403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
زعيم الجنوب في اختبار الجندل
(MENAFN- Al Watan) يدخل أبها منعطفا مهما خلال مشوار تألقه في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستضيف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية نظيره الجندل، في موقعة صعبة للطرفين بختام الجولة الثامنة للدوري، فزعيم الجنوب يملك في جعبته 16 نقطة، بينما جمع الجندل 8 نقاط.
وعلى ملعبه، يستقبل الرائد، الذي حصد حتى الآن 14 نقطة، ضيفه الأنوار، صاحب النقاط الـ6، بينما يتواجه البكيرية، صاحب الـ12 نقطة، والجبيل، الذي لم يحصد حتى الآن سوى نقطة واحدة، وذلك على ملعب نادي البكيرية.
وعلى ملعبه، يستقبل الرائد، الذي حصد حتى الآن 14 نقطة، ضيفه الأنوار، صاحب النقاط الـ6، بينما يتواجه البكيرية، صاحب الـ12 نقطة، والجبيل، الذي لم يحصد حتى الآن سوى نقطة واحدة، وذلك على ملعب نادي البكيرية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...