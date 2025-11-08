  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني

2025-11-08 11:23:28
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير ومعهد أطوار العالي للتدريب مبادرة التثقيف التقني والمهني وذلك من خلال دورة "الأمن السيبراني" والتي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة بحضور أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع واعٍ تقنياً، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية.
وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور, حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.

