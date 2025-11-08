  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الإمارات تحتضن معسكر الزعيم

2025-11-08 11:23:29
(MENAFN- Al Watan) يجهز مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، لدخول معسكر خارجي خلال فترة توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة الأخضر في بطولة كأس العرب، التي ستُقام في قطر خلال ديسمبر المقبل.
وبيّنت مصادر أن إدارة النادي اختارت الإمارات مقرا لتنظيم المعسكر الإعدادي، لكنها ما زالت تفاضل بين إقامته في أبوظبي أو العين.
ويرغب المدرب الإيطالي في إقامة معسكر خارجي، يتضمن مباريات تجريبية، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح فرصة اللعب لمن لم يشاركوا بانتظام، بالإضافة إلى فرض برنامج غذائي خاص عليهم خلال تلك الفترة.

MENAFN08112025000089011017ID1110315568

