ريدمايندز والوردة السعودية تطلقان راق مول باستثمارات 4 مليارات جنيه
وقال المهندس محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة ((ريدمايندز))، إن الشراكة تبدأ بمشروع ((راق مول)) بالقاهرة الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه، على مساحة 8 آلاف مترًا.موضوعات متعلقة ((هاى فيل)) تستهدف طرح مشروع سكنى فندقى بالعاصمة الإدارية بمبيعات 16 مليار جنيه وزير الإسكان يتفقد برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند“مزارين” بالعلمين الجديدة “قسطلي للتمويل” تعيّن إيهاب عمر عضوًا منتدبًا
وأوضح أن المشروع يضم 250 وحدة تجارية و102 مكتب وعيادة طبية، لافتا إلى أن المشروع يجمع بين التصميم الجديد والتقنيات الحديثة في التشغيل والإدارة.
وأكد ياسر العتيق الشريك السعودي أن السوق المصري يتمتع بنضج واستقرار يجعله وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الخليجية.
وأشار إلي أنه تم التعاقد مع ((إيجي ماب)) لتشغيل المول و((هيلثي كير جروب)) لإدارة العيادات والمراكز الطبية.
