1124 مخالفة لنظار الأوقاف

2025-11-08 11:23:30
(MENAFN- Al Watan) رصدت الهيئة العامة للأوقاف المخالفات المرصودة على نظار الأوقاف وعددها 1124 مخالفة، وقدمت التوصيات المناسبة للمعالجة، بهدف تعزيز وتكثيف العمليات الإشرافية المتمثلة في عمليات الفحص، لمتابعة الالتزام باللوائح المنظمة للقطاع، والذي نتج عنه رصد عدد كبير من المخالفات، إضافة لارتفاع عدد البلاغات على الأوقاف والنظار والتي تعكس زيادة الوعي المجتمعي.
حقوق الواقفين
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للأوقاف لعام 2024، جرى تشكيل فرق متخصصة في مختلف مناطق المملكة للكشف عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتلقت 315 بلاغا عن الأوقاف المجهولة واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها وتحقيق شروط واقفيها، كذلك بلغت نسبة كسب القضايا 97% والمتعلقة بتنظير الهيئة والمدافعة عن الأصول التي تحت نظارتها على الأوقاف وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الهيئة بـ97% من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في إطار سعيها لدعم حقوق الهيئة والأوقاف وتعظيم أثر القطاع الوقفي وحفظ حقوق الواقفين.
معالجة التحديات
بلغ إجمالي المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة 2 مليون ريال، وعدد المبادرات التطوعية لمشاركة المجتمع في معالجة الأوقاف المجهولة 4 مبادرات، كما سجلت 25 مبادرة لمعالجة التحديات القضائية والعدلية، وتم رفع الجهالة عن 42 وقفا، بينما بلغ عدد القضايا القائمة 160 قضية بنسبة 156%، وسجل عدد القضايا المنتهية 172 قضية بنسبة 87%، وعدد الأوقاف التي تم التنظير عليها 118 وقفا بنسبة 269%، كذلك بلغ عدد الاستشارات المقدمة 286 استشارة بنسبة 43%، لارتباط القضايا بالجهاز العدلي وعموم القطاع بما يجعل الهيئة في موقف المستقبل للمطالبات وإتاحة إدخال الهيئة قي قضايا الأوقاف وطلب نظارتها.
7 مؤشرات أداء
تسلمت الهيئة أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بـ1.39 مليار ريال، وتم استلام تعويضات الأوقاف العامة البالغة 1.29 مليار ريال، وعدد طلبات إثبات التملك المرفوعة على منصة إحكام 890 طلبا، وبلغت الأوقاف الأهلية المستثمرة 600 وقف، بإجمالي إيرادات مليار ريال.
وتمثلت أبرز أعمال الهيئة المرتبطة ببرنامج الرؤية بأن يكون لها دور جوهري بالنهوض بقطاع الأوقاف وتطويره وحوكمته والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، إذ تعمل على مبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمسمى مبادرة تأسيس كيان مالي وقفي لخدمة ضيوف الرحمن، كما تعمل الهيئة على تحقيق 7 مؤشرات أداء ضمن المؤشرات التي يتابعها مركز ((أداء)).
مهام لهيئة الأوقاف
- تسجيل جميع الأوقاف في المملكة بعد توثيقها
- حصر الأموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها
- النظارة على الأوقاف العامة والخاصة الأهلية والمشتركة
- إدارة الأوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة بناء على طلب الناظر أو الواقف
- الإشراف الرقابي على أعمال النظارة واتخاذ الإجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف
- الموافقة على طلبات إنشاء الأوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات أو الهبات
- تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها وإنفاقها على الأغراض الموقوفة
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل الوقفي.

