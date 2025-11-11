انطلاق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية بجامعة الكويت



اللافي: المؤتمرات الأكاديمية فضاء للحوار ومنصة لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات



ثامر السليمانطلق مؤتمر الكويت الدولي الرابع للعلوم الحياتية أمس الثلاثاء تحت شعار «نحو المرونة والاستدامة عبر الابتكار» وتنظمه كلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية بهدف مد جسور التعاون بين الباحثين والمؤسسات في مختلف التخصصات والبلدان.وقال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت د.أحمد اللافي في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر الذي يستمر يومين «يجمع نخبة من العقول المؤمنة بأن العلم هو الطريق نحو التقدم والرقي».وأضاف اللافي أن المؤتمرات الأكاديمية «ليست مجرد محافل لعرض الأبحاث بل هي فضاء للحوار ومنصة لتبادل الخبرات في مختلف التخصصات والبلدان»، مشيرا إلى أن مشاركة هذه الكوكبة الأكاديمية دليل على الإيمان بأهمية العلم في بناء المستقبل.وأوضح أن كلية العلوم الحياتية «تعتز بتنظيم هذا اللقاء ونأمل أن يثمر أفكارا جديدة وشراكات بحثية مثمرة».من جانبه، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر د.قاسم صالح في كلمته إن مؤتمر هذا العام يحمل شعار «نحو المرونة والاستدامة عبر الابتكار»، وقد تم اعتماد نحو 65 عرضا شفهيا و60 عرضا للملصقات العلمية تغطي المحاور الأربعة للمؤتمر.وأوضح صالح أن البرنامج العلمي للمؤتمر يضم 12 متحدثا رئيسيا ومدعوين من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والأردن وقطر والكويت إلى جانب 3 ورش عمل تتناول موضوعات آنية ومهمة.وبين أن الأوراق العلمية المقبولة تم توزيعها على 4 مسارات أولها العلوم البيئية وثانيا علوم الأغذية والتغذية وثالثها علوم التواصل واضطراباته وأخيرا علوم المعلومات والذكاء الاصطناعي ونأمل أن تسهم هذه الأيام العلمية في بناء علاقات مهنية وشخصية مثمرة بين المشاركين.وتقدم بالشكر إلى مدير جامعة الكويت د.دينا الميلم على دعمها ورعايتها لهذا المؤتمر، كما نشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) على دعمها السخي ورعايتها الكريمة.