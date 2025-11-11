"التجاري" يواصل مبادراته البيئية ضمن "التحول الأخضر"

"التجاري" يواصل مبادراته البيئية ضمن "التحول الأخضر"
في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، نظم البنك التجاري الكويتي مبادرة توعوية بعنوان «خطوة صغيرة.. أثرها كبير» ضمن حملة التحول الأخضر «Go Green» التي أطلقها البنك بهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.
وشهدت المبادرة قيام فريق التجاري التطوعي بتوزيع مستلزمات النظافة على رواد الواجهة البحرية المقابلة لمجمع المارينا مول، في خطوة تهدف إلى تشجيع الزوار على المحافظة على نظافة الأماكن العامة وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة.
وبهذه المناسبة، قالت أماني الورع - نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك: تأتي هذه المبادرة استمرارا لالتزام البنك التجاري الكويتي بنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع، وإيمانا منا بأن المحافظة على البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من ممارسات بسيطة نقوم بها يوميا، ومن هنا جاءت فكرة «خطوة صغيرة.. أثرها كبير»، لتؤكد أن كل جهد مهما كان بسيطا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حماية بيئتنا.
وأضافت الورع: نحرص في البنك التجاري الكويتي على أن تكون مبادراتنا ضمن حملة التحول الأخضر «Go Green» ذات أثر مستدام، من خلال إشراك موظفينا والمتطوعين في أنشطة ميدانية توعوية تسهم في تعزيز القيم البيئية وترسيخ مفهوم السلوك المسؤول تجاه البيئة والمجتمع.واختتمت الورع تصريحها بالتأكيد على استمرار البنك في تنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات البيئية والاجتماعية التي تعكس التزامه بالاستدامة المؤسسية والبيئية والحوكمة، مشيرة في هذا الصدد أن البنك قد أصدر مؤخرا تقريره حول الاستدامة لعام 2024 والذي يغطي جوانب متعددة للاستدامة بما يعزز دوره الريادي في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
