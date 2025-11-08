403
"مطاحن وسط وغرب الدلتا" تستثمر 450 مليون جنيه لتطوير مطحنين العام المالى المقبل
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة كامل الوزير: إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في توشكى والعوينات وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة إثبات مخالفة 13 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي تستهدف شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا تطوير مطحنين، خلال العام المالى المقبل، باستثمارات أولية تبلغ 450 مليون جنيه، حسبما قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى للشركة، لـ((البورصة)). وأشار ((شكرى)) إلى أن المطحنين المستهدف تطويرهما هما مطحن شبين بطاقة إنتاجية 200 طن يومياً، ومطحن الاتحاد بطاقة إنتاجية 300 طن يومياً. أوضح أن الشركة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة المطاحن التابعة لها، مشيراً إلى أن التطوير الحالى يركز على مطحنة الشركة فى المحلة الكبرى باستثمارات 250 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيلها قريباً. وأوضح الرئيس التنفيذى، أن الشركة تمتلك 12 مطحناً بإجمالى طاقة إنتاجية 4.4 ألف طن يومياً، منها 11 مطحناً لإنتاج الدقيق بنسبة استخراج 87.5%، ومطاحن لإنتاج الدقيق بنسبة استخراج 72%، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة 25 طناً يومياً. وأضاف ((شكرى))، أن الشركة تصدر كميات من الدقيق الفاخر إلى السودان حسب الطلب، من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة. كما كشف أن الشركة طرحت 12 موقعاً غير مستغلة خلال الفترة الماضية، وسيتم تأجيرها بعائد سنوى يقدر بنحو 10 ملايين جنيه. وأشار إلى أن الشركة تمتلك أربع صوامع معدنية فى طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، إضافة إلى 34 مركزاً لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن. كما تمتلك الشركة مصانع مكرونة بطاقة 30 طناً يومياً إلى جانب 7 مخابز. وأظهرت النتائج المالية للشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى المنشورة على البورصة المصرية، ارتفاع الأرباح، بنسبة 21% على أساس سنوى، لتسجل 109.62 مليون جنيه، مقابل 90.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 648.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 583.86 مليون جنيه. وعزت الشركة ارتفاع صافى الربح فى المؤشرات المعدلة إلى زيادة عمولة تسويق القمح المحلى بعد المطابقة النهائية مع هيئة السلع التموينية ومراجعة مراقبى الحسابات.
