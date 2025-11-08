اتحاد القدم ينفي تغيير لائحة المواليد

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
اتحاد القدم ينفي تغيير لائحة المواليد
(MENAFN- Al Watan) حسم الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل حول بند اللاعبين المواليد الأجانب دون 21 عاما، بعد أن عادت للسطح مجددا أزمة رغبة بعض الأندية في تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب دون 21 عامًا، ليتم اعتمادهم بالمرحلة العمرية نفسها، ما يخول لتلك الأندية قيد لاعبين أجانب آخرين.
لكن أندية أخرى اعترضت على هذا المقترح، الذي لم يشهد جديدًا قبل بداية الموسم، إلا أن الجدل عاد أخيرًا بشأن اللائحة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.
وأكدت مصادر أنه لا نية لدى اتحاد القدم في تغيير بند المواليد خلال الموسم الحالي، وأن ورشة العمل التي عُقدت مع جميع الأندية جاءت لمناقشة لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشكل عام، ضمن خطة الاتحاد لتحديث أنظمته ولوائحه استعدادًا للموسم المقبل.
ونفت المصادر حدوث أي نقاش حول أي تعديل يخص لاعبي المواليد تحت 21 عامًا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تأتي بعد تحليل فني يتعلق بالقرار والأثر المترتب عليه، دون الدخول في عملية تصويت، إلى جانب ضرورة الاستماع لآراء الأندية حول ذلك.
لكن أندية أخرى اعترضت على هذا المقترح، الذي لم يشهد جديدًا قبل بداية الموسم، إلا أن الجدل عاد أخيرًا بشأن اللائحة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.
وأكدت مصادر أنه لا نية لدى اتحاد القدم في تغيير بند المواليد خلال الموسم الحالي، وأن ورشة العمل التي عُقدت مع جميع الأندية جاءت لمناقشة لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشكل عام، ضمن خطة الاتحاد لتحديث أنظمته ولوائحه استعدادًا للموسم المقبل.
ونفت المصادر حدوث أي نقاش حول أي تعديل يخص لاعبي المواليد تحت 21 عامًا، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تأتي بعد تحليل فني يتعلق بالقرار والأثر المترتب عليه، دون الدخول في عملية تصويت، إلى جانب ضرورة الاستماع لآراء الأندية حول ذلك.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...