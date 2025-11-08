بيت التمويل يحصد أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط

403
بيت التمويل يحصد أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط
حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» على مستوى الشرق الأوسط، ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2025 التي تمنحها مجلة إدارة الثروات المهنية «PWM» التابعة لمجموعة Financial Times.
جاء ذلك خلال حفل مرموق أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.
وشارك في الحفل ممثلو بيت التمويل الكويتي، وهم: نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميز الأعمال ألكسندر ليدل، ونائب مدير عام الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات غازي العنزي.
ويمثل تتويج بيت التمويل الكويتي بهذه الجائزة إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرة البنك الحافلة بالجوائز والتكريمات من كبرى المؤسسات العالمية المرموقة.
ويعتبر حصول بيت التمويل الكويتي على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» المرموقة للعام 2025 تتويجا لجهود فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة المتفاني، كما يعد تأكيدا على نجاح رؤية البنك في الريادة في تقدم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات في إطار سعي مجموعة بيت التمويل الكويتي الى تحقيق هدفها في أن تصبح المزود الأول والرائد للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤيتها المتمثلة في حماية وتنمية استثمارات عملائها من أصحاب الثروات الكبيرة.
ويتميز بيت التمويل الكويتي بتقديم شريحة واسعة من الحلول والتسهيلات المصرفية التي تلبي التطلعات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة والتي تتضمن باقة من الخدمات الاستشارية الشاملة ومديري العلاقات المتميزين من ذوي الخبرة الواسعة الذين يعملون بتوجيهات من قيادات متمرسة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.
كما يقدم بيت التمويل الكويتي لعملائه المميزين باقات متكاملة من خدمات إدارة الثروات والمنتجات المالية الخاصة عالية الجودة، والتي تغطي احتياجاتهم المصرفية الشاملة، بدءا من الخدمات المصرفية اليومية وحلول الادخار المبتكرة، وصولا إلى التمويل العقاري والاستثمار وخدمات الخزينة ومختلف الحلول العصرية في إدارة الثروات والاستثمار. ويتميز بيت التمويل الكويتي بتقديمه لهذه الحلول الفريدة، مستندا إلى خبرته الإقليمية والدولية العريقة في الإدارة الاحترافية للأصول والاستثمارات، بما في ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية الإقليمية والدولية، وصناديق الأسهم، والعقارات الدولية، وصناديق التأجير، ورأس المال الجريء.
علاوة على ذلك، تتيح شبكة بيت التمويل الكويتي الممتدة عبر 10 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين والمملكة المتحدة ومصر وتركيا وألمانيا، للعملاء فرصا استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة في أسواق محلية ودولية مختلفة.
والجدير بالذكر أن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، حيث تستند في تقييمها إلى الأداء المالي وقدرتها على الابتكار وجودة الخدمة واستراتيجيات إدارة الثروات، كما تعد هذه الجائزة اعترافا عالميا بمستوى التقدم الذي وصلت إليه الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط.
كما يتم اختيار المؤسسات المالية المستحقة لجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية من قبل لجنة تحكيم مكونة من عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال والذين يقومون بتحليل عناصر الأداء الرئيسية التي تعتمدها مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM) مما يضمن عملية تحكيم دقيقة وقائمة على البيانات والتقييم الشامل لمعلومات نوعية وكمية كافية من مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة في المؤسسات المتقدمة للحصول على الجائزة.
وتختص مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM) التي تنشرها صحيفة فاينانشال تايمز، بتحليل استراتيجيات النمو لدى البنوك الخاصة والمراكز المالية الإقليمية التي تعمل فيها.
