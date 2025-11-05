وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بدعم المساعي نحو الديمقراطية في كوبا

403
وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بدعم المساعي نحو الديمقراطية في كوبا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الامريكية ماركو روبيو اليوم الأربعاء للمعارض الكوبي خوسيه دانيال فيرير الذي جرى ترحيله مؤخرا الى الولايات المتحدة التزام واشنطن "بدعم مساعي الشعب الكوبي نحو الديمقراطية والازدهار والحريات الأساسية."
جاء ذلك في لقاء عقده روبيو مع فيرير في مقر وزارة الخارجية في واشنطن بعدما وصل مع عائلته في منتصف شهر اكتوبر الماضي الى مدينة ميامي بفلوريدا عقب إمضاء أكثر من عقد في السجن لمعارضته الحكومة في كوبا.
وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تومي بيغوت إن روبيو "أعرب عن إعجابه بشجاعة فيرير وصموده في وجه قمع النظام الكوبي والتهديدات على حياته والمعاملة الوحشية التي تلقاها هو وعائلته".
وأشار الى ان روبيو وفيرير "ناقشا كيفية مساهمة إعصار ميليسا من معاناة سكان شرق كوبا."
ومن جانبه أكد فيرير وفقا للبيان "أهمية الجهود الأمريكية لتقديم المساعدة مباشرة للشعب (الكوبي) بالشراكة مع الكنيسة الكاثوليكية بدلا من التعاون مع النظام".
وجدد روبيو التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بدعم مساعي الشعب الكوبي نحو الديمقراطية والازدهار والحريات الأساسية".
كما أكد أن "الجهود التي يبذلها خوسيه دانييل فيرير وغيره من المعارضين السياسيين مثله تظل حاسمة بالنسبة للحركة المؤيدة للديمقراطية في الجزيرة (الكوبية)."
كما تعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة "للجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الكوبي لحقوق الإنسان".
كان فيرير زعيم مجموعة الاتحاد الوطني من أجل كوبا من بين 553 سجينا أفرج عنهم في يناير الماضي بعد أن وافق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على شطب الجزيرة من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب".
غير انه في نهاية أبريل تم الغاء الإفراج المشروط عنه مما أثار انتقادات من واشنطن التي أعادت ادراج كوبا على القائمة السوداء بعد عودة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وفي 13 اكتوبر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الكوبية الافراج عن فيرير البالغ من العمر 55 عاما قائلة إن الولايات المتحدة طلبت ترحيله. (النهاية)
