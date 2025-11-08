  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زعيم الجنوب في اختبار الجندل

2025-11-08 11:23:29
(MENAFN- Al Watan) يدخل أبها منعطفا مهما خلال مشوار تألقه في دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يستضيف على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية نظيره الجندل، في موقعة صعبة للطرفين بختام الجولة الثامنة للدوري، فزعيم الجنوب يملك في جعبته 16 نقطة، بينما جمع الجندل 8 نقاط.
وعلى ملعبه، يستقبل الرائد، الذي حصد حتى الآن 14 نقطة، ضيفه الأنوار، صاحب النقاط الـ6، بينما يتواجه البكيرية، صاحب الـ12 نقطة، والجبيل، الذي لم يحصد حتى الآن سوى نقطة واحدة، وذلك على ملعب نادي البكيرية.

