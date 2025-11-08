  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الانتخابات البرلمانية العراقية.. اختبار ثقة ومستقبل حكومة السوداني

الانتخابات البرلمانية العراقية.. اختبار ثقة ومستقبل حكومة السوداني

2025-11-08 11:23:28
(MENAFN- Al Watan) يتوجه العراقيون هذا الأسبوع إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تحمل طابعاً حاسماً داخلياً وإقليمياً. تبدأ عملية التصويت الأحد بمشاركة أفراد قوات الأمن والنازحين في المخيمات، على أن تجري الانتخابات العامة يوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب الشعبي والسياسي، وصمت انتخابي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين وفق المفوضية العليا للانتخابات 21 مليون ناخب، سيختارون 329 نائباً لتشكيل برلمان جديد في لحظة تعاني فيها البلاد استقطاباً سياسياً، وتراجع ثقة، ومخاوف أمنية مرتبطة بالوضع الإقليمي.
تراجع المشاركة
شهد العراق خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً مطرداً في نسبة الإقبال على الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 نحو 41%، وهي الأدنى منذ إقرار النظام الانتخابي الجديد بعد 2003. وعلى الرغم من وجود أكثر من 32 مليون ناخب مؤهل، حدث 21.4 مليون فقط بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب، مقارنة بـ24 مليوناً في انتخابات 2021. كما لن تكون هناك مراكز اقتراع خارج البلاد، ما يقلص مشاركة العراقيين في المهجر.
ويعكس هذا التراجع حالة الإحباط الشعبي من التجربة الديمقراطية الممتدة منذ عشرين عاماً.
الاستمرار والضغوط
تعد هذه الانتخابات اختباراً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تولى رئاسة الحكومة في 2022 بدعم من قوى موالية لإيران. وعلى الرغم من محاولاته موازنة العلاقات بين طهران وواشنطن، يواجه السوداني ضغوطا داخلية تتعلق بالنفوذ على مؤسسات الدولة، وخارجية مرتبطة بالمطالبة بكبح نفوذ الفصائل المسلحة. كما لم يسبق سوى لزعيم واحد بعد 2003 أن بقي رئيس وزراء لأكثر من ولاية، ما يجعل الطريق إلى ولاية ثانية معقداً سياسياً.
وإقليمياً، تزداد المخاوف من اندلاع مواجهة بين إسرائيل وإيران قد تمتد إلى الأراضي العراقية، خصوصاً مع وجود جماعات مسلحة عراقية مرتبطة بطهران، واحتمال تعرضها لضربات إسرائيلية أو أمريكية. وتحاول بغداد الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها، وسط ضغوط من واشنطن، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الحشد الشعبي الذي أُدمج رسمياً في القوات الحكومية عام 2016، لكنه لا يزال يعمل باستقلالية

ما بعد التصويت
ستشكل نسبة الإقبال مؤشراً مركزياً على ثقة الشارع العراقي في العملية السياسية، فأي انخفاض جديد سيعزز حالة فقدان الثقة، بينما قد يسمح الإقبال المرتفع بدخول وجوه إصلاحية، ولو بشكل محدود. وعلى الرغم من ذلك، لا يتوقع أن تُحدث النتائج تحولاً جذرياً في المشهد السياسي، إذ تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة عادةً شهوراً، وتنتهي بتسويات بين القوى الأكثر نفوذاً وتمويلاً وتسليحاً.
ويتطلب النظام السياسي العراقي أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، ورئيس الجمهورية كردياً. وبعد إعلان النتائج الأولية، سيحتاج البرلمان الجديد إلى انتخاب رئيس له ونوابه، ثم اختيار رئيس الجمهورية الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال مهلة ثلاثين يوماً، وهي مهمة كثيراً ما تعثرت خلال الدورات السابقة.
المرشحون والكتل
يخوض الانتخابات 7744 مرشحاً يمثلون أحزاباً وكيانات سياسية غالبيتها ذات توجه طائفي، بالإضافة إلى عدد من المستقلين. وعلى الرغم من حالة الإحباط الشعبي، لفتت الأنظار مشاركة عدد غير مسبوق من الشباب، إذ تشير المفوضية إلى أن نحو 40 % من المرشحين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، في محاولة لكسر احتكار الأحزاب التقليدية للمشهد السياسي.
مخاوف أمنية
ترافق الانتخابات مزاعم واسعة بالفساد وشراء الأصوات. كما استبعدت المفوضية 848 مرشحاً لأسباب مختلفة، بعضها متعلق بإهانة القوات المسلحة أو الطقوس الدينية. وعلى الرغم من تراجع مستوى العنف مقارنة بسنوات سابقة، استمر خطر الاغتيالات السياسية.
وبينما ينتظر العراقيون نتائج التصويت، تبدو مهمة الحكومة المقبلة واضحة وصعبة في آن واحد: تحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، واحتواء الغضب الشعبي، لمنع تحوله إلى موجة اضطرابات جديدة في بلد أنهكته الأزمات المتواصلة.

MENAFN08112025000089011017ID1110315565

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث