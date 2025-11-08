  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
صفقة محتملة توثق التحالف السعودي الأمريكي

2025-11-08 11:23:28
(MENAFN- Al Watan) تتقدم المباحثات السعودية الأمريكية لشراء الرياض ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاجون)) برئاسة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ما يُشير إلى إحياء تحالفٍ استمر لعقودٍ من الزمن، ويحظى بأهميةٍ بالغةٍ لأجندة أمريكا في الشرق الأوسط واقتصادها المحلي.
ويكتسب هذا التحالف أهميةً بالغة لأنه يُوفر للسعودية قدرات أمنية وعسكرية، فيما تستفيد الولايات المتحدة من تدفقات كبيرة من السلع ورؤوس الأموال وموارد النفط الحيوية التي تُساعد على استقرار أسعار الطاقة المحلية.
ووفقًا للبيت الأبيض، بلغ إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والسعودية 25.9 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الأمريكية 13.2 مليار دولار، والواردات 12.7 مليار دولار، وفائضًا تجاريًا في السلع بلغ 443 مليون دولار في عام 2024 وحده.
تقدم في المباحثات
وأفادت مصادر لـ((رويترز)) أن طلب السعودية للحصول على مقاتلات F-35 يتقدم داخل البنتاجون، وقد تجعل هذه الخطوة المملكة أول دولة عربية تُشغل طائرة شبح من الجيل الخامس، كاسرةً بذلك سيطرة إسرائيل الحصرية على هذه المنصة في المنطقة.
ويتماشى البيع المحتمل مع أجندة الدفاع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث وافقت إدارته على حزمة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار للمملكة في مايو 2025. وعلى الرغم من استبعاد طائرة F-35 في البداية، فإن المناقشات الأخيرة تشير إلى أنها تقدمت الآن إلى مستوى وزير الدفاع، ما يشير إلى زخم متجدد.
وأعربت الرياض رسميًا عن اهتمامها بشراء 48 طائرة F-35 في عام 2017، وعلى الرغم من التردد الأولي من جانب واشنطن، مشيرة إلى الحاجة إلى الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، يبدو أن الصفقة تستعيد زخمها.
وتشير المصادر إلى أن قسم السياسة في البنتاجون كان يراجع الاقتراح منذ أشهر، حيث تنتظر الموافقات الآن موافقة المستوى الأعلى، بما في ذلك التوقيع المحتمل من ترمب وإخطار الكونجرس.
القوة الجوية السعودية
تملك القوات الجوية الملكية السعودية حاليًا أسطولًا متقدمًا يضم طائرات F-15SA، وF-15SR، ويوروفايتر تايفون، وبانافيا تورنادو.
ويعكس الدفع نحو شراء مقاتلات إف-35 هدف الرياض المتمثل في تعزيز قدراتها الرادعة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
واستكشفت السعودية أيضًا بدائل، بما في ذلك مقاتلة الشبح التركية KAAN وشراء طائرات أكينجي المسيرة التركية. مع ذلك، من المرجح أن تُهمّش الموافقة على طائرة F-35 هذه الخيارات، نظرًا لقدراتها القتالية المُثبتة وتوافقها مع الأنظمة الغربية.
البدائل والمسارات المستقبلية
إذا تعثرت صفقة إف-35 مجددًا، فلدى الرياض عدة خيارات بديلة. فقد رفعت ألمانيا اعتراضها على صادرات ((يوروفايتر))، بينما لا تزال طائرة ((رافال)) الفرنسية مرشحة فعّالة لتنويع أسطول القوات الجوية السعودية.
إضافة إلى ذلك، قد تستكشف السعودية المشاركة في برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، وهو مشروع مقاتلة من الجيل السادس تقوده المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا.
ومن شأن هذا التعاون أن يوفر للمملكة حصة مستقبلية في تقنيات الفضاء والطيران من الجيل التالي، ما يضمن التوازن الإستراتيجي إذا واجهت الموافقات الأمريكية تأخيرات مستمرة.
طائرة F-35
- الشبح: قدرات تخفٍ متقدمة ممزوجة في هيكلها الخارجي.
- رادار واسع لكشف الأهداف المعادية مبكرا.
- قدرات على التشويش على رادارات العدو عن بعد.
- حمل صواريخ موجهة جو-جو وجو-أرض وقنابل موجهة بالليزر.
- مهام القتال الجوي والقصف جو-أرض والعمليات الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
الأداء والمواصفات
1960 كلم/ الساعة السرعة القصوى.
2200 كلم المدى الأقصى.
178000 قوة الدفع القصوى.
6 صواريخ داخلية حجم الحمولة.
فرد واحد الطاقم.

