403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
15 موسما من التوهج للتورنيدو
(MENAFN- Al Watan) زين قائد الهلال، سالم الدوسري، عودته للتألق في دوري روشن السعودي للمحترفين بأرقام تاريخية حققها خلال موقعة النجمة، التي قاد خلالها التورنيدو الزعيم إلى انتصار ثمين 2/4.
وشهدت المباراة تألق سالم الدوسري بشكل واضح بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر، ليكون ما قدمه الدوسري في المباراة سببا في حصوله على تقييم تاريخي من موقع ((سوفا سكور)) للإحصائيات، بلغ 10 من 10 درجات، وهو رقم نادر الحدوث.
وتفوق التورنيدو بفارق كبير عن أقرب تقييم في المباراة، الذي كان من نصيب لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، حيث حصل على 8.3 من 10 درجات.
كما أن الدوسري نجح في تسجيل رقم تاريخي شخصي له بتسجيله الأهداف في دوري المحترفين بقميص الزعيم على مر السنوات التي مثّل فيها الأزرق.
- 15 موسما متتاليا والنجم الكبير يسجل للزعيم دوريا
- 82 هدفا لقائد الزعيم خلال 15 موسما
- التورنيدو أصبح الهداف التاريخي للزعيم بدوري المحترفين
- الموسم الماضي هو أفضل مواسم اللاعب تهديفيا بالدوري
- 15 هدفا سجلها التورنيدو للهلال بالموسم المنصرم
- التورنيدو سجل أول أهدافه الدورية هذا الموسم
- 3 كرات سددها الدوسري خلال مباراة النجمة
- تسديدتان بين القائمتين والعارضة سكنتا الشباك
وشهدت المباراة تألق سالم الدوسري بشكل واضح بتسجيله هدفين وصناعته هدفا آخر، ليكون ما قدمه الدوسري في المباراة سببا في حصوله على تقييم تاريخي من موقع ((سوفا سكور)) للإحصائيات، بلغ 10 من 10 درجات، وهو رقم نادر الحدوث.
وتفوق التورنيدو بفارق كبير عن أقرب تقييم في المباراة، الذي كان من نصيب لاعب الوسط البرتغالي روبين نيفيز، حيث حصل على 8.3 من 10 درجات.
كما أن الدوسري نجح في تسجيل رقم تاريخي شخصي له بتسجيله الأهداف في دوري المحترفين بقميص الزعيم على مر السنوات التي مثّل فيها الأزرق.
- 15 موسما متتاليا والنجم الكبير يسجل للزعيم دوريا
- 82 هدفا لقائد الزعيم خلال 15 موسما
- التورنيدو أصبح الهداف التاريخي للزعيم بدوري المحترفين
- الموسم الماضي هو أفضل مواسم اللاعب تهديفيا بالدوري
- 15 هدفا سجلها التورنيدو للهلال بالموسم المنصرم
- التورنيدو سجل أول أهدافه الدورية هذا الموسم
- 3 كرات سددها الدوسري خلال مباراة النجمة
- تسديدتان بين القائمتين والعارضة سكنتا الشباك
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...