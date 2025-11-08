"النقل" تسحب تنفيذ مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية من "لينزا إيجيبت"

MENAFN - Al-Borsa News) قررت وزارة النقل سحب تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية من شركة ((لينزا إيجيبت)) للمشروعات والمعدات الهندسية، بعد تعثر الشركة فى استيفاء الدراسات التمويلية والتصميمات النهائية الخاصة بالمصنع، الذى كان من المقرر إقامته فى المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وكشفت مصادر حكومية لـ((البورصة))، أن الشركة لم تتقدم بالدراسات المطلوبة، والتى تتضمن التفاصيل الهندسية للمساحة البنائية، والتكلفة الاستثمارية النهائية، والطاقة الإنتاجية المتوقعة، فضلًا عن خطة الخدمات التشغيلية التى سيقدمها المصنع.

وأضافت المصادر أن تأخر الشركة فى تقديم تلك الدراسات تسبب فى تأجيل الأعمال الإنشائية الفعلية للمشروع أكثر من مرة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بسحب التنفيذ وبدء إجراءات فسخ التعاقد رسمياً.

وأوضحت المصادر أن هيئة السكك الحديدية تعمل حاليًا على طرح أرض المشروع مجددًا أمام المستثمرين وشركاء التنمية، مع إعطاء الأولوية للشركات الأجنبية العاملة فى مجال توطين الصناعات الهندسية ومكونات السكك الحديدية، وذلك فى إطار خطة الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلى فى مشروعات النقل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وكانت شركة لينزا إيجيبت قد وقّعت مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإنشاء المصنع على مساحة خمسة أفدنة، بهدف إنتاج جميع أنواع قطع الغيار الميكانيكية اللازمة للهيئة والهيئات التابعة لوزارة النقل، مع إمكانية التصدير للأسواق الأفريقية.

كما حصل المشروع على موافقة مجلس الوزراء لترخيص تأسيس شركة مساهمة جديدة باسم ((الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير))، برأسمال مبدئى قدره 10 ملايين جنيه، توزعت حصصها بواقع 65% لصالح لينزا إيجيبت و35% لهيئة السكك الحديدية.

وكان من المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه؛ تخصص المرحلة الأولى لخدمة مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بينما كانت المرحلة الثانية ستوجه لتغطية احتياجات باقى الهيئات والجهات الحكومية من قطع الغيار.

ويأتى هذا التطور فى وقت تسعى فيه وزارة النقل إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلى لقطع الغيار ومستلزمات التشغيل، ضمن خطتها لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مشروعات النقل والسكك الحديدية خلال السنوات المقبلة.