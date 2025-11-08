الإمارات تحتضن معسكر الزعيم

403
الإمارات تحتضن معسكر الزعيم
(MENAFN- Al Watan) يجهز مدرب الهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، لدخول معسكر خارجي خلال فترة توقف المسابقات المحلية بسبب مشاركة الأخضر في بطولة كأس العرب، التي ستُقام في قطر خلال ديسمبر المقبل.
وبيّنت مصادر أن إدارة النادي اختارت الإمارات مقرا لتنظيم المعسكر الإعدادي، لكنها ما زالت تفاضل بين إقامته في أبوظبي أو العين.
ويرغب المدرب الإيطالي في إقامة معسكر خارجي، يتضمن مباريات تجريبية، لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، ومنح فرصة اللعب لمن لم يشاركوا بانتظام، بالإضافة إلى فرض برنامج غذائي خاص عليهم خلال تلك الفترة.
