4 مناطق بلا طرق بين المدن خلال عام

2025-11-08 11:23:30
(MENAFN- Al Watan) غابت 4 مناطق ممثلة في: تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، عن المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، وكذلك أطوال المشاريع المنفذة للطرق في العام الماضي، في وقت سيطرت منطقة مكة المكرمة على مشاريع الطرق المنفذة بـ29%، وتصدرت الرياض أكثر مناطق المملكة في أطوال الطرق بالمشاريع المنفذة بـ40%.
55 مشروعا
كشف تقرير إحصاءات النقل على الطرق لعام 2024، تسجيل 55 مشروعا منفذا للطرق بين المدن، وتسجيل 1540 كم أطوال المشاريع المنفذة للطرق، وحصدت 6 مناطق أقل مناطق المملكة مشاريع منفذة للطرق، حيث حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، ((صفر))، مشاريع منفذة للطرق بين المدن، وتساوت منطقتا حائل والمدينة المنورة ثانيا، بإجمالي مشروع وحيد لكل منهما بـ2%.
مكة والرياض
استحوذت منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر من المشاريع المنفذة للطرق بين المدن، كأكثر مناطق المملكة مشاريع منفذة، حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة 16 مشروعا منفذا بـ29%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 15 مشروعا منفذا بـ27%، وجاءت منطقة عسير ثالثا، بإجمالي 7 مشاريع منفذة بـ13%، وتساوت منطقتا الشرقية والباحة رابعا، بإجمالي 5 مشاريع منفذة لكل منهما بـ9%، والقصيم خامسا، بإجمالي 3 مشاريع منفذة بـ5%، وجازان سادسا، بإجمالي مشروعين اثنين منفذين بـ4%.
أطوال الطرق
تصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في أطوال الطرق للمشاريع المنفذة، حيث سجلت 611 كم بـ40%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 304 كم بـ20%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 293 كم بـ19%، والباحة رابعا، بإجمالي 126 كم بـ8.18%، وعسير خامسا، بإجمالي 120 كم بـ8%، والمدينة المنورة سادسا، بإجمالي 27 كم بـ2%، وحائل سابعا، بإجمالي 22 كم بـ1.42%، وتساوت منطقتا جازان والقصيم ثامنا، بإجمالي 19 كم لكل منهما بـ1.23%، بينما حصدت مناطق تبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، ((صفر)) أطوال الطرق للمشاريع المنفذة.
أكثر المناطق مشاريع منفذة
مكة المكرمة: 16
الرياض: 15
عسير: 7
الشرقية: 5
الباحة: 5
القصيم: 3
جازان: 2
المدينة المنورة: 1
حائل: 1
الأكثر في أطوال الطرق
الرياض: 611 كم
مكة المكرمة: 304 كم
الشرقية: 293 كم
الباحة: 126 كم
عسير: 120 كم
المدينة المنورة: 27 كم
حائل: 22 كم
جازان: 19 كم
القصيم: 19 كم

