موسم الزيتون ملطخ بالدم

موسم الزيتون ملطخ بالدم

2025-11-08 11:23:27
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أكثر من 69 ألفًا، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بعد مرور أسابيع على بدء وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة تشمل ضحايا الغارات التي سبقت الهدنة، إضافة إلى فلسطينيين لقوا مصرعهم في هجمات متفرقة منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر، وهي عمليات تقول إسرائيل إنها تستهدف بقايا مجموعات مسلحة داخل القطاع.
عنف المستوطنين
وفي الضفة الغربية، تصاعد عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة خلال موسم قطف الزيتون، وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن 11 شخصًا أصيبوا في هجوم نفذه مستوطنون على مزارعين ومسعفين وصحفيين في بلدة بيتا. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه وثق أكثر من 260 اعتداءً خلال شهر أكتوبر وحده، بمعدل ثماني هجمات يوميًا، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بدء رصد هذه الحوادث عام 2006ـ، وتُظهر مقاطع نشرتها وسائل إعلام محلية إصابات مباشرة في صفوف الصحفيين والمتطوعين، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الهجوم.
وهذا التصاعد في الاعتداءات دفع مجموعات كبيرة من المتطوعين إلى مرافقة المزارعين أثناء الوصول إلى أراضيهم والعودة منها، لكنهم تعرضوا بدورهم لاعتداءات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف حقوقية من تفاقم العنف المنظم ضد الفلسطينيين خلال الهدنة.
تجدد الجدل
وفي الجانب الإنساني، تجدد الجدل بشأن الجهة التي تشرف على تدفق المساعدات إلى غزة بعد تصريحات لمسؤول أمريكي تحدث عن أن ((مركز التنسيق المدني-العسكري)) بقيادة الولايات المتحدة سيحل محل إسرائيل في إدارة الإغاثة، إلا أن مسؤولاً أمنيًا إسرائيليًا نفى الأمر، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل الإشراف على دخول المساعدات واتخاذ القرارات بشكل مشترك مع الأمريكيين، وأوضح أن واشنطن ستقود التنسيق الدولي مع استمرار القيود على دخول المنظمات الإنسانية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، التي تعتبرها إسرائيل خطرًا

وبدأ مركز التنسيق عمله جنوب إسرائيل في أواخر أكتوبر بهدف تسهيل تدفق المساعدات وتحقيق الاستقرار الأمني داخل غزة، ورغم توقعات بتحسن وصول الإمدادات بعد تثبيت وقف إطلاق النار، قالت وكالات الإغاثة الدولية إن ما يدخل القطاع ما يزال ((قليلاً جدًا))، مقارنة بالاحتياجات المتفاقمة، في وقت يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في ظروف شديدة القسوة، معظمهم بلا مأوى بعد تدمير أحياء كاملة.
وتؤكد إسرائيل أنها ملتزمة ببنود الهدنة التي تنص على إدخال ما معدله 600 شاحنة يوميًا، بينما تعمل واشنطن على دراسة مقترحات جديدة لضمان وصول الإغاثة بشكل أكبر.
وتواصل غزة دفن ضحاياها، وتواصل عائلات تبحث عن مفقودين تحت ركام مدنها، بينما يقف المجتمع الدولي أمام تحديات إنسانية متصاعدة، وهدنة لا تزال مهددة في ظل استمرار الهجمات الفردية والاضطرابات في الضفة الغربية، وغياب تدفق كافٍ للمساعدات إلى قطاع يعاني من مجاعة مؤكدة منذ أشهر.
إمكانيات محدودة
وتواصل فرق الإسعاف والطواقم الطبية العمل بإمكانات محدودة وسط دمار واسع النطاق، حيث سجلت الوزارة وصول عشر جثث جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، تسع منها انتشلت من تحت الركام، إضافة إلى جثة لقتيلة جديدة وستة مصابين.
وتشير التقديرات الصحية إلى وجود عدد كبير من المفقودين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض، في وقت تضيف فيه الوزارة أسماء جديدة إلى القوائم بعد التعرف على جثامين كانت مجهولة الهوية سابقًا، ووفق بيانات رسمية، فقد تم إضافة 284 اسمًا جديدًا إلى الحصيلة بعد التحقق من هوياتهم خلال الفترة بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر.
عمليات التبادل
ورغم هشاشة وقف إطلاق النار، تظهر المؤشرات على أنه صامد حتى الآن، ففي أحدث عمليات التبادل، أعادت إسرائيل جثامين 15 فلسطينيًا إلى غزة السبت، بعد يوم واحد من استعادة رفات رهينة إسرائيلي من قبل مسلحين فلسطينيين. وبحسب الاتفاق، تعتمد المرحلة الأولى من الهدنة على تبادل الجثث، حيث يلزم حماس بإعادة جميع رفات الأسرى في أقرب وقت ممكن، بينما تقوم إسرائيل بالمقابل بتسليم رفات فلسطينيين قُتلوا خلال الحرب.
وأعلنت تل أبيب أن الرفات التي تم استلامها تخص الرهينة ليور رودايف، الذي قُتل أثناء القتال عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، ومنذ بدء الهدنة أعادت فصائل فلسطينية رفات 23 رهينة، في حين سلمت إسرائيل جثامين 300 فلسطيني.
وتواجه الجهات الصحية في غزة صعوبات كبيرة في التعرف على الجثث بسبب نقص أدوات تحليل الحمض النووي، مما تسبب بتأخر إجراءات تحديد الهوية، رغم تمكنها من تحديد بيانات 89 حالة حتى

ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى أكثر من 69 ألفًا.
استمرار انتشال الجثث تحت الأنقاض.
تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتسجيل أكثر من 260 اعتداء خلال شهر واحد.
استمرار إدخال المساعدات الإنسانية بكميات غير كافية وسط خلافات حول الجهة المشرفة على الإغاثة.

