رجل أعمال أمريكي يتوقع تسجيل الذهب 7 آلاف دولار للأوقية 2026

رجل أعمال أمريكي يتوقع تسجيل الذهب 7 آلاف دولار للأوقية 2026
وقال رجل الأعمال الأمريكي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“إكس”،“تويتر” سابقاً،“توقعنا أن يؤدي ارتفاع الذهب إلى تصحيح مؤقت في الأسعار، وهذه فرصة سانحة للشراء عند انخفاض الأسعار”.موضوعات متعلقة هل يمكنه إنقاذ الكوكب؟ ميثاق أخضر بين أوروبا والصين بروكسل تضغط على لندن للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي مقابل تسهيلات تجارية وتنظيمية شبكة“بريكس”: إندونيسيا تستقبل أكثر من 11 مليون سائح أجنبي هذا العام الذهب عند 7 آلاف دولار في 2026
وأضاف فولجينز:“في الأسابيع الماضية، أشرنا إلى العوامل الأساسية التي تدفع إلى توقع وصول سعر الذهب إلى 7000 دولار في عام 2026، وربما إلى أكثر من 10000 دولار للأوقية بحلول عام 2029، الآن هو الوقت المناسب للشراء عند انخفاض الأسعار”.
وتابع فولجينز:“هل ينبغي أن يُثير بيع الذهب الأخير قلق المستثمرين؟ برأيي لا، إنه تصحيح للأسعار كنا في أمس الحاجة إليه، وأنا مرتاح لأنه وصل أخيراً”.
وبخصوص الأسباب التي تدفع المعدن الثمين إلى الارتفاع، قال فولجينز:“أفاد مجلس الذهب العالمي بأنه حتى بداية عام 2025 كان المستثمرون الأمريكيون بائعين صافين للذهب، بينما كان باقي العالم يشتري المزيد من الذهب، لكن هذا العام دخل المستثمرون الأمريكيون سوق الذهب بقوة”.
ويرى عالم النقود أن دخول المستثمرين الأمريكيين إلى سوق الذهب يعني تدفقات بالمليارات على المعدن الثمين، ما يمهد الطريق أمام المزيد من الارتفاع في أسعاره، بحسب ما نقلته شبكة“سي إن إن” الإخبارية.
وأوضح عالم النقود أن“المصدر الرئيسي الجديد للطلب على الذهب والفضة هذا العام هو المستثمرون الرئيسيون والمؤسسات المصرفية وشركات الوساطة الكبرى”.
وأشار فولجينز إلى أن ذلك“يعود إلى حقيقة ومخاوف من ارتفاع عجز الحكومة الأمريكية، ما سيؤدي إلى تآكل قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى على المدى الطويل”.توقعات أسعار الذهب
ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنحو 50%، وتتداول أوقية الذهب حالياً عند مستوى 4001 دولار.
وتتوقع العديد من المؤسسات المالية في العالم أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً خلال عام 2026، إذ توقع بنك جيه بي مورغان أن يبلغ سعر أوقية الذهب 5055 دولاراً بحلول أواخر العام المقبل.
ويرى“جيه بي مورجان” أن سعر أوقية الذهب سيستمر في الارتفاع بعد عام 2025 ليسجل نحو 8 آلاف دولار بحلول عام 2028.
