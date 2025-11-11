"التجاري" يواصل مبادراته البيئية ضمن "التحول الأخضر"



في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، نظم البنك التجاري الكويتي مبادرة توعوية بعنوان «خطوة صغيرة.. أثرها كبير» ضمن حملة التحول الأخضر «Go Green» التي أطلقها البنك بهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وشهدت المبادرة قيام فريق التجاري التطوعي بتوزيع مستلزمات النظافة على رواد الواجهة البحرية المقابلة لمجمع المارينا مول، في خطوة تهدف إلى تشجيع الزوار على المحافظة على نظافة الأماكن العامة وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة.

وبهذه المناسبة، قالت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك: تأتي هذه المبادرة استمرارا لالتزام البنك التجاري الكويتي بنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وإيمانا منا بأن المحافظة على البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من ممارسات بسيطة نقوم بها يوميا، ومن هنا جاءت فكرة «خطوة صغيرة.. أثرها كبير»، لتؤكد أن كل جهد مهما كان بسيطا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حماية بيئتنا.

وأضافت الورع: نحرص في البنك التجاري الكويتي على أن تكون مبادراتنا ضمن حملة التحول الأخضر «Go Green» ذات أثر مستدام، من خلال إشراك موظفينا والمتطوعين في أنشطة ميدانية توعوية تسهم في تعزيز القيم البيئية وترسيخ مفهوم السلوك المسؤول تجاه البيئة والمجتمع.

واختتمت الورع تصريحها بالتأكيد على استمرار البنك في تنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات البيئية والاجتماعية التي تعكس التزامه بالاستدامة المؤسسية والبيئية والحوكمة، مشيرة في هذا الصدد أن البنك قد أصدر مؤخرا تقريره حول الاستدامة لعام 2024 والذي يغطي جوانب متعددة للاستدامة بما يعزز دوره الريادي في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.