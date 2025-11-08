  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اتحاد القدم ينفي تغيير لائحة المواليد

اتحاد القدم ينفي تغيير لائحة المواليد

2025-11-08 11:23:29
(MENAFN- Al Watan) حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل حول بند اللاعبين المواليد الأجانب دون 21 عاما، بعد أن عادت للسطح مجددا أزمة رغبة بعض الأندية في تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب دون 21 عامًا، ليتم اعتمادهم بالمرحلة العمرية نفسها، ما يخول لتلك الأندية قيد لاعبين أجانب آخرين.
لكن أندية أخرى اعترضت على هذا المقترح، الذي لم يشهد جديدًا قبل بداية الموسم، إلا أن الجدل عاد أخيرًا بشأن اللائحة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.
وأكدت مصادر أنه لا نية لدى اتحاد القدم في تغيير بند المواليد خلال الموسم الحالي، وأن ورشة العمل التي عُقدت مع جميع الأندية جاءت لمناقشة لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشكل عام، ضمن خطة الاتحاد لتحديث أنظمته ولوائحه استعدادًا للموسم المقبل.
ونفت المصادر حدوث أي نقاش حول أي تعديل يخص لاعبي المواليد تحت 21 عامًا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تأتي بعد تحليل فني يتعلق بالقرار والأثر المترتب عليه، دون الدخول في عملية تصويت، إلى جانب ضرورة الاستماع لآراء الأندية حول ذلك.

MENAFN08112025000089011017ID1110315569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث