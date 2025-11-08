أبوظبي الأول يطلب ضمان قرض من البنك الدولي لتحسين رأس المال في مصر بقيمة 550 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تقدّم بنك أبوظبي الأول ش.م.ع بطلب للحصول على ضمان من وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (ميجا) بقيمة تصل إلى 550 مليون دولار أمريكي، لتغطية تحسين رأس المال لشركته التابعة في مصر، بنك أبوظبي الأول مصر ش.م.م، لفترة تصل إلى 3 سنوات.

ويهدف الضمان إلى تقليل مخاطر بعض أصول البنك الأم، ما يتيح قدرة أكبر لدعم توسع عمليات الإقراض في مصر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التمويل المرتبط بالمناخ بما يتوافق مع استراتيجية البنك في المنطقة.

ويأتي طلب الضمان في ظل حرص البنك على تعزيز قدراته التمويلية في مصر، حيث يقدم بنك أبوظبي الأول مصر خدماته لأكثر من 349 ألف عميل من خلال 71 فرعًا ويضم 2,377 موظف، ويغطي مجالات المصرفية الاستثمارية للشركات الكبرى، والمصرفية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصرفية للأفراد.

ووفقًا للوثائق الرسمية، تم تصنيف المشروع كـ FI-2 وفق سياسة ميجا للحوكمة البيئية والاجتماعية، ما يعني أن المعاملات التمويلية تتميز بمخاطر بيئية واجتماعية محدودة، ويمكن التعامل معها بسهولة عبر إجراءات التخفيف.

ويُلزم الضمان البنك بتطبيق معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وممارسات العمل، بما يشمل تقييم المعاملات مقابل قائمة الاستبعاد الخاصة بميجا، واتباع متطلبات المعايير الدولية للأداء الاجتماعي والبيئي.

ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر جزءًا من مجموعة FAB التي تتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في أكثر من 20 سوقًا وتخدم أكثر من 4 ملايين عميل حول العالم. وتبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم إماراتي (376 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يجعلها ضمن أكبر المجموعات المصرفية عالميًا.