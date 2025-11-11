403
حملة صحية توعوية في الحرس الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري
بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، أقامت مديرية الخدمات الطبية حملة صحية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري.
وقام وكيل الحرس الوطني وقائد الإسناد العميد م.طلال عيسى السعيدي ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد م.محمد عبدالله علي، بجولة على فعاليات الحملة الصحية في الرئاسة العامة للحرس الوطني، والتي اشتملت على محاضرات توعوية وفحوصات طبية وحملة تبرع بالدم.
وفي إطار التعاون مع معهد دسمان للسكري، أقيمت محاضرة توعوية، قدمتها أخصائية التغذية العلاجية المتخصصة في السكر وإدارة الوزن شهد العتيبي، تحت عنوان «التغذية ودورها في مكافحة مرض السكري»، وتناولت فيها أهمية التغذية السليمة في الوقاية ومكافحة مرض السكري.
وتشمل الفعاليات المزيد من المحاضرات التوعوية، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية والتبرع بالدم.
محاضرة توعوية قدمتها أخصائية التغذية العلاجية شهد العتيبي
