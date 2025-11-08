احتياطي الصين الأجنبي يرتفع إلى 3 34 تريليونات دولار

403
احتياطي الصين الأجنبي يرتفع إلى 3 34 تريليونات دولار
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت الصين ارتفاع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 3.34 تريليونات دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل زيادة بنسبة 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.7 مليارات دولار، أو ما يعادل 0.14%، مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر.
وأفاد بيان صادر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن الارتفاع يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف، وتغيرات أسعار الأصول.
وأوضح أنه خلال شهر أكتوبر ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي، وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة.
ويعد الاحتياطي الأجنبي الصيني من أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم، والذي يعد أداة تحوط عالية الأمان ضد أي أزمات مالية عالمية.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول، وأوضحت في بيانها أنه خلال شهر أكتوبر، وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، إلا أن أسعار الأصول المالية العالمية ارتفعت بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية.
