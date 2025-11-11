بدور القاسمي تترأس اجتماع مجلس "هيئة الشارقة للكتاب": إقرار أجندة 2026 لتعزيز الابتكار والنشر العالمي

ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في مقرها بالشارقة، بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من كبار التنفيذيين، لمناقشة أبرز منجزات الهيئة خلال عام 2025، واستعراض خطتها الاستراتيجية للعام المقبل 2026.وحضر الاجتماع كل من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونغسوك تشي، رئيس مجلس إدارة إلسيفير، وجون إنغرام، رئيس مجلس إدارة شركة إنجرام للمحتوى، وماركوس دول، نائب رئيس مجلس أمناء بن أميركا (عبر الاتصال المرئي)، وغوراف شريناغيش، الرئيس التنفيذي في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو اللجنة التنفيذية العالمية في بنغوين راندوم هاوس.كما حضر الاجتماع عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ود.سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وفهد المعمري، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإمارات، وسعادة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين ومدير جمعية الإمارات لإدارة الحقوق، وعبدالعزيز تريم.الريادة الثقافية عالميافي كلمتها الافتتاحية، أشادت سمو الشيخة بدور القاسمي بجهود أعضاء المجلس وفريق العمل في مواصلة تعزيز مكانة الشارقة العالمية كمركز رائد للمعرفة والثقافة والإبداع، مؤكدة أن العام الحالي شكل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة وصناعة النشر العربي.وقالت سموها: «تؤكد الشارقة مجددا ريادتها في بناء جسور التواصل الثقافي العالمي، سواء من اتفاقية الشراكة التاريخية مع اليونسكو لتحويل أرشيفها العالمي إلى صيغة رقمية تحفظ ملايين الصفحات من ذاكرة الإنسانية، إلى شراكاتنا الأكاديمية والثقافية مع كبرى الجامعات في البرتغال وإيطاليا».وأضافت سموها: «تحول مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة إلى أحد أهم المنصات العالمية لتبادل الحقوق والتعاون المهني، فيما تواصل مبادرات مثل «مسار الابتكار» التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» رسم ملامح مستقبل النشر الرقمي. هذه الإنجازات تعكس التزامنا الجماعي بتمكين المعرفة، وتعزيز الحضور العربي، وترسيخ دور الشارقة كمحرك للابتكار والتبادل الثقافي في العالم».إنجازات ومبادرات رائدةوقدم أحمد بن ركاض العامري خلال الاجتماع عرضا شاملا لأبرز إنجازات الهيئة خلال العام، واستعرض ملامح رؤيتها للمرحلة المقبلة. وشملت أبرز محطات 2025 توقيع اتفاقية رقمية مع منظمة اليونسكو لتوثيق وأرشفة أرشيفها العالمي، ودمجه ضمن منظومة مكتبات الشارقة العامة، في مشروع يؤكد ريادة الإمارة في صون المعرفة والموروث الثقافي الإنساني. كما عرض إنجازات وكالة الشارقة الأدبية التي شملت توقيع أكثر من 30 اتفاقية حقوق ترجمة إلى 10 لغات، وتطوير نظام إدارة الحقوق الجديد، الذي سهل عمليات البيع والشراء وعزز تمثيل الكتاب عالميا.وشهد العام افتتاح مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا البرتغالية، والإشراف على رقمنة مكتبة جوانينا التاريخية، بما يعزز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الشارقة وأوروبا.وسجل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة هذا العام أنجح دوراته بمشاركة 1599 ناشرا ووكيل حقوق أدبية من 116 دولة، ليكرس مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للنشر، كما واصل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته ال44 تأكيد موقعه كأكبر معرض في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام الخامس على التوالي.استعرض الاجتماع كذلك تحديثات الأداء في الإدارات والجهات التابعة للهيئة، حيث قدم سيف الزري، المدير التنفيذي للتحول الرقمي في هيئة الشارقة للكتاب عرضا حول أنظمة إدارة علاقات المتعاملين، ومؤشرات الأداء، التي عززت كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات.وقدمت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، تقريرا حول تطورات مسار الابتكار التابع لصندوق «أنشر»، المنصة الاستثمارية التي تربط المبتكرين التقنيين بصناعة النشر، مشيرة إلى أن دورة 2026 ستركز على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التحرير والترجمة والتسويق والتحريك البصري.كما استعرض المجلس مؤشرات الأداء في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تضم اليوم أكثر من 3،400، من بينها أكثر من 500 شركة تعمل في مجالات النشر والكتاب. وأقر خطة عمل الهيئة لـ 2026، والتي تتضمن أجندة ثرية بالفعاليات والمشروعات الجديدة، من أبرزها مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي، ومهرجان الشارقة للأدب، ومؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والمبادرات، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.واختتمت سمو الشيخة بدور القاسمي الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستهدفات الخطة الجديدة، قائلة: «طموحنا في العام 2026 هو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لصناعة النشر، وقيادة الابتكار الثقافي والتقني في المنطقة والعالم».وفي ختام الاجتماع، تم إهداء كتاب «مكتبات الشارقة - قرن من المعرفة»، الصادر عن دار «سراب» العلامة الأحدث التابعة لمجموعة كلمات، إلى أعضاء المجلس، تلاه جولة في استوديوهات «شين» الجديدة في مقر مدينة الشارقة للنشر، والمزودة بغرف تسجيل والتعليق الصوتي والدبلجة، وبالإضافة إلى غرفة مخصصة لإنتاج برامج الحديث الصوتي «بودكاست» المجهزة بأحدث التقنيات لخدمة صناع المحتوى والإعلاميين.

