1124 مخالفة لنظار الأوقاف

1124 مخالفة لنظار الأوقاف
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للأوقاف المخالفات المرصودة على نظار الأوقاف وعددها 1124 مخالفة، وقدمت التوصيات المناسبة للمعالجة، بهدف تعزيز وتكثيف العمليات الإشرافية المتمثلة في عمليات الفحص، لمتابعة الالتزام باللوائح المنظمة للقطاع، والذي نتج عنه رصد عدد كبير من المخالفات، إضافة لارتفاع عدد البلاغات على الأوقاف والنظار والتي تعكس زيادة الوعي المجتمعي.
حقوق الواقفين
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأوقاف لعام 2024، جرى تشكيل فرق متخصصة في مختلف مناطق المملكة للكشف عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتلقت 315 بلاغا عن الأوقاف المجهولة واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وتحقيق شروط واقفيها، كذلك بلغت نسبة كسب القضايا 97% والمتعلقة بتنظير الهيئة والمدافعة عن الأصول التي تحت نظارتها على الأوقاف وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الهيئة بـ97% من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في إطار سعيها لدعم حقوق الهيئة والأوقاف وتعظيم أثر القطاع الوقفي وحفظ حقوق الواقفين.
معالجة التحديات
بلغ إجمالي المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة 2 مليون ريال، وعدد المبادرات التطوعية لمشاركة المجتمع في معالجة الأوقاف المجهولة 4 مبادرات، كما سجلت 25 مبادرة لمعالجة التحديات القضائية والعدلية، وتم رفع الجهالة عن 42 وقفا، بينما بلغ عدد القضايا القائمة 160 قضية بنسبة 156%، وسجل عدد القضايا المنتهية 172 قضية بنسبة 87%، وعدد الأوقاف التي تم التنظير عليها 118 وقفا بنسبة 269%، كذلك بلغ عدد الاستشارات المقدمة 286 استشارة بنسبة 43%، لارتباط القضايا بالجهاز العدلي وعموم القطاع بما يجعل الهيئة في موقف المستقبل للمطالبات وإتاحة إدخال الهيئة قي قضايا الأوقاف وطلب نظارتها.
7 مؤشرات أداء
تسلمت الهيئة أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بـ1.39 مليار ريال، وتم استلام تعويضات الأوقاف العامة البالغة 1.29 مليار ريال، وعدد طلبات إثبات التملك المرفوعة على منصة إحكام 890 طلبا، وبلغت الأوقاف الأهلية المستثمرة 600 وقف، بإجمالي إيرادات مليار ريال.
وتمثلت أبرز أعمال الهيئة المرتبطة ببرنامج الرؤية بأن يكون لها دور جوهري بالنهوض بقطاع الأوقاف وتطويره وحوكمته والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ تعمل على مبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمسمى مبادرة تأسيس كيان مالي وقفي لخدمة ضيوف الرحمن، كما تعمل الهيئة على تحقيق 7 مؤشرات أداء ضمن المؤشرات التي يتابعها مركز ((أداء)).
مهام لهيئة الأوقاف
- تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها
- حصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها
- النظارة على الأوقاف العامة والخاصة الأهلية والمشتركة
- إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الناظر أو الواقف
- الإشراف الرقابي على أعمال النظارة واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف
- الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات أو الهبات
- تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي.
