رجل أعمال أمريكي يتوقع تسجيل الذهب 7 آلاف دولار للأوقية 2026

MENAFN - Al-Borsa News) توقع رجل الأعمال الأمريكي وعالم النقود مايكل راي فولجينز أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن سعر أوقية الذهب سيبلغ نحو 7 آلاف دولار عام 2026.

وقال رجل الأعمال الأمريكي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“إكس”،“تويتر” سابقاً،“توقعنا أن يؤدي ارتفاع الذهب إلى تصحيح مؤقت في الأسعار، وهذه فرصة سانحة للشراء عند انخفاض الأسعار”.

وأضاف فولجينز:“في الأسابيع الماضية، أشرنا إلى العوامل الأساسية التي تدفع إلى توقع وصول سعر الذهب إلى 7000 دولار في عام 2026، وربما إلى أكثر من 10000 دولار للأوقية بحلول عام 2029، الآن هو الوقت المناسب للشراء عند انخفاض الأسعار”.

وتابع فولجينز:“هل ينبغي أن يُثير بيع الذهب الأخير قلق المستثمرين؟ برأيي لا، إنه تصحيح للأسعار كنا في أمس الحاجة إليه، وأنا مرتاح لأنه وصل أخيراً”.

وبخصوص الأسباب التي تدفع المعدن الثمين إلى الارتفاع، قال فولجينز:“أفاد مجلس الذهب العالمي بأنه حتى بداية عام 2025 كان المستثمرون الأمريكيون بائعين صافين للذهب، بينما كان باقي العالم يشتري المزيد من الذهب، لكن هذا العام دخل المستثمرون الأمريكيون سوق الذهب بقوة”.

ويرى عالم النقود أن دخول المستثمرين الأمريكيين إلى سوق الذهب يعني تدفقات بالمليارات على المعدن الثمين، ما يمهد الطريق أمام المزيد من الارتفاع في أسعاره، بحسب ما نقلته شبكة“سي إن إن” الإخبارية.

وأوضح عالم النقود أن“المصدر الرئيسي الجديد للطلب على الذهب والفضة هذا العام هو المستثمرون الرئيسيون والمؤسسات المصرفية وشركات الوساطة الكبرى”.

وأشار فولجينز إلى أن ذلك“يعود إلى حقيقة ومخاوف من ارتفاع عجز الحكومة الأمريكية، ما سيؤدي إلى تآكل قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى على المدى الطويل”.

توقعات أسعار الذهب

ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنحو 50%، وتتداول أوقية الذهب حالياً عند مستوى 4001 دولار.

وتتوقع العديد من المؤسسات المالية في العالم أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً خلال عام 2026، إذ توقع بنك جيه بي مورغان أن يبلغ سعر أوقية الذهب 5055 دولاراً بحلول أواخر العام المقبل.

ويرى“جيه بي مورجان” أن سعر أوقية الذهب سيستمر في الارتفاع بعد عام 2025 ليسجل نحو 8 آلاف دولار بحلول عام 2028.