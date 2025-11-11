انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية بجامعة الكويت

403
انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية بجامعة الكويت
ثامر السليم
انطلق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية أمس الثلاثاء تحت شعار «نحو المرونة والاستدامة عبر الابتكار» وتنظمه كلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية بهدف مد جسور التعاون بين الباحثين والمؤسسات في مختلف التخصصات والبلدان.
وقال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.أحمد اللافي في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر الذي يستمر يومين «يجمع نخبة من العقول المؤمنة بأن العلم هو الطريق نحو التقدم والرقي».
وأضاف اللافي أن المؤتمرات الأكاديمية «ليست مجرد محافل لعرض الأبحاث بل هي فضاء للحوار ومنصة لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات والبلدان»، مشيرا إلى أن مشاركة هذه الكوكبة الأكاديمية دليل على الإيمان بأهمية العلم في بناء المستقبل.
وأوضح أن كلية العلوم الحياتية «تعتز بتنظيم هذا اللقاء ونأمل أن يثمر أفكارا جديدة وشراكات بحثية مثمرة».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر د.قاسم صالح في كلمته إن مؤتمر هذا العام يحمل شعار «نحو المرونة والاستدامة عبر الابتكار»، وقد تم اعتماد نحو 65 عرضا شفهيا و60 عرضا للملصقات العلمية تغطي المحاور الأربعة للمؤتمر.
وأوضح صالح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يضم 12 متحدثا رئيسيا ومدعوين من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والأردن وقطر والكويت إلى جانب 3 ورش عمل تتناول موضوعات آنية ومهمة.
وبين أن الأوراق العلمية المقبولة تم توزيعها على 4 مسارات أولها العلوم البيئية وثانيا علوم الأغذية والتغذية وثالثها علوم التواصل واضطراباته وأخيرا علوم المعلومات والذكاء الاصطناعي ونأمل أن تسهم هذه الأيام العلمية في بناء علاقات مهنية وشخصية مثمرة بين المشاركين.
وتقدم بالشكر إلى مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم على دعمها ورعايتها لهذا المؤتمر، كما نشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) على دعمها السخي ورعايتها الكريمة.
