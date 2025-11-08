  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
"مطاحن وسط وغرب الدلتا" تستثمر 450 مليون جنيه لتطوير مطحنين العام المالى المقبل

2025-11-08 11:15:53
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة كامل الوزير: إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بسعة 2.3 مليون نخلة في توشكى والعوينات وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة إثبات مخالفة 13 مدرسة لقيامها بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي تستهدف شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا تطوير مطحنين، خلال العام المالى المقبل، باستثمارات أولية تبلغ 450 مليون جنيه، حسبما قال عبدالعزيز شكرى، الرئيس التنفيذى للشركة، لـ((البورصة)). وأشار ((شكرى)) إلى أن المطحنين المستهدف تطويرهما هما مطحن شبين بطاقة إنتاجية 200 طن يومياً، ومطحن الاتحاد بطاقة إنتاجية 300 طن يومياً. أوضح أن الشركة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة المطاحن التابعة لها، مشيراً إلى أن التطوير الحالى يركز على مطحنة الشركة فى المحلة الكبرى باستثمارات 250 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيلها قريباً. وأوضح الرئيس التنفيذى، أن الشركة تمتلك 12 مطحناً بإجمالى طاقة إنتاجية 4.4 ألف طن يومياً، منها 11 مطحناً لإنتاج الدقيق بنسبة استخراج 87.5%، ومطاحن لإنتاج الدقيق بنسبة استخراج 72%، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج المكرونة بطاقة 25 طناً يومياً. وأضاف ((شكرى))، أن الشركة تصدر كميات من الدقيق الفاخر إلى السودان حسب الطلب، من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة. كما كشف أن الشركة طرحت 12 موقعاً غير مستغلة خلال الفترة الماضية، وسيتم تأجيرها بعائد سنوى يقدر بنحو 10 ملايين جنيه. وأشار إلى أن الشركة تمتلك أربع صوامع معدنية فى طنطا ودمنهور وكفر الشيخ وشبين الكوم، بسعة 30 ألف طن للصومعة الواحدة، إضافة إلى 34 مركزاً لتجميع الأقماح ومستودعات وشون بإجمالى سعات تخزينية تصل إلى 443 ألف طن. كما تمتلك الشركة مصانع مكرونة بطاقة 30 طناً يومياً إلى جانب 7 مخابز. وأظهرت النتائج المالية للشركة فى الربع الأول من العام المالى الجارى المنشورة على البورصة المصرية، ارتفاع الأرباح، بنسبة 21% على أساس سنوى، لتسجل 109.62 مليون جنيه، مقابل 90.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 648.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 583.86 مليون جنيه. وعزت الشركة ارتفاع صافى الربح فى المؤشرات المعدلة إلى زيادة عمولة تسويق القمح المحلى بعد المطابقة النهائية مع هيئة السلع التموينية ومراجعة مراقبى الحسابات.

