بيت التمويل يحصد أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة على مستوى الشرق الأوسط

حصد بيت التمويل الكويتي جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» على مستوى الشرق الأوسط، ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعام 2025 التي تمنحها مجلة إدارة الثروات المهنية «PWM» التابعة لمجموعة Financial Times.جاء ذلك خلال حفل مرموق أقيم في العاصمة البريطانية لندن، بحضور نخبة من المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.وشارك في الحفل ممثلو بيت التمويل الكويتي، وهم: نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات وتميز الأعمال ألكسندر ليدل، ونائب مدير عام الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات غازي العنزي.ويمثل تتويج بيت التمويل الكويتي بهذه الجائزة إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرة البنك الحافلة بالجوائز والتكريمات من كبرى المؤسسات العالمية المرموقة.ويعتبر حصول بيت التمويل الكويتي على جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» المرموقة للعام 2025 تتويجا لجهود فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة المتفاني، كما يعد تأكيدا على نجاح رؤية البنك في الريادة في تقدم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات في إطار سعي مجموعة بيت التمويل الكويتي الى تحقيق هدفها في أن تصبح المزود الأول والرائد للخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ورؤيتها المتمثلة في حماية وتنمية استثمارات عملائها من أصحاب الثروات الكبيرة.ويتميز بيت التمويل الكويتي بتقديم شريحة واسعة من الحلول والتسهيلات المصرفية التي تلبي التطلعات المتطورة لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة والتي تتضمن باقة من الخدمات الاستشارية الشاملة ومديري العلاقات المتميزين من ذوي الخبرة الواسعة الذين يعملون بتوجيهات من قيادات متمرسة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.كما يقدم بيت التمويل الكويتي لعملائه المميزين باقات متكاملة من خدمات إدارة الثروات والمنتجات المالية الخاصة عالية الجودة، والتي تغطي احتياجاتهم المصرفية الشاملة، بدءا من الخدمات المصرفية اليومية وحلول الادخار المبتكرة، وصولا إلى التمويل العقاري والاستثمار وخدمات الخزينة ومختلف الحلول العصرية في إدارة الثروات والاستثمار. ويتميز بيت التمويل الكويتي بتقديمه لهذه الحلول الفريدة، مستندا إلى خبرته الإقليمية والدولية العريقة في الإدارة الاحترافية للأصول والاستثمارات، بما في ذلك إدارة المحافظ الاستثمارية الإقليمية والدولية، وصناديق الأسهم، والعقارات الدولية، وصناديق التأجير، ورأس المال الجريء.علاوة على ذلك، تتيح شبكة بيت التمويل الكويتي الممتدة عبر 10 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين والمملكة المتحدة ومصر وتركيا وألمانيا، للعملاء فرصا استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة في أسواق محلية ودولية مختلفة.والجدير بالذكر أن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية تعد من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، حيث تستند في تقييمها إلى الأداء المالي وقدرتها على الابتكار وجودة الخدمة واستراتيجيات إدارة الثروات، كما تعد هذه الجائزة اعترافا عالميا بمستوى التقدم الذي وصلت إليه الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط.كما يتم اختيار المؤسسات المالية المستحقة لجائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المالية الخاصة» على مستوى الشرق الأوسط ضمن جوائز الخدمات المصرفية الخاصة العالمية من قبل لجنة تحكيم مكونة من عدد من الخبراء المتخصصين في هذا المجال والذين يقومون بتحليل عناصر الأداء الرئيسية التي تعتمدها مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM) مما يضمن عملية تحكيم دقيقة وقائمة على البيانات والتقييم الشامل لمعلومات نوعية وكمية كافية من مجموعات الخدمات المصرفية الخاصة في المؤسسات المتقدمة للحصول على الجائزة.وتختص مجلة إدارة الثروات المهنية (PWM) التي تنشرها صحيفة فاينانشال تايمز، بتحليل استراتيجيات النمو لدى البنوك الخاصة والمراكز المالية الإقليمية التي تعمل فيها.

