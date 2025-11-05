وفد من حركة (حماس) يعقد محادثات مع رئيس الاستخبارات التركية حول قطاع غزة

403
وفد من حركة (حماس) يعقد محادثات مع رئيس الاستخبارات التركية حول قطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 5 - 11 (كونا) --اجتمع عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية والوفد المرافق له الى مضيفه رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن اليوم الأربعاء حيث تم بحث تطورات الوضع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة انباء ( الأناضول) التركية ان الجانبين بحثا الخطوات اللازمة لضمان سير اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع وحل المشكلات المرتبطة به بالاضافة الى تبادل وجهات النظر حول تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.
واشار الى ان الجانبين بحثا تعزيز التنسيق مع المنظمات التركية و الدولية العاملة بالقطاع الاغاثي والانساني لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة.(النهاية)
