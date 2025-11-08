الوطني أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت لعام 2025 من GTR



في تأكيد جديد على مكانته الرائدة في تقديم حلول تمويل تجاري مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات عملائه المتنامية، حصد بنك الكويت الوطني وللعام الخامس على التوالي جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في الكويت للعام 2025، وذلك في الاستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR المتخصصة في الأسواق العالمية الناشئة وتمويل التجارة والسلع والخدمات المصرفية.واختارت المجلة بنك الكويت الوطني كواحد من أفضل البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل العمليات التجارية، حيث اعتمدت المجلة في اختيارها لأفضل المؤسسات حول العالم على استطلاع يشارك فيه العملاء والمؤسسات المتخصصة.وتحتفي المجلة بالمؤسسات المالية الرائدة التي تظهر أداء استثنائيا في مجالات تمويل العمليات التجارية والسلع وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تمويل الصادرات وأسواق التكنولوجيا المالية.وتعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في سوق التمويل التجاري ومشاركته في كبرى الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية وذلك بفضل المستوى المتميز لخدمة العملاء وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها انتشاره الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى امتلاكه لفريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل بلا كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعملاء.كما تعكس قدرة الوطني على ترسيخ موقعه الريادي في تمويل الصفقات والمشروعات الكبرى، وذلك بفضل قوة ميزانيته العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها إضافة إلى العلاقات الاستثنائية والمستدامة مع عملائه على الصعيدين المحلي والعالمي.هذا، ويواصل «الوطني» اقتناص الفرص على الساحة المحلية والإقليمية استنادا إلى دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في عدد من القطاعات ليرسخ بذلك موقعه الرائد في كونه الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية في تمويل خططها التوسعية.وتعد مجلة «جلوبال تريد ريفيو» GTR إحدى المجلات العالمية المرموقة في مجال التمويل التجاري والمتخصصة في نشر التقارير والتحليلات حول تمويل التجارة والتصدير والسلع وسلاسل التوريد، فضلا عن تأمين الائتمان التجاري وقطاعات الخزانة والتكنولوجيا المالية، وفي كل عام تكرم المجلة المؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم ضمن جوائز GTR Leaders in Trade Awards وجوائز Awards GTR Best Deals، حيث تسلط هذه الجوائز الضوء على المؤسسات الرائدة والأفضل أداء من جميع أنحاء العالم.