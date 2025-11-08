  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
15 موسما من التوهج للتورنيدو

15 موسما من التوهج للتورنيدو

2025-11-08 11:23:29
(MENAFN- Al Watan) زين قائد الهلال، سالم الدوسري، عودته للتألق في دوري روشن السعودي للمحترفين بأرقام تاريخية حققها خلال موقعة النجمة، التي قاد خلالها التورنيدو الزعيم إلى انتصار ثمين 2/4.
وشهدت المباراة تألق سالم الدوسري بشكل واضح بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر، ليكون ما قدمه الدوسري في المباراة سببا في حصوله على تقييم تاريخي من موقع ((سوفا سكور)) للإحصائيات، بلغ 10 من 10 درجات، وهو رقم نادر الحدوث.
وتفوق التورنيدو بفارق كبير عن أقرب تقييم في المباراة، الذي كان من نصيب لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، حيث حصل على 8.3 من 10 درجات.
كما أن الدوسري نجح في تسجيل رقم تاريخي شخصي له بتسجيله الأهداف في دوري المحترفين بقميص الزعيم على مر السنوات التي مثّل فيها الأزرق.
- 15 موسما متتاليا والنجم الكبير يسجل للزعيم دوريا
- 82 هدفا لقائد الزعيم خلال 15 موسما
- التورنيدو أصبح الهداف التاريخي للزعيم بدوري المحترفين
- الموسم الماضي هو أفضل مواسم اللاعب تهديفيا بالدوري
- 15 هدفا سجلها التورنيدو للهلال بالموسم المنصرم
- التورنيدو سجل أول أهدافه الدورية هذا الموسم
- 3 كرات سددها الدوسري خلال مباراة النجمة
- تسديدتان بين القائمتين والعارضة سكنتا الشباك

MENAFN08112025000089011017ID1110315567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث