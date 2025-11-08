القرين لتجارة السيارات تحتفل بمرور 20 عاما على تواجد شانجان في الكويت

احتفلت شركة القرين لتجارة السيارات الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في الكويت، بإنجاز جديد يؤكد نجاح مسيرتها في السوق الكويتي وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تواجد شانجان في الكويت، وتسليم المركبة رقم 20 ألف من شانجان، خلال احتفال خاص أقيم في المعرض الرئيسي للعلامة في منطقة الري.وحضر الحفل لي مينغ تساي، نائب رئيس شركة شانجان العالمية قادما من مقر شركة شانجان في الصين، في زيارة تعكس اهتمام الشركة الأم بالسوق الكويتي وتقديرها للنجاحات التي حققتها العلامة في المنطقة.وخلال الزيارة، أعرب لي مينغ تساي عن فخره بالشراكة القوية التي تجمع شانجان العالمية بشركة القرين لتجارة السيارات، مؤكدا أن السوق الكويتي يعد من أهم الأسواق الإقليمية للعلامة بفضل ثقة العملاء المتزايدة وجودة الخدمات المقدمة لهم. وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس سنوات من العمل الجاد والالتزام بمعايير الجودة العالمية، إلى جانب التركيز المستمر على رضا العملاء وتطوير الخدمات لتقديم تجربة استثنائية.من جانبه، عبر أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة القرين لتجارة السيارات، عن فخره الكبير بالوصول إلى هذا الإنجاز الذي يجسد مسيرة 20 عاما من النجاح والريادة في السوق الكويتي، مشيرا إلى أن تسليم السيارة رقم 20 ألف ليس مجرد رقم، بل هو رمز لثقة العملاء وتاريخ طويل من الالتزام والجودة.وأضاف: منذ انطلاقتنا الأولى مع علامة شانجان في عام 2005، وضعنا نصب أعيننا هدفا واضحا يتمثل في بناء علاقة قائمة على الثقة مع عملائنا، وتقديم سيارات تجمع بين التقنية الحديثة، والجودة العالية، والقيمة المتميزة، واليوم، ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المزدوج مرور 20 عاما وتسليم العميل رقم 20 ألف نؤكد أن نجاحنا هو ثمرة تعاون مستمر بين فرق العمل، ودعم شركائنا في الصين، والأهم من ذلك، ولاء عملائنا الكرام الذين شكلوا حجر الأساس لمسيرتنا.كما أوضح أن الشركة ماضية في خططها التوسعية من خلال افتتاح معارض ومراكز خدمة جديدة خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز خدمات ما بعد البيع وتبني أحدث الحلول الرقمية لتقديم تجربة أكثر تطورا وراحة للعملاء.ويأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع إطلاق حملة نوفمبر التسويقية الجديدة التي تتضمن عروضا مميزة تشمل ضمان المصنع لمدة 6 سنوات أو 250 ألف كم لطرازات CS، وضمان مفتوح الكيلومترات لطرازات UNI، إضافة إلى خدمات التأمين الشامل والتأمين ضد الغير وتسجيل المرور والمساعدة على الطريق، لتؤكد شانجان التزامها المستمر بتقديم أعلى مستويات الجودة والاهتمام بعملائها.

