4 مناطق بلا طرق بين المدن خلال عام
(MENAFN- Al Watan) غابت 4 مناطق ممثلة في: تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، عن المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، وكذلك أطوال المشاريع المنفذة للطرق في العام الماضي، في وقت سيطرت منطقة مكة المكرمة على مشاريع الطرق المنفذة بـ29%، وتصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة في أطوال الطرق بالمشاريع المنفذة بـ40%.
55 مشروعا
كشف تقرير إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024، تسجيل 55 مشروعا منفذا للطرق بين المدن، وتسجيل 1540 كم أطوال المشاريع المنفذة للطرق، وحصدت 6 مناطق أقل مناطق المملكة مشاريع منفذة للطرق، حيث حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، ((صفر))، مشاريع منفذة للطرق بين المدن، وتساوت منطقتا حائل والمدينة المنورة ثانيا، بإجمالي مشروع وحيد لكل منهما بـ2%.
مكة والرياض
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، كأكثر مناطق المملكة مشاريع منفذة، حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة 16 مشروعا منفذا بـ29%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 15 مشروعا منفذا بـ27%، وجاءت منطقة عسير ثالثا، بإجمالي 7 مشاريع منفذة بـ13%، وتساوت منطقتا الشرقية والباحة رابعا، بإجمالي 5 مشاريع منفذة لكل منهما بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 3 مشاريع منفذة بـ5%، وجازان سادسا، بإجمالي مشروعين اثنين منفذين بـ4%.
أطوال الطرق
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في أطوال الطرق للمشاريع المنفذة، حيث سجلت 611 كم بـ40%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 304 كم بـ20%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 293 كم بـ19%، والباحة رابعا، بإجمالي 126 كم بـ8.18%، وعسير خامسا، بإجمالي 120 كم بـ8%، والمدينة المنورة سادسا، بإجمالي 27 كم بـ2%، وحائل سابعا، بإجمالي 22 كم بـ1.42%، وتساوت منطقتا جازان والقصيم ثامنا، بإجمالي 19 كم لكل منهما بـ1.23%، بينما حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، ((صفر)) أطوال الطرق للمشاريع المنفذة.
أكثر المناطق مشاريع منفذة
مكة المكرمة: 16
الرياض: 15
عسير: 7
الشرقية: 5
الباحة: 5
القصيم: 3
جازان: 2
المدينة المنورة: 1
حائل: 1
الأكثر في أطوال الطرق
الرياض: 611 كم
مكة المكرمة: 304 كم
الشرقية: 293 كم
الباحة: 126 كم
عسير: 120 كم
المدينة المنورة: 27 كم
حائل: 22 كم
جازان: 19 كم
القصيم: 19 كم
