403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تقني عسير يطلق مبادرة التثقيف المهني
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير ومعهد أطوار العالي للتدريب مبادرة التثقيف التقني والمهني وذلك من خلال دورة "الأمن السيبراني" والتي أقيمت على مسرح إمارة المنطقة بحضور أكثر من 200 موظف وموظفة من مختلف الجهات الحكومية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع واعٍ تقنياً، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية.
وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور, حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بناء مجتمع واعٍ تقنياً، وتمكين الكوادر الوطنية من التعامل الأمثل مع التقنيات الحديثة. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية في بيئات العمل, وتحقيق التحول الرقمي الآمن في الجهات الحكومية.
وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الحضور, حيث تناولت أفضل الممارسات في حماية المعلومات الشخصية والمهنية، وأساليب الاستخدام الآمن للأجهزة والشبكات، والتعامل الواعي مع المنصات الرقمية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...