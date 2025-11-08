22 6 مليار دينار سيولة البورصة في 10 أشهر

403
22 6 مليار دينار سيولة البورصة في 10 أشهر
(MENAFN- Al-Anbaa)
أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن سيولة بورصة الكويت المطلقة ارتفعت بنحـو 89.8% في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجماليها نحو 22.6 مليـــار دينــار مقارنـــــة بنحو 11.9 مليار دينار.
وأضاف ان قيمة معدل التداول اليومي، وهو مؤشر أكثر دقة، ارتفعت إلى نحو 111.4 مليون دينار، أو بزيادة قدرها 92.6% عن مستوى تلك القيمة للفترة ذاتها من عام 2024. ومع ذلك الارتفاع في السيولة، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 22.7% مقارنة بمستواه منذ بداية العام، ليصبح الأعلى في تحقيق المكاسب مقارنة بأداء بورصات الخليج الست الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع السيولة ومكاسب المؤشر بشكل عام يعتبران مسارا إيجابيا، لكن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، وضمنهما بين شركاتهما، يحتاج إلى تحليل، ولا بأس بدعمه إن كان صحيا، ولابد من مراجعته إن لم يكن صحيا.
وأوضح «الشال» أنه قام بحساب معدل دوران الأسهم (محسوبا على أساس سنوي) الأعلى لـ 10 شركات، فكان معدل الدوران لأعلاها 17.91 مرة، ولأدناها 6.02 مرات، بينما مساهمة أعلاها معدل دوران في قيمة كل السوق 0.12%، ومساهمة أدناها معدل دوران في إجمالي قيمة السوق 0.02%.
وذكر أن الفارق الشاسع في تفاوت معدل الدوران يتضح عندما نحتسب معدل الدوران لكل السوق البالغ 0.51 مرة، فإن إجمالي سيولته نحو 27.3 مليار دينار (محسوبا على أساس سنوي)، مقابل قيمة إجمالية لكل شركاته بنحو 54 مليار دينار.
وذكر التقرير ان مساهمة الشركات الـ 10 الأعلى معدل دوران في سيولة السوق بلغت نحو 16.8% بحصولها على 3.8 مليارات دينار، بينما كانت مساهمتها في قيمة كل شركات السوق كما في نهاية أكتوبر الفائت 0.7%، أو أقل من 1%، أي ان مساهمة سيولتها تبلغ 23.5 ضعف مساهمتها في قيمة السوق.
