انطلاق أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الكويت

انطلقت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الكويت، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الموسع اليوم الأربعاء.وترأست وفد دولة الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بوزارة العدل نوف القبندي.وبحسب جدول الأعمال سيبحث الاجتماع 14 بندا تتناول موضوعات مهمة من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى جانب مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وهو المقترح المقدم من الجزائر.كما يبحث عددا من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب الهادفة إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في القضايا ذات الصلة.ومن المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الدول الأعضاء في مقر الجامعة العربية.

