القرين لتجارة السيارات تحتفل بمرور 20 عاما على تواجد شانجان في الكويت
احتفلت شركة القرين لتجارة السيارات الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في الكويت، بإنجاز جديد يؤكد نجاح مسيرتها في السوق الكويتي وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تواجد شانجان في الكويت، وتسليم المركبة رقم 20 ألف من شانجان، خلال احتفال خاص أقيم في المعرض الرئيسي للعلامة في منطقة الري.
وحضر الحفل لي مينغ تساي، نائب رئيس شركة شانجان العالمية قادما من مقر شركة شانجان في الصين، في زيارة تعكس اهتمام الشركة الأم بالسوق الكويتي وتقديرها للنجاحات التي حققتها العلامة في المنطقة.
وخلال الزيارة، أعرب لي مينغ تساي عن فخره بالشراكة القوية التي تجمع شانجان العالمية بشركة القرين لتجارة السيارات، مؤكدا أن السوق الكويتي يعد من أهم الأسواق الإقليمية للعلامة بفضل ثقة العملاء المتزايدة وجودة الخدمات المقدمة لهم. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس سنوات من العمل الجاد والالتزام بمعايير الجودة العالمية، إلى جانب التركيز المستمر على رضا العملاء وتطوير الخدمات لتقديم تجربة استثنائية.
من جانبه، عبر أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة القرين لتجارة السيارات، عن فخره الكبير بالوصول إلى هذا الإنجاز الذي يجسد مسيرة 20 عاما من النجاح والريادة في السوق الكويتي، مشيرا إلى أن تسليم السيارة رقم 20 ألف ليس مجرد رقم، بل هو رمز لثقة العملاء وتاريخ طويل من الالتزام والجودة.
وأضاف: منذ انطلاقتنا الأولى مع علامة شانجان في عام 2005، وضعنا نصب أعيننا هدفا واضحا يتمثل في بناء علاقة قائمة على الثقة مع عملائنا، وتقديم سيارات تجمع بين التقنية الحديثة، والجودة العالية، والقيمة المتميزة، واليوم، ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المزدوج مرور 20 عاما وتسليم العميل رقم 20 ألف نؤكد أن نجاحنا هو ثمرة تعاون مستمر بين فرق العمل، ودعم شركائنا في الصين، والأهم من ذلك، ولاء عملائنا الكرام الذين شكلوا حجر الأساس لمسيرتنا.
كما أوضح أن الشركة ماضية في خططها التوسعية من خلال افتتاح معارض ومراكز خدمة جديدة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز خدمات ما بعد البيع وتبني أحدث الحلول الرقمية لتقديم تجربة أكثر تطورا وراحة للعملاء.
ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع إطلاق حملة نوفمبر التسويقية الجديدة التي تتضمن عروضا مميزة تشمل ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كم لطرازات CS، وضمان مفتوح الكيلومترات لطرازات UNI، إضافة إلى خدمات التأمين الشامل والتأمين ضد الغير وتسجيل المرور والمساعدة على الطريق، لتؤكد شانجان التزامها المستمر بتقديم أعلى مستويات الجودة والاهتمام بعملائها.
