22 6 مليار دينار سيولة البورصة في 10 أشهر

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن سيولة بورصة الكويت المطلقة ارتفعت بنحـو 89.8% في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجماليها نحو 22.6 مليـــار دينــار مقارنـــــة بنحو 11.9 مليار دينار.وأضاف ان قيمة معدل التداول اليومي، وهو مؤشر أكثر دقة، ارتفعت إلى نحو 111.4 مليون دينار، أو بزيادة قدرها 92.6% عن مستوى تلك القيمة للفترة ذاتها من عام 2024. ومع ذلك الارتفاع في السيولة، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 22.7% مقارنة بمستواه منذ بداية العام، ليصبح الأعلى في تحقيق المكاسب مقارنة بأداء بورصات الخليج الست الأخرى.ولفت التقرير إلى أن ارتفاع السيولة ومكاسب المؤشر بشكل عام يعتبران مسارا إيجابيا، لكن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، وضمنهما بين شركاتهما، يحتاج إلى تحليل، ولا بأس بدعمه إن كان صحيا، ولابد من مراجعته إن لم يكن صحيا.وأوضح «الشال» أنه قام بحساب معدل دوران الأسهم (محسوبا على أساس سنوي) الأعلى لـ 10 شركات، فكان معدل الدوران لأعلاها 17.91 مرة، ولأدناها 6.02 مرات، بينما مساهمة أعلاها معدل دوران في قيمة كل السوق 0.12%، ومساهمة أدناها معدل دوران في إجمالي قيمة السوق 0.02%.وذكر أن الفارق الشاسع في تفاوت معدل الدوران يتضح عندما نحتسب معدل الدوران لكل السوق البالغ 0.51 مرة، فإن إجمالي سيولته نحو 27.3 مليار دينار (محسوبا على أساس سنوي)، مقابل قيمة إجمالية لكل شركاته بنحو 54 مليار دينار.وذكر التقرير ان مساهمة الشركات الـ 10 الأعلى معدل دوران في سيولة السوق بلغت نحو 16.8% بحصولها على 3.8 مليارات دينار، بينما كانت مساهمتها في قيمة كل شركات السوق كما في نهاية أكتوبر الفائت 0.7%، أو أقل من 1%، أي ان مساهمة سيولتها تبلغ 23.5 ضعف مساهمتها في قيمة السوق.

