  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حملة صحية توعوية في الحرس الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري

حملة صحية توعوية في الحرس الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري

2025-11-11 11:33:32
(MENAFN- Al-Anbaa)

  • محاضرة توعوية قدمتها أخصائية التغذية العلاجية شهد العتيبي


بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس، أقامت مديرية الخدمات الطبية حملة صحية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السكري.
وقام وكيل الحرس الوطني وقائد الإسناد العميد م.طلال عيسى السعيدي ومدير مديرية الخدمات الطبية العميد م.محمد عبدالله علي، بجولة على فعاليات الحملة الصحية في الرئاسة العامة للحرس الوطني، والتي اشتملت على محاضرات توعوية وفحوصات طبية وحملة تبرع بالدم.
وفي إطار التعاون مع معهد دسمان للسكري، أقيمت محاضرة توعوية، قدمتها أخصائية التغذية العلاجية المتخصصة في السكر وإدارة الوزن شهد العتيبي، تحت عنوان «التغذية ودورها في مكافحة مرض السكري»، وتناولت فيها أهمية التغذية السليمة في الوقاية ومكافحة مرض السكري.
وتشمل الفعاليات المزيد من المحاضرات التوعوية، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية والتبرع بالدم.

MENAFN11112025000130011022ID1110330024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث