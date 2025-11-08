احتياطي الصين الأجنبي يرتفع إلى 3 34 تريليونات دولار

أعلنت الصين ارتفاع الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي إلى 3.34 تريليونات دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ما يعادل زيادة بنسبة 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر الماضي. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.7 مليارات دولار، أو ما يعادل 0.14%، مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر.وأفاد بيان صادر عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين بأن الارتفاع يعود إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف، وتغيرات أسعار الأصول.وأوضح أنه خلال شهر أكتوبر ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي، وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسة.ويعد الاحتياطي الأجنبي الصيني من أكبر الاحتياطيات على مستوى العالم، والذي يعد أداة تحوط عالية الأمان ضد أي أزمات مالية عالمية.وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول، وأوضحت في بيانها أنه خلال شهر أكتوبر، وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، إلا أن أسعار الأصول المالية العالمية ارتفعت بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية.

MENAFN08112025000130011022ID1110315517