"هاى فيل" تستهدف طرح مشروع سكنى فندقى بالعاصمة الإدارية بمبيعات 16 مليار جنيه

2025-11-08 11:15:52
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد شركة ((هاى فيل)) للتطوير العقارى لطرح مشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط سكنى فندقى على مساحة 60 فداناً، ضمن خطتها التوسعية فى السوق العقارى.

وقال رومانى يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الطرح المخطط للمشروع سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل، بإجمالى مبيعات مستهدفة 16 مليار جنيه.

وأضاف ((يوسف)) لـ ((البورصة))، أن المشروع سيضم وحدات متنوعة بين السكنى والتجارى والإداري، إلى جانب منطقة ترفيهية متكاملة لتلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تواصل استكمال الإجراءات والتراخيص اللازمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمهيداً لبدء التنفيذ.

وأوضح أن المخطط العام يشمل إقامة فندق كبير لخدمة قاطنى المشروع وزائريه، وتتفاوض الشركة حالياً مع علامة فندقية عالمية لإدارته لأول مرة فى السوق المصرى، ما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع.

كما أشار إلى أن المشروع سيضم مولاً تجارياً ومنطقة تجارية متكاملة، وسيتم طرحه للبيع على ثلاث مراحل لضمان توازن معدلات التنفيذ والتسويق.

وأكد ((يوسف))، أن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة توسعية للشركة تتضمن سلسلة من المشروعات الفندقية والسكنية، لتلبية طلب شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن وحدات تجمع بين الرفاهية والموقع المميز.

وأضاف أن الشركة تدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة فى مناطق مختلفة، تمهيداً لطرح مشروعات إضافية، فى إطار خطتها لتعزيز مكانتها بالسوق العقارى المصرى.

وأشار إلى أن السوق العقارى ما زال يشهد طلباً حقيقياً ومتزايداً على المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، إلى جانب القطاعات الخدمية الأخرى مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يفتح فرصاً استثمارية واعدة.

MENAFN08112025000202011048ID1110315555

