  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وفد من حركة (حماس) يعقد محادثات مع رئيس الاستخبارات التركية حول قطاع غزة

وفد من حركة (حماس) يعقد محادثات مع رئيس الاستخبارات التركية حول قطاع غزة

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 5 - 11 (كونا) --اجتمع عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية والوفد المرافق له الى مضيفه رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن اليوم الأربعاء حيث تم بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة انباء ( الأناضول) التركية ان الجانبين بحثا الخطوات اللازمة لضمان سير اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع وحل المشكلات المرتبطة به بالاضافة الى تبادل وجهات النظر حول تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.
واشار الى ان الجانبين بحثا تعزيز التنسيق مع المنظمات التركية و الدولية العاملة بالقطاع الاغاثي والانساني لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.(النهاية)

ط ا / س ع م


MENAFN05112025000071011013ID1110302581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث