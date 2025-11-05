  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي

2025-11-05 11:13:23
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي عن الدول الثلاثة وسط مخاوف من سباق تسلح جديد بين هذه الدول النووية.
وقال ترامب خلال كلمة أمام ملتقى للأعمال في مدينة (ميامي) بولاية (فلوريدا) الأمريكية "أعدنا بناء ترسانتنا النووية نحن القوة النووية الأولى (في العالم وهو أمر أكره الاعتراف به لأنه مروع للغاية. إنه وضع مروع للغاية إذا ما اضطررنا لاستخدامه. روسيا في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير لكنهم سيلحقون بنا خلال أربع أو خمس سنوات. يريدون اللحاق بنا وسيتمكنون من ذلك".
وأضاف ترامب "ربما نعمل (مع روسيا والصين) على خطة لنزع السلاح النووي عنا جميعا وسنرى إن كان ذلك سينجح".
وشدد على "أننا لا نريد الدخول في حروب. لقد أعدت بناء جيشنا. لدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع. نصنع أفضل المعدات وأفضل الصواريخ وأفضل المقذوفات وأفضل كل شيء (...) لدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع".
وكشف ترامب قبل أسبوع عزم بلاده على استئناف اختباراتها للاسلحة النووية التي كانت قد أوقفتها في عام 1992 وذلك ردا على تجارب تجريها دول منافسة كالصين وروسيا.
وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيل) قبل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية "في ضوء برامج التجارب النووية التي تنفذها دول أخرى وجهت وزارة الدفاع للبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة". (النهاية)

ع س ج


MENAFN05112025000071011013ID1110302580

