حملة صحية توعوية في الحرس الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري

بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، أقامت مديرية الخدمات الطبية حملة صحية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري.وقام وكيل الحرس الوطني وقائد الإسناد العميد م.طلال عيسى السعيدي ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد م.محمد عبدالله علي، بجولة على فعاليات الحملة الصحية في الرئاسة العامة للحرس الوطني، والتي اشتملت على محاضرات توعوية وفحوصات طبية وحملة تبرع بالدم.وفي إطار التعاون مع معهد دسمان للسكري، أقيمت محاضرة توعوية، قدمتها أخصائية التغذية العلاجية المتخصصة في السكر وإدارة الوزن شهد العتيبي، تحت عنوان «التغذية ودورها في مكافحة مرض السكري»، وتناولت فيها أهمية التغذية السليمة في الوقاية ومكافحة مرض السكري.وتشمل الفعاليات المزيد من المحاضرات التوعوية، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية والتبرع بالدم.