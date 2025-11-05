  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بدعم المساعي نحو الديمقراطية في كوبا

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الامريكية ماركو روبيو اليوم الأربعاء للمعارض الكوبي خوسيه دانيال فيرير الذي جرى ترحيله مؤخرا الى الولايات المتحدة التزام واشنطن "بدعم مساعي الشعب الكوبي نحو الديمقراطية والازدهار والحريات الأساسية."
جاء ذلك في لقاء عقده روبيو مع فيرير في مقر وزارة الخارجية في واشنطن بعدما وصل مع عائلته في منتصف شهر اكتوبر الماضي الى مدينة ميامي بفلوريدا عقب إمضاء أكثر من عقد في السجن لمعارضته الحكومة في كوبا.
وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تومي بيغوت إن روبيو "أعرب عن إعجابه بشجاعة فيرير وصموده في وجه قمع النظام الكوبي والتهديدات على حياته والمعاملة الوحشية التي تلقاها هو وعائلته".
وأشار الى ان روبيو وفيرير "ناقشا كيفية مساهمة إعصار ميليسا من معاناة سكان شرق كوبا."
ومن جانبه أكد فيرير وفقا للبيان "أهمية الجهود الأمريكية لتقديم المساعدة مباشرة للشعب (الكوبي) بالشراكة مع الكنيسة الكاثوليكية بدلا من التعاون مع النظام".
وجدد روبيو التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بدعم مساعي الشعب الكوبي نحو الديمقراطية والازدهار والحريات الأساسية".
كما أكد أن "الجهود التي يبذلها خوسيه دانييل فيرير وغيره من المعارضين السياسيين مثله تظل حاسمة بالنسبة للحركة المؤيدة للديمقراطية في الجزيرة (الكوبية)."
كما تعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة "للجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الكوبي لحقوق الإنسان".
كان فيرير زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا من بين 553 سجينا أفرج عنهم في يناير الماضي بعد أن وافق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب".
غير انه في نهاية أبريل تم الغاء الإفراج المشروط عنه مما أثار انتقادات من واشنطن التي أعادت ادراج كوبا على القائمة السوداء بعد عودة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وفي 13 اكتوبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الكوبية الافراج عن فيرير البالغ من العمر 55 عاما قائلة إن الولايات المتحدة طلبت ترحيله. (النهاية)

