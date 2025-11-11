انطلاق أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الكويت

403
انطلاق أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الكويت
انطلقت أمس الثلاثاء أعمال الاجتماع الـ 75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الكويت، وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري الموسع اليوم الأربعاء.
وترأست وفد دولة الكويت في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بوزارة العدل نوف القبندي.
وبحسب جدول الأعمال سيبحث الاجتماع 14 بندا تتناول موضوعات مهمة من أبرزها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية إلى جانب مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وهو المقترح المقدم من الجزائر.
كما يبحث عددا من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي لمنع خطاب الكراهية والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إضافة إلى مشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع القانون العربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب الهادفة إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال إضافة إلى تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في القضايا ذات الصلة.
ومن المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة الدول الأعضاء في مقر الجامعة العربية.
