الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2025 من GTR

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2025 من GTR
(MENAFN- Al-Anbaa)
في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في تقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائه المتنامية، حصد بنك الكويت الوطني وللعام الخامس على التوالي جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2025، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة وتمويل التجارة والسلع والخدمات المصرفية.
واختارت المجلة بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل العمليات التجارية، حيث اعتمدت المجلة في اختيارها لأفضل المؤسسات حول العالم على استطلاع يشارك فيه العملاء والمؤسسات المتخصصة.
وتحتفي المجلة بالمؤسسات المالية الرائدة التي تظهر أداء استثنائيا في مجالات تمويل العمليات التجارية والسلع وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تمويل الصادرات وأسواق التكنولوجيا المالية.
وتعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى امتلاكه لفريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل بلا كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.
كما تعكس قدرة الوطني على ترسيخ موقعه الريادي في تمويل الصفقات والمشروعات الكبرى، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.
هذا، ويواصل «الوطني» اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.
وتعد مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR إحدى المجلات العالمية المرموقة في مجال التمويل التجاري والمتخصصة في نشر التقارير والتحليلات حول تمويل التجارة والتصدير والسلع وسلاسل التوريد، فضلا عن تأمين الائتمان التجاري وقطاعات الخزانة والتكنولوجيا المالية، وفي كل عام تكرم المجلة المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم ضمن جوائز GTR Leaders in Trade Awards وجوائز Awards GTR Best Deals، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المؤسسات الرائدة والأفضل أداء من جميع أنحاء العالم.
الجائزة تعكس المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري
في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في تقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائه المتنامية، حصد بنك الكويت الوطني وللعام الخامس على التوالي جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2025، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة وتمويل التجارة والسلع والخدمات المصرفية.
واختارت المجلة بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل العمليات التجارية، حيث اعتمدت المجلة في اختيارها لأفضل المؤسسات حول العالم على استطلاع يشارك فيه العملاء والمؤسسات المتخصصة.
وتحتفي المجلة بالمؤسسات المالية الرائدة التي تظهر أداء استثنائيا في مجالات تمويل العمليات التجارية والسلع وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تمويل الصادرات وأسواق التكنولوجيا المالية.
وتعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى امتلاكه لفريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل بلا كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.
كما تعكس قدرة الوطني على ترسيخ موقعه الريادي في تمويل الصفقات والمشروعات الكبرى، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.
هذا، ويواصل «الوطني» اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.
وتعد مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR إحدى المجلات العالمية المرموقة في مجال التمويل التجاري والمتخصصة في نشر التقارير والتحليلات حول تمويل التجارة والتصدير والسلع وسلاسل التوريد، فضلا عن تأمين الائتمان التجاري وقطاعات الخزانة والتكنولوجيا المالية، وفي كل عام تكرم المجلة المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم ضمن جوائز GTR Leaders in Trade Awards وجوائز Awards GTR Best Deals، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المؤسسات الرائدة والأفضل أداء من جميع أنحاء العالم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
مذكرة تفاهم بين“الوطنية للتشغيل” و”الصخرة للخدمات الأمنية”...
"الجودو" يعتمد مشاركة 3 لاعبين في بطولة زغرب "غراند بري"...
زيت السمك يُحدث ثورة في حماية قلوب مرضى غسيل الكلى...
أدوية الحكمة تتبرع بأدوية طارئة بقيمة 1.1 مليون دولار لدعم سوريا...
الاحتلال يواصل عمليات نسف منازل في حي الزيتون ويشن غارات على خان يونس...
وزير الصحة يفتتح ملتقى عمان لتمويل الصحة وتبادل خبرات الدول في الابتكا...