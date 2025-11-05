  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تواصل مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم بالدوحة

تواصل مباريات كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم بالدوحة

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 5 – 11 (كونا) –- واصلت اليوم الاربعاء مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخبا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وفي المجموعة العاشرة فاز منتخب (ايرلندا) على نظيرة (بنما) بنتيجة (4 - 1) كما فازت (اوزباكستان) على منتخب (بارغواي) بنتيجة (2 - 1).
وأما في المجموعة التاسعة فاز منتخب (الولايات المتحدة) على (بوركينا فاسو) بنتيجة (1 - 0) فيما انتصرت (التشيك) على (طاجكستان) بنتيجة (6 - 1).
وفاز منتخب (فرنسا) على نظيره (تشيلي) بنتيجة (2 - 0) في المباراة ضمن مباريات المجموعة ال11 من البطولة وفاز منتخب (كندا) على نظيره منتخب (اوغندا) بنتيجة (2 – 1).
وضمن منافسات المجموعة ال12 فاز منتخب (مالي) على نظيرة منتخب (نيوزلندا) بنتيجة (3 - 0) بينما فاز منتخب (نمسا) على (السعودية) بنتيجة (1 - 0).
وستخوض الفرق المشاركة 104 مباريات تقام على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) عدا المباراة النهائية التي يستضيفها استاد (خليفة الدولي) وتختتم البطولة في 27 نوفمبر الجاري. (النهاية)

س س س


MENAFN05112025000071011013ID1110302583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث