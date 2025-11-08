التحريات المالية خروج 4 دول من القائمة الرمادية

علي إبراهيمأصدر رئيس وحدة التحريات المالية د. حمد خالد المكراد تعميما برقم 3/2025 بشأن الدول عالية المخاطر، والذي تضمن آخر تحديث بشأن الدول عالية المخاطر والدول في القائمة الرمادية.ووفقا للتعميم، فقد تم تصنيف الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء) التي لديها أوجه قصور إستراتيجية كبيرة في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي يجب على جميع الدول تطبيق العناية الواجبة المعززة على الدول التي تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق تدابير مضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة من هذه الدول، وفي حال إدراج الدولة على قائمة الدول عالية المخاطر سيترتب عليه حظر التعاملات المالية والمصرفية معها، فيما حدد في التعميم الدول المدرجة ضمن هذه القائمة في 3 دول هي: كوريا الشمالية وإيران وميانمار.ووفقا للتعميم الجديد، فقد خرجت 4 دول من القائمة الرمادية وهي: جمهورية بوركينا فاسو، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية نيجيريا وجمهورية جنوب أفريقيا، فيما بقيت 20 دولة ضمن القائمة الرمادية حاليا وهي: كينيا والكاميرون ونيبال الديموقراطية، ولاوس الديموقراطية وجنوب السودان وفنزويلا وأنغولا وبلغاريا والكونغو وهاييتي ولبنان وسورية وفيتنام وساحل العاج وبوليفيا وموناكو وناميبيا وجزر فيرجن البريطانية واليمن والجزائر.وقضت الوحدة في التعميم بأنه يتعين على كل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب أحكام القانون رقم 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبيق تدابير العناية الواجبة الملائمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بعلاقات العمل والمعاملات الخاص بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى الدول المحددة.

