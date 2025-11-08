أبوظبي الأول يطلب ضمان قرض من البنك الدولي لتحسين رأس المال في مصر بقيمة 550 مليون دولار

أبوظبي الأول يطلب ضمان قرض من البنك الدولي لتحسين رأس المال في مصر بقيمة 550 مليون دولار
ويهدف الضمان إلى تقليل مخاطر بعض أصول البنك الأم، ما يتيح قدرة أكبر لدعم توسع عمليات الإقراض في مصر، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التمويل المرتبط بالمناخ بما يتوافق مع استراتيجية البنك في المنطقة.موضوعات متعلقة رسميا..“ستاندرد بنك” يفتتح مكتبه التمثيلي في مصر 12 نوفمبر استمرار العمل بفائدة 3 و8% لعملاء“التمويل العقاري” ضمن“سكن لكل المصريين” “مصر لصناعة الكيماويات” توقع عقد تمويل“مصنع حبيبات الكلور” مع تحالف مصرفي
ويأتي طلب الضمان في ظل حرص البنك على تعزيز قدراته التمويلية في مصر، حيث يقدم بنك أبوظبي الأول مصر خدماته لأكثر من 349 ألف عميل من خلال 71 فرعًا ويضم 2,377 موظف، ويغطي مجالات المصرفية الاستثمارية للشركات الكبرى، والمصرفية التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصرفية للأفراد.
ووفقًا للوثائق الرسمية، تم تصنيف المشروع كـ FI-2 وفق سياسة ميجا للحوكمة البيئية والاجتماعية، ما يعني أن المعاملات التمويلية تتميز بمخاطر بيئية واجتماعية محدودة، ويمكن التعامل معها بسهولة عبر إجراءات التخفيف.
ويُلزم الضمان البنك بتطبيق معايير إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وممارسات العمل، بما يشمل تقييم المعاملات مقابل قائمة الاستبعاد الخاصة بميجا، واتباع متطلبات المعايير الدولية للأداء الاجتماعي والبيئي.
ويُعد بنك أبوظبي الأول مصر جزءًا من مجموعة FAB التي تتخذ من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في أكثر من 20 سوقًا وتخدم أكثر من 4 ملايين عميل حول العالم. وتبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم إماراتي (376 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يجعلها ضمن أكبر المجموعات المصرفية عالميًا.
