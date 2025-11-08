اقتصاد ضخم بلا جمهور .. هل ابتكرت مؤتمرات التأمين آليات تسويقية فعالة؟

MENAFN - Al-Borsa News) على ناصية شارع السلطان الحنفي المتفرع من“مجلس الأمة” في قلب القاهرة، سألت“البورصة”، صاحب محل بقالة، يدعى حسين إبراهيم: هل تعرف تأمين الحريق؟

رد الرجل الأربعيني قائلًا إنه لم يسبق له رؤية إعلان لشركة تأمين قط ولم يمر به مندوب يوماً ما ولا حتى ورقة تحمل رقمًا لخدمة العملاء.

ها ما كشفه استطلاع ميداني أجراه محرر“البورصة”، حول ضعف انتشار عروض التأمين المقدمة من شركات القطاع لاجتذاب العملاء.

شمل الاستطلاع 96 مشاركًا (منهم 31 سيدة) تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عامًا بخلفيات متنوعة، منهم موظفون بالقطاعين العام والخاص وأصحاب أعمال حرة وعاملون بالحرف اليدوية وطلاب جامعيون.

أظهرت نتائج المسح الميداني أن 65.6% بواقع 63 شخصًا (منهم 19 سيدة) لم يتلقّوا عروضًا تأمينية من أي شركات تأمين أو وسطاء عبر الهاتف أو الإنترنت، فيما قال 12 مشاركًا (منهم 3 سيدات) ونسبتهم 12.5% إنهم تلقوا عروضًا هاتفية أو بأماكن أعمالهم من مندوبين لتأمينات طبية فقط.

بينما أقرّ 21 مشاركًا (منهم 9 سيدات) ونسبتهم 21.9% بأن التأمين فُرض عليهم“إلزاميًا”، ضمن عقود التمويل كشرط أساسي للموافقة، سواء في شراء سيارات جديدة أو أجهزة منزلية أو هواتف محمولة بالتقسيط.

على مقهى بميدان لاظوغلي، قال محمد إسماعيل (49 عامًا)، موظف مالي بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، إنه فوجئ بإلزامية التأمين على سيارته التي اشتراها بنظام التمويل الاستهلاكي، و استلام السيارة لم يتح بدون بوليصة تأمين.

وكذلك رحمة السيد (27 عامًا)، موظفة خدمة عملاء بشركة كونسنتركس، لم تعرف التأمين إلا حينما حصلت على تمويل بنكي لشراء إسكوتر، كما قالت لـ”البورصة” أثناء ارتيادها كافيه بميدان المساحة.

في التحقيق الحالي، تبحث“البورصة” نتائج فعاليات دشّنها اتحاد التأمين، وهي ملتقى شرم الشيخ (شرم رانيفدو) الذي انطلقت نسخته الأولى في 28 أكتوبر 2018 ويعقد سنويا ، ومؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر الذي افتتحت نسخته الأولى في 21 مارس 2022 ويعقد سنويا أيضا، ومؤخرًا حملة التوعية التأمينية المدشّنة في سبتمبر الماضي لمدة 18 شهرًا.

وبمناسبة انعقاد“شرم رانديفو” حاليا بشرم الشيخ، تطرح“البورصة” السؤال التالي:” منذ 2018 وحتى الآن.. هل أسهمت فعاليات اتحاد التأمين ومؤتمراته في جذب عملاء للقطاع عبر آليات تسويقية عادية أو مبتكرة أم إنها لم تؤتِ ثمارها؟”

قال أحد رؤساء هيئة الرقابة المالية السابقين، إن تحليل أوضاع سوق التأمين من خلال استطلاع“البورصة” دقيق وموضوعي، حسب وصفه، موضحاً أن السوق لم تتمكن حتى الآن من كسر حاجز ملياري دولار في حجم أقساطها، ذاكرًا أن نمو سوق التأمين يغلب عليه الطابع التضخمي أكثر من كونه نمواً حقيقياً بحجم الأعمال.

وأضاف لـ”البورصة”، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المؤتمرات التأمينية، مثل“رانديفو شرم الشيخ” وغيره، لا ترتبط مباشرة بنمو السوق، وإن كان لها دور وصفه بالـ”محدود” في توطيد العلاقات بين شركات التأمين والوسطاء المحليين ومعيدي التأمين الدوليين.

من جانبه قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن“الاتحاد” يحرص أن تكون فعالياته ومؤتمراته منصات لنقل الخبرات الدولية وبناء الشراكات، ذاكرًا أن نتائج ملتقى شرم الشيخ ومؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر أدت لارتفاع عدد البرامج التدريبية والمنتجات، بجانب زيادة التواصل بين الشركات المحلية والإقليمية.

لم يشر الزهيري، إلى مدى جذب فعاليات التأمين ومؤتمراته لعملاء جدد أو خلق آليات تسويقية للوصول لرجل الشارع، بينما أضاف لـ”البورصة” أن اتحاد التأمين سيتعاون مع“الرقابة المالية” للتعاقد مع شركة لقياس الرأي لرصد مردود حملة الوعي التأميني -الجارية- على حجم الأقساط ومعدلات الوعي ورصد مؤشرات المشاهدة والتفاعل بالمنصات الرقمية واستطلاع قياس مدى تغير الانطباعات العامة تجاه التأمين بنهاية مدة الحملة.

وقال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، إن مؤتمر شرم الشيخ“رانديفو” يختلف في طبيعته، حسب وصفه، مبينًا أنه يركز على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين وتعزيز العلاقات مع شركات وسماسرة إعادة التأمين، فضلًا عن دوره في“زيادة الوعي التأميني لدى العاملين في القطاع”.

ووصف شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين، ملتقى شرم الشيخ بأنه لقاء لإعادة التأمين، تجتمع فيه شركات التأمين المباشر بشركات إعادة التأمين ووسطائها، كضرورة لا يمكن أن يكون القطاع بدونها.

وكشف أن“شرم رانديفو” أبرز منذ انطلاقه دور السوق المصرية بالمنطقة، لا سيما أن الشركات المصرية أسهمت منذ بداية القرن الماضي في انتشار التأمين وتكوين أطره بالبلدان العربية.

“ولا مرّة حد عرض عليّ أشتري بوليصة تأمين”. هكذا لخص ربيع بيومي (56 عامًا)، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة بالشحن، فكرته عن شركات التأمين التي خلط بينها وبين التأمينات العامة في بداية الأمر، بينما التقته“البورصة” على المقهى المقابل لمستشفى المنيرة العام بالقاهرة، أثناء جولتها الميدانية لاستطلاع الرأي.

في استطلاع أجراه محرر“البورصة” شارك به 118 شخصًا (منهم 36 سيدة)، من 6 قرى ومراكز بمحافظات الدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ، وضمت العينة موظفين حكوميين ومعلمين وعمالًا زراعيين وأصحاب مشروعات صغيرة، تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عامًا.

استطاع محرر“البورصة” التوصل للمشاركين عبر“فيسبوك” (المنصة الأوسع انتشارًا والأسهل تعاملًا لجميع الفئات)، من خلال المجموعات المغلقة (جروبات) للقرى والمراكز بمختلف المحافظات.

وتم طرح سؤال موحّد: هل حدث أن عرضت عليك أي جهة شراء بوليصة تأمين عبر وسائل التواصل المختلفة؟

شارك 25 شخصًا من قرية دنديط بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية ، إلى جانب 21 مشاركًا من مدينة كفر شكر بالقليوبية، ومن قرية النخاس بمركز الزقازيق في الشرقية شارك 17 شخصًا، و19 مشاركًا من مدينة كفر سعد بدمياط، أما قرية مسجد وصيف بمركز زفتي بالغربية فقد شارك منها 18 شخصًا، و18 آخرين من مدينة دسوق بكفر الشيخ.

وأظهرت البيانات أن نحو 78% من المشاركين بواقع 92 شخصًا (منهم 20 من السيدات) لم يُعرض عليهم أي نوع من التأمين خلال حياتهم، في حين سمع عن التأمين 20 مشاركًا (منهم 16 سيدة) بنسبة 17% فقط عبر وسائل الإعلام أو مبادرات البنوك دون أن يتعاملوا معه فعليًا.

أما نسبة من يملكون وثائق تأمين لم تتجاوز 5% بواقع 6 أشخاص (كلهم ذكور)، ضمن فئة الحاصلين على قروض زراعية أو تمويل لشراء معدات.

وذلك يقود للتساؤل:

ما حجج القائلين بأن مؤتمرات التأمين قنوات لجذب عملاء جدد للقطاع؟ وما دوافع من يصمونها بـ”النخبوية”؟

أوضح وليد سيد مصطفى لـ”البورصة” أن مؤتمر الأقصر للتأمين ركز خاصة على كيفية الوصول إلى فئة متناهي الصغر، مشيرًا إلى أنه حقق نتائج ملموسة تمثلت في توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين شركات التأمين وجهات تمويل متناهي الصغر، من بينها البريد المصري وعدد من الجمعيات الأهلية، ما أسهم في إدخال شرائح جديدة تحت مظلة التأمين الرسمي.

وذكر علاء الزهيري، أن شركات التأمين تتعاون مع البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات للوصول لأكبر عدد من المواطنين بالريف، مثل البنك الزراعي وهيئة البريد، مع اعتماد أدوات رقمية مبسطة تتيح إصدار الوثائق إلكترونيًا عبر المحافظ البنكية.

أضاف لـ”البورصة” أن مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر أسفر عن تطوير حزمة وثائق بالتعاون مع شركات التمويل متناهي الصغر تغطي الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة ضد الحوادث الشخصية وفقد الدخل المؤقت، مبينًا أن البوالص طُرحت“تجريبيًا” بمحافظات المنيا والبحيرة وسوهاج، عبر مكاتب البريد وشركات التمويل، وبلغ عدد عملاء“متناهي الصغر” 10 ملايين عميل ، حسب تصريحه.

وانتقد العضو المنتدب لشركة وساطة تأمينية، طلب عدم ذكر اسمه، ما وصفه بـ”الطابع المغلق” للمؤتمرات والفعاليات التأمينية المنظمة داخل السوق المحلية، مؤكداً أنها تحوّلت لمنصات لتبادل الحديث و”الاستعراض المهني” بين العاملين داخل القطاع أكثر من كونها أدوات فاعلة لتطوير آليات تسويقية أو توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين أو استعادة ثقة الجمهور.

وأوضح لـ”البورصة” أن الفعاليات التأمينية غالباً ما تُقام في أماكن بعيدة عن التجمعات والمناطق الأكثر احتياجاً للتأمين، وكأنها تُدار من“برج عاجي” على حد وصفه، ووصف التأثير المجتمعي لتلك المؤتمرات بـ”محدود للغاية” لأنها تقتصر على كوادر الشركات والوسطاء دون أي انفتاح حقيقي على الجمهور المستهدف أو المؤسسات المجتمعية التي يمكن أن تنشر الوعي التأميني.

وأضاف أن شركات التأمين ذات سمعة غير طيبة ببعض الفروع، وعلى رأسها تأمين السيارات التكميلي، واصفًا لها بـ”عوامل تضعف ثقة العملاء وتحد من الانتشار”،

وتابع أنه -وهو العامل بالقطاع- لم يفكر مرّة في شراء وثيقة تأمين لسيارته، معللًا ذلك بعلمه التام بصعوبة صرف التعويضات كاملة وتأخر صرفها وزيادة نسب التحمل وتعقيد الإجراءات.

ومن جهته، ذكر شكيب أبو زيد أن مؤتمر الأقصر أظهر أهمية التأمين متناهي الصغر، ومن ثم اهتم قانون التأمين الجديد به وأضاف بنوداً خاصة له، إذ سيتم إطلاق شركات للتأمين متناهي الصغر خاصة، الفترة القادمة، حسب تصريحه لـ”البورصة”.

ونوّه إلى إطلاق الاتحاد المصري للتأمين حملة التوعية القومية، ووصفها بـ”مبادرة للتعريف والترويج للقطاع”، حسب تصريحه لـ”البورصة”.

وذلك يدفع للتساؤل:

تحدثت“البورصة” إلى 27 من الرؤساء التنفيذيين لشركات متوسطة وناشئة بمختلف المجالات، وأوضحوا جميعًا أن أحدًا منهم لم يتلقَ أي عرض للتأمين من قِبل أي شركة عاملة بالسوق المصري.

دافع علاء الزهيري لـ”البورصة”، بأن شركات التأمين لديها برامج متكاملة مخصصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، ويتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن تغطيات المسئولية المهنية وتأمين الممتلكات بأسعار مناسبة.

ومن ثم، وحسب العينات الثلاثة (القاهرة، الريف، رود الأعمال) التي استطلعت“البورصة” آرائها، فإن 182 شخصًا من 241 مشاركًا (العينة الكلية)، لم يتلقوا أي عروض تأمينية من قِبل الشركات أو الوسطاء بالسوق، ما يعني أن نسبتهم تناهز 76% من العينة الكلية.

بينما كشف التحليل الإحصائي للعينة الكلية أن نسبة 11% تقريبًا تم إلزامهم بالتأمين كأداة لضمان التمويل الحاصلين عليه، في حين لم يتلقَ أحد من رواد الأعمال عروضًا تأمينية مطلقًا، حسب الاستطلاع.

في حين أن نسبة 12.5% من العينة تلقت عروضًا تأمينية هاتفيًا أو بمحال أعمالها، بينما عرف نحو 17% فقط العروض التأمينة عبر وسائل التواصل أو بمبادرات البنوك ولكنهم لم يقبلوا عليها.

وهكذا، فقد أظهر التحليل الإحصائي لاستطلاع“البورصة” أن الانحراف المعياري (درجة تشتت البيانات حول متوسط الأرقام) للانتشار التسويقي للتأمين بلغ نحو 27.5%، وهو رقم مرتفع يعكس تفاوتًا حادًا في وصول التأمين للجمهور، إذ يرتكز في شرائح محدودة بالقاهرة، بينما يظل الريف خارج نطاق اهتمام الشركات، في حين تنعدم الرؤية التسويقية الموجهة لرواد الأعمال.

علّق شكيب أبو زيد، بأن استطلاع“البورصة” لا يمكن أن يكون تمثيلًا“كاملًا” لآراء المواطنين في التأمين، حسب وصفه، إلا أن الاستطلاع على النقيض يعكس وضع القطاع بالمنطقة العربية، وفق تصريحه لـ”البورصة”.

وعلل أبوزيد كلامه بأن الفضل في انتشار التأمين ما زال راجعًا إلى التغطيات الإجبارية، مثل تأمينات السيارات و”الصحي” بمنطقة الخليج إضافة إلى التغطيات التي وصفها بـ”شبه إجبارية” للقروض البنكية.

بينما أيّد مسئول تطوير التسويق بإحدى شركات التأمين البارزة، تحليل“البورصة” بإن تعامل القطاع مع ملف ترويج منتجاته لا يحظى بأهمية كبيرة مثل العناية بالمؤتمرات التي لا تضم سوى النُخب والمسئولين، الذين وصفهم بأنهم“بالفعل يعرفون التأمين ومنتجاته”.

وأضاف لـ”البورصة”، طالبًا عدم التصريح باسمه، أن بعض الشركات“تتهافت” على رعاية المؤتمرات“النخبوية”، كما وصف، بينما تتهرب من دعم حملات تعريفية بمنتجات التأمين بقرى الريف أو أحياء المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وأسيوط، ذاكرًا أن تكلفة تلك الأخيرة لن تناهز أثمان عقود الرعاية.

وذكر أن الشركات تهمل المساهمة بالمعارض الدولية كـ”كايرو آي سي تي” و”فود أفريكا” و“ميتال آند ستيل” حيث يمكن عرض المنتجات المتقاطعة مع مجال كل فعالية، مبينًا أن شركتين“فقط” بالقطاع تحرصان على المشاركة بمثل تلك النشاطات.

اتفق علاء الزهيري مع ملاحظة“البورصة” حول أهمية التحول الرقمي للتسويق، مبينًا أن اتحاد التأمين يدرس تصميم منصة رقمية موحدة للتأمين كقناة مركزية للتعريف بالمنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات.

وقال أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، إن وسطاء التأمين أصحاب دور مهم في توسيع سوق التأمين والوصول إلى الجمهور، إذ يمكنهم تقديم خدمات تأمينية مخصصة للعملاء، وتسهيل عملية الشراء.

وأوضح وليد سيد مصطفى لـ”البورصة”، أن المؤتمرات التأمينية المنظمة محليًا ذات دور مهم في رفع الوعي التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات القطاع.

وتابع شكيب أبوزيد:“مهمة المؤتمرات ليست إطلاق المنتجات الجديدة أو جذب طالبي التأمين، فعروض التأمين موجودة ومتنوعة”، ولكنه يرى أن مَن عليه الاهتمام بتغطية مخاطره هو العميل ذاته، لا شركات التأمين.

تقول رحمة السيد إن الفكرة السائدة عن التأمين أنه أداة حماية للشركات فقط، ومن ثم تهمل الشركات تسويقه بين الجمهور، حسب وصفها، بينما يرى محمد إسماعيل أن على شركات التأمين استخدام قنوات تسويق كشركات العقارات والبنوك، مدعيًا تلقّيه يوميًا عبر هاتفه عروض عقارية وقروض.

بينما يقول ربيع بيومي إنه لم يسمع“قط” عن“شيء” يسمّى بـ”تأمينات الحياة أو الممتلكات”، في حين يظل حسين إبراهيم موقنًا أن التأمين ليس إلا للأغنياء، أما“الفقراء”، حسب وصفه، فليس لهم فيه نصيب.

كتب: إبراهيم الهادي عيسى