35 عاما من التحالف السعودي الصيني وبناء التنمية - جريدة الوطن السعودية

2025-11-08 11:25:04
(MENAFN- Al Watan) خمسة وثلاثون عامًا مرت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في 21 يوليو 1990، تحول خلالها التعاون بين البلدين من علاقات تجارية محدودة إلى شراكة إستراتيجية شاملة تمتد إلى الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والسياحة، والتقنية. ومع دخول العقد الرابع، أصبحت هذه الشراكة ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وامتدادًا عمليًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
تُظهر البيانات الاقتصادية أن الصين حافظت على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة للعام الثاني عشر على التوالي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي في عام 2024 نحو 107.5 مليارات دولار أمريكي. وتنوعت بنود هذا التبادل لتشمل الطاقة والمنتجات الصناعية والمعدات التقنية، مما يعكس توازنًا اقتصاديًا متناميًا بين المورد السعودي والمصنع الصيني.
وفي المجال الاستثماري، تجاوزت الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة 8 مليارات دولار عام 2024 بزيادة تقارب 30 % عن العام السابق، فيما وُقّعت اتفاقيات تمويلية بقيمة 50 مليار دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وعدة مؤسسات مالية صينية، لتوفير قنوات تمويل طويلة الأمد لمشاريع الطاقة والبنية التحتية والقطاع الصناعي. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الانتقال من مرحلة ((التجارة)) إلى مرحلة ((الشراكة الشاملة)).
تُعد الشركات الصينية من أبرز المساهمين في بناء البنية التحتية الحديثة للمملكة، إذ تنفذ شركات مثل تشاينا هاربور للهندسة وساينوهايدرو وباور تشاينا وتشاينا إنيرجي وسي إس سي إي سي عشرات المشاريع الكبرى في مختلف المناطق، تشمل تطوير الموانئ والطرق والجسور والمجمعات السكنية والمناطق الصناعية. وتمثل هذه المشاريع العمود الفقري للتنمية العمرانية التي تشهدها المملكة ضمن خططها للتحول إلى مركز لوجستي عالمي يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.
وفي قطاع الصناعة والبناء الحديث، أسهمت الشركات الصينية في إدخال أنظمة التشييد المعياري، وتقنيات الأتمتة والذكاء الصناعي، مما أسهم في تقليل مدة التنفيذ ورفع كفاءة الإنتاج وخفض الفاقد في مواد البناء. كما توسعت هذه الشركات في إنشاء المصانع الذكية داخل المملكة، لتسهم في نقل التقنية وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل نوعية للسعوديين.
وفي مجال الطاقة، أصبحت الصين الشريك الأكبر للمملكة في مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تعد أكبر مصدر للاستثمار الأخضر في السعودية بين عامي 2021 و2024 بإجمالي تجاوز 21 مليار دولار، شملت مشاريع في الطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر. هذه المشاريع تسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2060 وتعزز موقع المملكة كمركز رائد للطاقة المستدامة.
أما في مجال التعليم والبحث العلمي، فيتزايد التبادل الأكاديمي بين البلدين عامًا بعد عام. إذ يدرس أكثر من ألف طالب سعودي في الجامعات الصينية في تخصصات الهندسة والطاقة والذكاء الصناعي، بينما تستقبل الجامعات السعودية مئات الطلاب الصينيين سنويًا ضمن برامج المنح والتبادل الثقافي. هذا التعاون المعرفي يشكل جسرًا بشريًا يضمن استدامة الشراكة الاقتصادية والعلمية في المستقبل.
وفي الجانب الثقافي والسياحي، تشهد العلاقات تطورًا ملموسًا، إذ بلغ عدد الزوار الصينيين إلى المملكة عام 2024 نحو 140 ألف زائر، بزيادة كبيرة بعد إدراج السعودية كوجهة سياحية معتمدة لدى الصين. كما تسهم فعاليات التبادل الثقافي والمعارض المشتركة في تعميق الفهم المتبادل بين الشعبين، وترسيخ العلاقات الإنسانية إلى جانب الشراكات الاقتصادية.
أثبتت التجربة أن العلاقات السعودية الصينية لم تعد مجرد أرقام في جداول التجارة والاستثمار، بل أصبحت نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. فالصين ترى في المملكة شريكًا استراتيجيًا في تأمين الطاقة والاستثمار في الأسواق الواعدة، بينما تنظر السعودية إلى الصين بوصفها قوة صناعية وتقنية تسهم في تحقيق تحولها الوطني نحو الاقتصاد المعرفي.
مستقبل العلاقات بين الرياض وبكين يزداد رسوخًا مع اتساع قاعدة التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. ومع استمرار المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتقنية، فإن التحالف السعودي الصيني يتجه بثبات نحو مرحلة جديدة من التكامل والإبداع المشترك في بناء التنمية المستدامة.
لقد صدق كونفوشيوس حين قال، ((الطريق الطويل يبدأ بخطوة، والثقة هي أول تلك الخطوات)).
واليوم، وبعد 35 عامًا من الخطوات المشتركة، تبدو الثقة بين السعودية والصين أقوى من أي وقت مضى.. ثقة تُبنى بها التنمية وتُصنع بها شراكة المستقبل.

