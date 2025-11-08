"هاى فيل" تستهدف طرح مشروع سكنى فندقى بالعاصمة الإدارية بمبيعات 16 مليار جنيه

"هاى فيل" تستهدف طرح مشروع سكنى فندقى بالعاصمة الإدارية بمبيعات 16 مليار جنيه
وقال رومانى يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطرح المخطط للمشروع سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 16 مليار جنيه.موضوعات متعلقة “ريدمايندز” و”الوردة السعودية” تطلقان“راق مول” باستثمارات 4 مليارات جنيه وزير الإسكان يتفقد برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند“مزارين” بالعلمين الجديدة “قسطلي للتمويل” تعيّن إيهاب عمر عضوًا منتدبًا
وأضاف ((يوسف)) لـ ((البورصة))، أن المشروع سيضم وحدات متنوعة بين السكنى والتجارى والإداري، إلى جانب منطقة ترفيهية متكاملة لتلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تواصل استكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمهيداً لبدء التنفيذ.
وأوضح أن المخطط العام يشمل إقامة فندق كبير لخدمة قاطنى المشروع وزائريه، وتتفاوض الشركة حالياً مع علامة فندقية عالمية لإدارته لأول مرة فى السوق المصرى، ما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع.
كما أشار إلى أن المشروع سيضم مولاً تجارياً ومنطقة تجارية متكاملة، وسيتم طرحه للبيع على ثلاث مراحل لضمان توازن معدلات التنفيذ والتسويق.
وأكد ((يوسف))، أن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة توسعية للشركة تتضمن سلسلة من المشروعات الفندقية والسكنية، لتلبية طلب شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن وحدات تجمع بين الرفاهية والموقع المميز.
وأضاف أن الشركة تدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة فى مناطق مختلفة، تمهيداً لطرح مشروعات إضافية، فى إطار خطتها لتعزيز مكانتها بالسوق العقارى المصرى.
وأشار إلى أن السوق العقارى ما زال يشهد طلباً حقيقياً ومتزايداً على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يفتح فرصاً استثمارية واعدة.
