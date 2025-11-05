ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي

403
ترامب يعلن إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 5 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إمكانية العمل مع روسيا والصين على خطة لنزع السلاح النووي عن الدول الثلاثة وسط مخاوف من سباق تسلح جديد بين هذه الدول النووية.
وقال ترامب خلال كلمة أمام ملتقى للأعمال في مدينة (ميامي) بولاية (فلوريدا) الأمريكية "أعدنا بناء ترسانتنا النووية نحن القوة النووية الأولى (في العالم وهو أمر أكره الاعتراف به لأنه مروع للغاية. إنه وضع مروع للغاية إذا ما اضطررنا لاستخدامه. روسيا في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير لكنهم سيلحقون بنا خلال أربع أو خمس سنوات. يريدون اللحاق بنا وسيتمكنون من ذلك".
وأضاف ترامب "ربما نعمل (مع روسيا والصين) على خطة لنزع السلاح النووي عنا جميعا وسنرى إن كان ذلك سينجح".
وشدد على "أننا لا نريد الدخول في حروب. لقد أعدت بناء جيشنا. لدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع. نصنع أفضل المعدات وأفضل الصواريخ وأفضل المقذوفات وأفضل كل شيء (...) لدينا أقوى جيش في العالم بلا منازع".
وكشف ترامب قبل أسبوع عزم بلاده على استئناف اختباراتها للاسلحة النووية التي كانت قد أوقفتها في عام 1992 وذلك ردا على تجارب تجريها دول منافسة كالصين وروسيا.
وقال ترامب في منشور على منصته (تروث سوشيل) قبل لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية "في ضوء برامج التجارب النووية التي تنفذها دول أخرى وجهت وزارة الدفاع للبدء في اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة". (النهاية)
