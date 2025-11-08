83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-11-08 11:23:28
(MENAFN- Al Watan) سجلت العروض الأولية للأفلام المنتجة في المملكة انخفاضًا بنسبة 19%، حيث سجلت 83 فيلمًا منتجًا في العام الماضي، مقابل 102 فيلم منتج في 2023، فيما تصدرت الأفلام القصيرة المنتجة بـ53%، وتنافست 3 مهرجانات على عرض الأفلام السعودية المنتجة القصيرة، التي تصدرها مهرجان البحر الأحمر السينمائي بـ26%.
83 فيلما
كشف تقرير الحالة الثقافية لعام 2024، عروض الأفلام المنتجة في المملكة، حيث سجلت العروض الأولية للأفلام المنتجة 83 فيلمًا، منها 44 فيلمًا قصيرًا بـ53%، مقابل 22 فيلمًا طويلًا بـ26.5%، وإنتاج 17 فيلمًا وثائقيًا بـ20.4%. وسجلت غالبية العروض الرسمية الأولى للأفلام الطويلة في مهرجانات الأفلام بالمملكة بـ45%، توزعت بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومهرجان أفلام السعودية، وتسابقت 64 دار سينما في 10 مناطق من مناطق المملكة على عرض الأفلام السعودية، حيث عرضت 18 فيلمًا سعوديًا في المناطق الـ10 بالتساوي بينها، بإجمالي 180 عرضًا لفيلم سعودي في دور السينما.
7 منافذ
تسابقت 7 منافذ على العروض الرسمية الأولى للأفلام السعودية المنتجة الطويلة والقصيرة، حيث استحوذت دور السينما داخل المملكة على النصيب الأكبر من عرض الأفلام السعودية المنتجة الطويلة بإجمالي 8 أفلام بـ36%، وحل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ثانيًا بإجمالي 7 أفلام طويلة معروضة بـ32%، وجاءت المهرجانات الدولية الخارجية والمنصات الرقمية مثل نتفليكس وشاهد ثالثة بإجمالي 4 أفلام طويلة بـ18%، ومهرجان أفلام السعودية رابعًا بإجمالي 3 أفلام طويلة بـ14%. بينما تصدر مهرجان البحر الأحمر السينمائي عرض الأفلام السعودية المنتجة القصيرة بإجمالي 25 فيلمًا قصيرًا بـ26%، وحل مهرجان أفلام السعودية الدولي ثانيًا بإجمالي 18 فيلمًا قصيرًا بـ18%، والمهرجانات العالمية ثالثة بعرض فيلم قصير وحيد بـ1.2%.
%12 نموا
ارتفعت طلبات التسجيل في مسابقة الأفلام والسيناريو غير المنفذ بنسبة 12%، حيث سجلت 707 طلبات تسجيل، منها 483 طلب تسجيل سيناريو بـ68%، مقابل 224 طلب تسجيل أفلام بـ32%. وفي المقابل، سجلت طلبات التسجيل للمشاركة في مهرجان أفلام السعودية نموًا بنسبة 19%، حيث بلغت طلبات التسجيل 1576 طلبًا، وتمثلت طلبات التسجيل في مسابقات الأفلام والسيناريو غير المنفذ ومشاريع سوق الإنتاج وورش التطوير. وسجلت أعداد الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 34 فيلمًا، منها 28 فيلمًا قصيرًا بـ82%، مقابل 6 أفلام طويلة بـ18%.
64 دارا
استحوذت منطقة الرياض على أكثر مناطق المملكة في عدد دور السينما التي عرضت فيها الأفلام السعودية، حيث بلغ إجمالي دور السينما بالرياض 26 دارًا بـ41%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيًا بإجمالي 14 دارًا بـ21%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بإجمالي 11 دارًا بـ17%. وتساوت منطقتا حائل والقصيم رابعًا بإجمالي 3 دور لكل منهما بـ5%، وتساوت عسير وتبوك خامسًا بإجمالي دارين لكل منهما بـ3%. ودار سينما واحدة في كل من المدينة المنورة وجازان والحدود الشمالية سادسًا بـ1.5% لكل منها.
83 فيلمًا منتجًا في المملكة
19 % انخفاض عروض الأفلام المنتجة
53 % من الأفلام المنتجة أفلام قصيرة
26.5 % أفلام طويلة
20 % أفلام وثائقية
12 % نمو طلبات التسجيل في مسابقة الأفلام والسيناريو
1576 طلبًا للمشاركة في مهرجان الأفلام
51 فيلمًا تنافست في مهرجان الأفلام
منافذ العرض للأفلام الطويلة:
دور سينما داخل المملكة: 36%
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: 32%
مهرجانات دولية خارجية ومنصات رقمية: 18%
مهرجان أفلام السعودية: 14%
أكثر دور سينما للأفلام المعروضة:
الرياض: 26
مكة المكرمة: 14
الشرقية: 11
حائل: 3
القصيم: 3
عسير: 2
تبوك: 2
جازان: 1
المدينة المنورة: 1
الحدود الشمالية: 1

