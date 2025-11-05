تواصل مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم بالدوحة

403
تواصل مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم بالدوحة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 5 – 11 (كونا) –- واصلت اليوم الاربعاء مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخبا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي المجموعة العاشرة فاز منتخب (ايرلندا) على نظيرة (بنما) بنتيجة (4 - 1) كما فازت (اوزباكستان) على منتخب (بارغواي) بنتيجة (2 - 1).
وأما في المجموعة التاسعة فاز منتخب (الولايات المتحدة) على (بوركينا فاسو) بنتيجة (1 - 0) فيما انتصرت (التشيك) على (طاجكستان) بنتيجة (6 - 1).
وفاز منتخب (فرنسا) على نظيره (تشيلي) بنتيجة (2 - 0) في المباراة ضمن مباريات المجموعة ال11 من البطولة وفاز منتخب (كندا) على نظيره منتخب (اوغندا) بنتيجة (2 – 1).
وضمن منافسات المجموعة ال12 فاز منتخب (مالي) على نظيرة منتخب (نيوزلندا) بنتيجة (3 - 0) بينما فاز منتخب (نمسا) على (السعودية) بنتيجة (1 - 0).
وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) عدا المباراة النهائية التي يستضيفها استاد (خليفة الدولي) وتختتم البطولة في 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)
