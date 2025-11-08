ريدمايندز والوردة السعودية تطلقان راق مول باستثمارات 4 مليارات جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة ((ريدمايندز للتطوير العقاري)) عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ((مجموعة مصانع الوردة العالمية)) لتأسيس كيان عقاري مصري سعودي يستهدف استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه بحلول 2026.

وقال المهندس محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة ((ريدمايندز))، إن الشراكة تبدأ بمشروع ((راق مول)) بالقاهرة الجديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه، على مساحة 8 آلاف مترًا.

وأوضح أن المشروع يضم 250 وحدة تجارية و102 مكتب وعيادة طبية، لافتا إلى أن المشروع يجمع بين التصميم الجديد والتقنيات الحديثة في التشغيل والإدارة.

وأكد ياسر العتيق الشريك السعودي أن السوق المصري يتمتع بنضج واستقرار يجعله وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الخليجية.

وأشار إلي أنه تم التعاقد مع ((إيجي ماب)) لتشغيل المول و((هيلثي كير جروب)) لإدارة العيادات والمراكز الطبية.