء، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار قرب حدود غزة «لدعم وقف إطلاق النار» الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن القاعدة يمكن أن تستوعب آلاف الجنود، مشيرين إلى أن بناء هذه القاعدة يعكس انخراطا أكبر للولايات المتحدة في غزة وبشكل عام في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.وقالت المصادر الإسرائيلية إن هذه المنشأة العسكرية يمكن أن تستخدمها «قوة الاستقرار الدولية» التي يفترض أن تتشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي وتنشر في غزة.ووفقا للمصادر نفسها، فإن مسؤولين أميركيين ناقشوا الخطة مع الحكومة والجيش الإسرائيليين خلال الأسابيع القليلة الماضية.في هذا الإطار، أشارت إلى أن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بأنه من المتوقع أن يتولى مركز تنسيق العمليات «السيطرة الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية» في غزة، وهو ما يجعل دور مركز التنسيق الآخر التابع للحكومة الإسرائيلية هامشيا.من جهة أخرى، قالت مصادر ديبلوماسية وفق قناة «الجزيرة» إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة، يتضمن «شروطا وتسلسلا أكثر وضوحا» لانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.في الاثناء، كشفت مصادر متعددة أن احتمال تقسيم القطاع الفلسطيني بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها «حماس» صارت مرجحة بشكل متزايد.وذكر 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية أن الخطة توقفت فعليا، وأنه من المرجح الآن أن تقتصر إعادة الإعمار على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات، وفق ما أفادت «رويترز».كما أردف المسؤولون الستة أنه إذا لم يحدث تحول كبير في مواقف حماس أو إسرائيل أو ضغط أميركي على إسرائيل لقبول بدور للسلطة الفلسطينية ومسار إقامة دولة فلسطينية فإنهم لا يتوقعون أن تتقدم خطة ترامب إلى ما هو أبعد من وقف النار.

MENAFN11112025000130011022ID1110330026