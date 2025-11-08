403
83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق
(MENAFN- Al Watan) سجلت العروض الأولية للأفلام المنتجة في المملكة انخفاضًا بنسبة 19%، حيث سجلت 83 فيلمًا منتجًا في العام الماضي، مقابل 102 فيلم منتج في 2023، فيما تصدرت الأفلام القصيرة المنتجة بـ53%، وتنافست 3 مهرجانات على عرض الأفلام السعودية المنتجة القصيرة، التي تصدرها مهرجان البحر الأحمر السينمائي بـ26%.
83 فيلما
كشف تقرير الحالة الثقافية لعام 2024، عروض الأفلام المنتجة في المملكة، حيث سجلت العروض الأولية للأفلام المنتجة 83 فيلمًا، منها 44 فيلمًا قصيرًا بـ53%، مقابل 22 فيلمًا طويلًا بـ26.5%، وإنتاج 17 فيلمًا وثائقيًا بـ20.4%. وسجلت غالبية العروض الرسمية الأولى للأفلام الطويلة في مهرجانات الأفلام بالمملكة بـ45%، توزعت بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان أفلام السعودية، وتسابقت 64 دار سينما في 10 مناطق من مناطق المملكة على عرض الأفلام السعودية، حيث عرضت 18 فيلمًا سعوديًا في المناطق الـ10 بالتساوي بينها، بإجمالي 180 عرضًا لفيلم سعودي في دور السينما.
7 منافذ
تسابقت 7 منافذ على العروض الرسمية الأولى للأفلام السعودية المنتجة الطويلة والقصيرة، حيث استحوذت دور السينما داخل المملكة على النصيب الأكبر من عرض الأفلام السعودية المنتجة الطويلة بإجمالي 8 أفلام بـ36%، وحل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ثانيًا بإجمالي 7 أفلام طويلة معروضة بـ32%، وجاءت المهرجانات الدولية الخارجية والمنصات الرقمية مثل نتفليكس وشاهد ثالثة بإجمالي 4 أفلام طويلة بـ18%، ومهرجان أفلام السعودية رابعًا بإجمالي 3 أفلام طويلة بـ14%. بينما تصدر مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض الأفلام السعودية المنتجة القصيرة بإجمالي 25 فيلمًا قصيرًا بـ26%، وحل مهرجان أفلام السعودية الدولي ثانيًا بإجمالي 18 فيلمًا قصيرًا بـ18%، والمهرجانات العالمية ثالثة بعرض فيلم قصير وحيد بـ1.2%.
%12 نموا
ارتفعت طلبات التسجيل في مسابقة الأفلام والسيناريو غير المنفذ بنسبة 12%، حيث سجلت 707 طلبات تسجيل، منها 483 طلب تسجيل سيناريو بـ68%، مقابل 224 طلب تسجيل أفلام بـ32%. وفي المقابل، سجلت طلبات التسجيل للمشاركة في مهرجان أفلام السعودية نموًا بنسبة 19%، حيث بلغت طلبات التسجيل 1576 طلبًا، وتمثلت طلبات التسجيل في مسابقات الأفلام والسيناريو غير المنفذ ومشاريع سوق الإنتاج وورش التطوير. وسجلت أعداد الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 34 فيلمًا، منها 28 فيلمًا قصيرًا بـ82%، مقابل 6 أفلام طويلة بـ18%.
64 دارا
استحوذت منطقة الرياض على أكثر مناطق المملكة في عدد دور السينما التي عرضت فيها الأفلام السعودية، حيث بلغ إجمالي دور السينما بالرياض 26 دارًا بـ41%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بإجمالي 14 دارًا بـ21%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بإجمالي 11 دارًا بـ17%. وتساوت منطقتا حائل والقصيم رابعًا بإجمالي 3 دور لكل منهما بـ5%، وتساوت عسير وتبوك خامسًا بإجمالي دارين لكل منهما بـ3%. ودار سينما واحدة في كل من المدينة المنورة وجازان والحدود الشمالية سادسًا بـ1.5% لكل منها.
83 فيلمًا منتجًا في المملكة
19 % انخفاض عروض الأفلام المنتجة
53 % من الأفلام المنتجة أفلام قصيرة
26.5 % أفلام طويلة
20 % أفلام وثائقية
12 % نمو طلبات التسجيل في مسابقة الأفلام والسيناريو
1576 طلبًا للمشاركة في مهرجان الأفلام
51 فيلمًا تنافست في مهرجان الأفلام
منافذ العرض للأفلام الطويلة:
دور سينما داخل المملكة: 36%
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: 32%
مهرجانات دولية خارجية ومنصات رقمية: 18%
مهرجان أفلام السعودية: 14%
أكثر دور سينما للأفلام المعروضة:
الرياض: 26
مكة المكرمة: 14
الشرقية: 11
حائل: 3
القصيم: 3
عسير: 2
تبوك: 2
جازان: 1
المدينة المنورة: 1
الحدود الشمالية: 1
